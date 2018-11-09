ГД одобрила законопроект о запрете военным публиковать свои данные
Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в интернете и СМИ информацию о месте службы и роде деятельности, передает РИА Новости.
В пояснительной записке к документу говорится, что анализ деятельности Вооруженных сил РФ, в том числе в ходе сирийского конфликта, показал, что информация о военнослужащих представляет особый интерес для иностранных разведок и экстремистских организаций. Ее могут использовать для информационно-психологического воздействия, а также для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ.
Как отметил председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, инициатива в первую очередь направлена на обеспечение личной безопасности военных и мер собственной безопасности Вооруженных сил.
Законопроект предлагает запретить военнослужащим размещать любые сведения о себе или сослуживцах (в том числе фото, видео и геоданные), если они раскрывают ведомственную принадлежность, вид служебной деятельности и место дислокации.
Положения документ будут распространяться, в том числе на призывников. За нарушение запрета будут применяться меры дисциплинарного воздействия независимо от должности и звания. Контрактникам грозит увольнение. При этом запрет не будет распространяться на членов семей военнослужащих, а также на лиц, уволенных с военной службы.
По словам авторов инициативы, при разработке проекта учитывался и зарубежный опыт. Так в военном ведомстве США не так давно разразился скандал: группа американских военнослужащих засветилась в Сирии. После этого Пентагон запретил бойцам использовать интернет-приложения с геолокацией. Такие случаи происходят и в других странах, отметили разработчики.
В пояснительной записке к документу говорится, что анализ деятельности Вооруженных сил РФ, в том числе в ходе сирийского конфликта, показал, что информация о военнослужащих представляет особый интерес для иностранных разведок и экстремистских организаций. Ее могут использовать для информационно-психологического воздействия, а также для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ.
Как отметил председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, инициатива в первую очередь направлена на обеспечение личной безопасности военных и мер собственной безопасности Вооруженных сил.
Законопроект предлагает запретить военнослужащим размещать любые сведения о себе или сослуживцах (в том числе фото, видео и геоданные), если они раскрывают ведомственную принадлежность, вид служебной деятельности и место дислокации.
Положения документ будут распространяться, в том числе на призывников. За нарушение запрета будут применяться меры дисциплинарного воздействия независимо от должности и звания. Контрактникам грозит увольнение. При этом запрет не будет распространяться на членов семей военнослужащих, а также на лиц, уволенных с военной службы.
По словам авторов инициативы, при разработке проекта учитывался и зарубежный опыт. Так в военном ведомстве США не так давно разразился скандал: группа американских военнослужащих засветилась в Сирии. После этого Пентагон запретил бойцам использовать интернет-приложения с геолокацией. Такие случаи происходят и в других странах, отметили разработчики.
- Использованы фотографии:
- РИА Новости/Илья Питалев
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