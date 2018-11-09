В ДНР пресечена попытка подрыва опоры ЛЭП

В Старобешевском районе провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники полиции обнаружили и обезвредили взрывное устройство, установленное на опоре линии электропередачи, сообщает Донецкое агенство новостей со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел ДНР.Согласно сообщению пресс-службы МВД, взрывное устройство было установлено на опоре ЛЭП в районе поселка городского типа Новый Свет, расположенного примерно в 20 км к юго-востоку от Донецка и в 30 км от линии разграничения. Также недалеко расположена Старобешевская ТЭС - самый крупный энергетический объект республики. На данный момент сотрудниками Экспертно-криминалистического центра МВД ДНР взрывное устройство обезврежено, сотрудники полиции устанавливают принадлежность взрывного устройства и лиц, причастных к его изготовлению и установке.Необходимо напомнить, что 11 ноября 2018 года в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут выборы глав республик и депутатов парламента. В Киеве уже заявили, что выборы в республиках нелегитимны и их необходимо отменить, так как проводить выборы на территории Донбасса можно будет только после возвращения территории Украине и только под контролем Киева.В республиках Донбасса заявили, что нынешняя киевская власть пойдет на все для срыва выборов, включая террористические акты.