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В ДНР пресечена попытка подрыва опоры ЛЭП

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В Старобешевском районе провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники полиции обнаружили и обезвредили взрывное устройство, установленное на опоре линии электропередачи, сообщает Донецкое агенство новостей со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел ДНР.

В ДНР пресечена попытка подрыва опоры ЛЭП



Согласно сообщению пресс-службы МВД, взрывное устройство было установлено на опоре ЛЭП в районе поселка городского типа Новый Свет, расположенного примерно в 20 км к юго-востоку от Донецка и в 30 км от линии разграничения. Также недалеко расположена Старобешевская ТЭС - самый крупный энергетический объект республики. На данный момент сотрудниками Экспертно-криминалистического центра МВД ДНР взрывное устройство обезврежено, сотрудники полиции устанавливают принадлежность взрывного устройства и лиц, причастных к его изготовлению и установке.



Необходимо напомнить, что 11 ноября 2018 года в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут выборы глав республик и депутатов парламента. В Киеве уже заявили, что выборы в республиках нелегитимны и их необходимо отменить, так как проводить выборы на территории Донбасса можно будет только после возвращения территории Украине и только под контролем Киева.

В республиках Донбасса заявили, что нынешняя киевская власть пойдет на все для срыва выборов, включая террористические акты.
Использованы фотографии:
МВД ДНР
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