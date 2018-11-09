В РФ началось серийное производство средств РЭБ для крылатых ракет
Российский ОПК начал серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет, передает РИА Новости сообщение советника первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии».
В настоящее время российские крылатые ракеты выпускаются с полноценными бортовыми комплексами обороны, потому что это оружие необходимо очень хорошо защищать, сказал агентству Михеев.
По его словам, системами РЭБ сегодня оснащаются, в том числе новейшие ракеты Х-101 и Х-102. Ими вооружатся стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.
Комплексы прошли все этапы испытаний и уже находятся в серийном производстве, добавил Михеев.
Ранее сообщалось, что с 2012 года в России более чем в 30 раз увеличилось количество крылатых ракет. Кроме того, в 12 раз выросло количество носителей этих ракет. Прорыв во многом обеспечило появление надводных и подводных кораблей с ракетными комплексами «Калибр».
Напомним, Х-101 (Х-102 в исполнении с термоядерной боеголовкой) является стратегической крылатой ракетой, выполненной с применением технологии снижения радиолокационной заметности. Разработана в КБ «Радуга». Имеет только российские комплектующие. Двигатель расположен внутри ракеты. Согласно открытым данным, длина ракета – 7,45 м, диаметр – 0,74 м, максимальная дальность полета – 5,5 тыс. км. Забрасываемы вес – до 430 кг. Точность (круговое вероятное отклонение) – 10 м. По различным данным, Х-102 несет ядерную боеголовку мощностью от 250 килотонн до одной мегатонны.
В настоящее время российские крылатые ракеты выпускаются с полноценными бортовыми комплексами обороны, потому что это оружие необходимо очень хорошо защищать, сказал агентству Михеев.
По его словам, системами РЭБ сегодня оснащаются, в том числе новейшие ракеты Х-101 и Х-102. Ими вооружатся стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.
Комплексы прошли все этапы испытаний и уже находятся в серийном производстве, добавил Михеев.
Ранее сообщалось, что с 2012 года в России более чем в 30 раз увеличилось количество крылатых ракет. Кроме того, в 12 раз выросло количество носителей этих ракет. Прорыв во многом обеспечило появление надводных и подводных кораблей с ракетными комплексами «Калибр».
Напомним, Х-101 (Х-102 в исполнении с термоядерной боеголовкой) является стратегической крылатой ракетой, выполненной с применением технологии снижения радиолокационной заметности. Разработана в КБ «Радуга». Имеет только российские комплектующие. Двигатель расположен внутри ракеты. Согласно открытым данным, длина ракета – 7,45 м, диаметр – 0,74 м, максимальная дальность полета – 5,5 тыс. км. Забрасываемы вес – до 430 кг. Точность (круговое вероятное отклонение) – 10 м. По различным данным, Х-102 несет ядерную боеголовку мощностью от 250 килотонн до одной мегатонны.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ/ РИА Новости
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