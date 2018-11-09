В Австрии задержали экс-военного, якобы шпионящего в пользу России

Австрийская военная контрразведка заявила о раскрытии случая шпионажа в пользу России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр на своей странице в Twitter.Согласно заявления Бауэра, военная контрразведка Австрии задержала австрийского офицера в отставке, который якобы с 90-х годов 20 века передавал России секретные документы. При этом утверждается, что данный шпион был пойман при помощи "международного сотрудничества", в настоящее время против него заведено дело.Ранее австрийские СМИ сообщали о расследовании в отношении 70-летнего полковника австрийской армии в отставке, который "следил за бундесхеером" (австрийская армия - прим.) и якобы передавал сведения российской разведке. За время своей "работы на русских" с конца 1990-х годов он передал информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, за что получил якобы получил около €300 тыс.По статье о работе на иностранную разведку австрийскому военному пенсионеру грозит до 2-х лет тюрьмы.Австрийский министр обороны заявил, что собирается вызвать российского военного атташе в Австрии. Посольство РФ в Австрии никак эти сообщения не комментирует.На этом фоне глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию. Версия западных СМИ: из-за задержания отставного военнослужащего ВС Австрии по подозрению в работе на российскую разведку.