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В Австрии задержали экс-военного, якобы шпионящего в пользу России

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Австрийская военная контрразведка заявила о раскрытии случая шпионажа в пользу России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр на своей странице в Twitter.

В Австрии задержали экс-военного, якобы шпионящего в пользу России



Согласно заявления Бауэра, военная контрразведка Австрии задержала австрийского офицера в отставке, который якобы с 90-х годов 20 века передавал России секретные документы. При этом утверждается, что данный шпион был пойман при помощи "международного сотрудничества", в настоящее время против него заведено дело.

Ранее австрийские СМИ сообщали о расследовании в отношении 70-летнего полковника австрийской армии в отставке, который "следил за бундесхеером" (австрийская армия - прим.) и якобы передавал сведения российской разведке. За время своей "работы на русских" с конца 1990-х годов он передал информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, за что получил якобы получил около €300 тыс.

По статье о работе на иностранную разведку австрийскому военному пенсионеру грозит до 2-х лет тюрьмы.

Австрийский министр обороны заявил, что собирается вызвать российского военного атташе в Австрии. Посольство РФ в Австрии никак эти сообщения не комментирует.

На этом фоне глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию. Версия западных СМИ: из-за задержания отставного военнослужащего ВС Австрии по подозрению в работе на российскую разведку.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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