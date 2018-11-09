Российская система ответного ядерного удара может оказаться бесполезной
После выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» может оказаться неэффективной, заявил в интервью газете Красная звезда бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин.
На Западе российскую систему «Периметр» называют «Мертвая рука» (Dead Hand).
По словам Есина, эта система прошла модернизацию и находится в рабочем состоянии. И она сработает, когда это станет необходимым. Только вот запустить «Периметр» сможет лишь те ракеты, которые выживут после нанесения противником так называемого обезглавливающего удара.
Соединенные Штаты смогут этого добиться после выхода из ДРСМД, разместив в Европе баллистические ракеты средней дальности. С их помощью они смогут уничтожить большую часть российских ракетных средств в европейской части страны, остальные перехватить во время полета средствами ПРО, пояснил он.
Есин уверен, что в данной ситуации России придется пересмотреть свою позицию по этому вопросу, то есть перейти от доктрины ответно-встречного удара к доктрине упреждающего удара.
Для этого, в том числе, необходимо налаживать производство ракет средней дальности. Если говорить о сжатых сроках, то сделать это можно на базе трехступенчатой МБР «Ярс»: если оставить две ступени, то как раз и получится ракета средней дальности.
Но главное, по мнению генерала, необходимо наращивать гиперзвуковые средства – «чем грознее оружие, которым ты располагаешь, тем меньше вероятность конфликта».
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора о РСМД и будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока другие державы «не придут в себя», а затем можно будет вновь поговорить о сокращении вооружений, но уже с участием Китая.
На Западе российскую систему «Периметр» называют «Мертвая рука» (Dead Hand).
По словам Есина, эта система прошла модернизацию и находится в рабочем состоянии. И она сработает, когда это станет необходимым. Только вот запустить «Периметр» сможет лишь те ракеты, которые выживут после нанесения противником так называемого обезглавливающего удара.
Соединенные Штаты смогут этого добиться после выхода из ДРСМД, разместив в Европе баллистические ракеты средней дальности. С их помощью они смогут уничтожить большую часть российских ракетных средств в европейской части страны, остальные перехватить во время полета средствами ПРО, пояснил он.
Есин уверен, что в данной ситуации России придется пересмотреть свою позицию по этому вопросу, то есть перейти от доктрины ответно-встречного удара к доктрине упреждающего удара.
Для этого, в том числе, необходимо налаживать производство ракет средней дальности. Если говорить о сжатых сроках, то сделать это можно на базе трехступенчатой МБР «Ярс»: если оставить две ступени, то как раз и получится ракета средней дальности.
Но главное, по мнению генерала, необходимо наращивать гиперзвуковые средства – «чем грознее оружие, которым ты располагаешь, тем меньше вероятность конфликта».
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора о РСМД и будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока другие державы «не придут в себя», а затем можно будет вновь поговорить о сокращении вооружений, но уже с участием Китая.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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