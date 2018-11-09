Эксперт: война в Сирии стала благом для Вооружённых сил РФ
Российские военные смогли адаптироваться в Сирии и получили ценный опыт в ходе антитеррористической операции, приводит National Interest мнение эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.
Эксперт отметил, что операция в Сирии стала «счастливой войной» для российского оборонного ведомства, поскольку эта страна стала местом преобразования вооруженных сил, здесь был получен огромный опыт и определены направления в развитии техники.
По его оценкам, около двух третей средств тактической авиации было задействовано небе над САР, практически «все слои» вооруженных сил от рядовых до высших чинов получили ценные знания о методах современной войны. В результате генералы разработали новые идеи, которые можно будет использовать в случае нового конфликта.
Сирийская операция, кроме того, выявила и недостатки российской армии. Например, она показала необходимость закупок больше количества боеприпасов малого калибра, боеприпасов большей дальности, применяемых вне зоны воздействия средств поражения противника, а также комплексов артиллерийского управляемого вооружения. Минобороны РФ должно также разрешить соперничество между службами, чтобы действовать в едином ключе, пишет Кофман.
Тем не менее, указанные недостатки были выявлены, и это еще раз доказывает, что сирийский конфликт стал ценным опытом для россиян, своеобразной площадкой для обучения, добавляет он.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С 2014 года на территории страны ведется борьба с группировкой ИГ (запрещена в РФ) и другими террористическими формированиями. В настоящее время крупномасштабные сражения завершены. На первый план выступает восстановление инфраструктуры страны и политическое урегулирование.
Эксперт отметил, что операция в Сирии стала «счастливой войной» для российского оборонного ведомства, поскольку эта страна стала местом преобразования вооруженных сил, здесь был получен огромный опыт и определены направления в развитии техники.
По его оценкам, около двух третей средств тактической авиации было задействовано небе над САР, практически «все слои» вооруженных сил от рядовых до высших чинов получили ценные знания о методах современной войны. В результате генералы разработали новые идеи, которые можно будет использовать в случае нового конфликта.
Сирийская операция, кроме того, выявила и недостатки российской армии. Например, она показала необходимость закупок больше количества боеприпасов малого калибра, боеприпасов большей дальности, применяемых вне зоны воздействия средств поражения противника, а также комплексов артиллерийского управляемого вооружения. Минобороны РФ должно также разрешить соперничество между службами, чтобы действовать в едином ключе, пишет Кофман.
Тем не менее, указанные недостатки были выявлены, и это еще раз доказывает, что сирийский конфликт стал ценным опытом для россиян, своеобразной площадкой для обучения, добавляет он.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С 2014 года на территории страны ведется борьба с группировкой ИГ (запрещена в РФ) и другими террористическими формированиями. В настоящее время крупномасштабные сражения завершены. На первый план выступает восстановление инфраструктуры страны и политическое урегулирование.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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