Американские испытания: попадание снаряда в бронетехнику - кадры изнутри

В сети опубликованы кадры испытаний американской амфибийской бронемашины EFV (Expeditionary Fighting Vehicle) корпуса морской пехоты. Это бронемашина, которая до 2003 года носила номенклатурное название AAAV. Кадры уж точно не отнести к новым, однако сам факт демонстрации воздействия снарядов в ходе испытаний определённый интерес вызывает.Сначала демонстрируется стрельба из 30-мм автоматической пушки Bushmaster II, которая входит в боекомплект экспедиционной бронемашины корпуса морской пехоты США. В ходе стрельбы EFV с помощью «Бушмастера» поражает различные виды цели, включая те, которые имитируют живую силу противника. На кадрах видно, как идёт поражение манекенов, установленных на полосе перед пушкой.Далее показано, какое воздействие боеприпасы оказывают после выстрелов по различного рода укреплениям. В частности, проверяются пробивающая способность боеприпаса, выпущенного по укреплению, созданному из мешков с песком. Огонь из пушки ведётся и по стене из кирпича.Основное внимание могут привлечь к себе кадры из внутреннего пространства бронетехники, когда в неё попадает боеприпас. Видно, что броня серьёзным препятствием для снаряда, выпущенного с дистанции около 3000 метров, не стала. Показано и попадание по танку с расстояния в 1500 м. Броня также оказывается пробитой, после чего внутри танка возникает возгорание.EFV изначально планировалась как замена бронетранспортёру AAV. Пожалуй, основной отличительной способностью EFV является высокая скорость движения по воде. Она может превышать 45 км/ч. При этом внушительной остаётся и скорость хода по суши – около 72,5 км/ч. Запас хода амфибийной американской машины по суши составляет 523 км, по воде – 128 км. Экипаж – 3 человека, плюс десант – до 17 человек. При этом эксплуатация EFV в армии США отменена из-за того, что предпочтение отдано другому проекту. В связи с этим в американских СМИ заговорили о возможной коррупционной составляющей.Кадры на канале YouTube btvtinfo: