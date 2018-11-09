Хейли: не позволим России снять финансовые санкции с КНДР
Российская сторона добивается снятия санкций с КНДР в банковском секторе, но американская администрация не позволит этого сделать, передает ТАСС заявление постпреда США в ООН Никки Хейли.
Такое заявление Хейли сделала по итогам прошедшей в Совбезе консультации по санкциям в отношении Северной Кореи. Мероприятие было проведено по инициативе России.
Чего добивается российская делегация, так это снятия санкций в банковском секторе. Но мы не позволим им этого сделать, сказала постпред.
По ее словам, это как раз тот пункт, который Россия не выполняет. Так что теперь в США точно знают, что хочет сделать Москва, и никогда этого не допустят.
Как рассказал источник агентства, темой заседания по Северной Корее стали «гуманитарные изъятия из санкционного режима».
Он сообщил, что в настоящее время на рассмотрении Совбеза находятся 6 запросов от разных организаций, планирующих доставку гуманитарных грузов в КНДР. В связи с этим представители РФ призвали Совбез работать над решением гуманитарных проблем в республике, возникших из-за санкций. Они отметили, что сегодня нарушено взаимодействие северокорейских властей с такими международными организациями как ЮНЕСКО, федерация Красного Креста и Полумесяца, Олимпийский комитет и др.
Кроме того, не могут нормально работать в КНДР и российские организации, осуществляющие гуманитарную некоммерческую деятельность. По словам российской делегации, такое положение дел совершенно неприемлемо, поскольку нарушает решение СБ в части ненаправленности санкций против населения республики.
Напомним, в прошлом году СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна в ответ на проводимые им ядерные и ракетные испытания.
Такое заявление Хейли сделала по итогам прошедшей в Совбезе консультации по санкциям в отношении Северной Кореи. Мероприятие было проведено по инициативе России.
Чего добивается российская делегация, так это снятия санкций в банковском секторе. Но мы не позволим им этого сделать, сказала постпред.
По ее словам, это как раз тот пункт, который Россия не выполняет. Так что теперь в США точно знают, что хочет сделать Москва, и никогда этого не допустят.
Как рассказал источник агентства, темой заседания по Северной Корее стали «гуманитарные изъятия из санкционного режима».
Он сообщил, что в настоящее время на рассмотрении Совбеза находятся 6 запросов от разных организаций, планирующих доставку гуманитарных грузов в КНДР. В связи с этим представители РФ призвали Совбез работать над решением гуманитарных проблем в республике, возникших из-за санкций. Они отметили, что сегодня нарушено взаимодействие северокорейских властей с такими международными организациями как ЮНЕСКО, федерация Красного Креста и Полумесяца, Олимпийский комитет и др.
Кроме того, не могут нормально работать в КНДР и российские организации, осуществляющие гуманитарную некоммерческую деятельность. По словам российской делегации, такое положение дел совершенно неприемлемо, поскольку нарушает решение СБ в части ненаправленности санкций против населения республики.
Напомним, в прошлом году СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна в ответ на проводимые им ядерные и ракетные испытания.
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