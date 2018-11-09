Красные крыши базы ПРО США в Девеселу назвали насмешкой над секретным статусом
Как известно, на территории Румынии размещён один из элементов американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Речь идёт об объекте, который располагается в районе коммуны Девеселу. Около двух лет назад в СМИ была опубликована информация о том, что в Девеселу начали переброску своего тактического ядерного оружия (авиабомб) с базы Инджирлик в Турции. В Вашингтоне тогда решили, что Эрдогана уже нельзя считать «лояльным» членом Североатлантического военного блока.
С 2016 года объект на территории Румынии существенным образом разросся. Его площадь в размещённой на ней инфраструктурой уже больше площади самого населённого пункта, близ которого база располагается.
В самой Румынии после известий о том, что теперь в Девеселу американцы разместили не только свой радар системы ПРО, но и авиационные бомбы с ядерной начинкой, насторожились. С одной стороны – теперь под «непосредственной» защитой со стороны США. С другой – явная цель. И если учесть, что главным врагом в НАТО называют Россию, то цель – для российских ракет.
Когда объект в румынской коммуне обрёл фактически итоговый вид, проявил себя такой нюанс: все оказались впечатлены объектом, и особенно его видом сверху. Отмечено, что красные крыши построек на территории военной базы являются насмешкой над её статусом. А статус – «секретный объект инфраструктуры НАТО». Румынские военные эксперты заявили, что красные крыши Девеселу на спутниковых картах – «отличный ориентир, который точно показывает противнику, куда нужно наносить удар, даже если речь пойдёт о применении «неумных» ракет».
Высокая контрастность крыш зданий объявлена и отличным ориентиром для авиации «потенциального противника». Добавлено: остаётся только догадываться, что произойдёт с военной базой, коммуной Девеселу и всей Румынией, если в места хранения тактического ядерного оружия «под красной крышей» попадёт «вражеский боеприпас». Особенно румыны прониклись этими размышлениями после заявлений военной прокуратуры соседней Украины о том, что взрывы на военных складах в Ичне «оказались диверсией» - с подложенной неуловимыми диверсантами взрывчаткой.
С 2016 года объект на территории Румынии существенным образом разросся. Его площадь в размещённой на ней инфраструктурой уже больше площади самого населённого пункта, близ которого база располагается.
В самой Румынии после известий о том, что теперь в Девеселу американцы разместили не только свой радар системы ПРО, но и авиационные бомбы с ядерной начинкой, насторожились. С одной стороны – теперь под «непосредственной» защитой со стороны США. С другой – явная цель. И если учесть, что главным врагом в НАТО называют Россию, то цель – для российских ракет.
Когда объект в румынской коммуне обрёл фактически итоговый вид, проявил себя такой нюанс: все оказались впечатлены объектом, и особенно его видом сверху. Отмечено, что красные крыши построек на территории военной базы являются насмешкой над её статусом. А статус – «секретный объект инфраструктуры НАТО». Румынские военные эксперты заявили, что красные крыши Девеселу на спутниковых картах – «отличный ориентир, который точно показывает противнику, куда нужно наносить удар, даже если речь пойдёт о применении «неумных» ракет».
Высокая контрастность крыш зданий объявлена и отличным ориентиром для авиации «потенциального противника». Добавлено: остаётся только догадываться, что произойдёт с военной базой, коммуной Девеселу и всей Румынией, если в места хранения тактического ядерного оружия «под красной крышей» попадёт «вражеский боеприпас». Особенно румыны прониклись этими размышлениями после заявлений военной прокуратуры соседней Украины о том, что взрывы на военных складах в Ичне «оказались диверсией» - с подложенной неуловимыми диверсантами взрывчаткой.
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