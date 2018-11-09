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Лондон требует санкций против "руководства ГРУ"

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Великобритания намерена добиваться от Евросоюза введения новых санкций в отношении руководства российской разведки, которое по мнению Лондона причастно к отравлению Скрипалей, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Лондон требует санкций против "руководства ГРУ"



Издание пишет, что требуемые Лондоном санкции в отношении высокопоставленных сотрудников российской разведки, могут быть введены в рамках новых ограничительных мер ЕС, направленных на борьбу с использованием химоружия. По информации издания, полученной из дипломатических источников, несколько членов высшего руководства российского ГРУ уже введены в черновой список тех, кто подпадает под новые санкции ЕС. Опубликование списка ожидается в декабре этого года.

В газете отмечают, что под санкции ЕС могут попасть шесть человек из разведки ГРУ, якобы причастных к отравлению Скрипалей, включая подозреваемых Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом заявляется, что в списке "будут раскрыты их настоящие данные".

Лицам, попавшим по ограничительные меры ЕС, будет запрещено появляться на территории Евросоюза, кроме того будут заморожены их счета и финансовые активы, расположенные в ЕС. Также им запрещается вести дела с компаниями Евросоюза.
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