Германия приняла решение увеличить расходы на оборону

Германия значительно увеличит расходы на оборонные нужды в следующем году. На заседании бундестага, длившемся 16 часов, комитет по бюджету утвердил проект федерального бюджета на 2019 год, пишет немецкое издание Deutsche Welle.В новом проекте федерального бюджета на следующий год предполагается значительное увеличение расходов на оборону. В документе прописано, что оборонные расходы будут увеличены до до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. При этом утверждается, что названная цифра запланированных расходов получилась больше, чем планировалось принять. С помощью дополнительных средств удалось включить в оборонные расходы, кроме всего прочего, покупку боевых кораблей для германских ВМС и военно-транспортных вертолетов.Ранее сообщалось, что в 2019 году Германия повысит расходы на оборону до 1,3% ВВП. Такое заявление прозвучало после мартовской встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом, который в преддверии саммита НАТО требовал от стран НАТО увеличить расходы на военные нужды до 2% ВВП государства.Между тем в самом Бундесвере заявляют о плачевном состоянии техники и вооружений, достигнутом немецкими вооруженными силами за последние годы. Немецкие военные обвиняют в этом правительство Германии, которое потакая "хотелкам" США, направляет немецкие части "на затыкание" конфликтов по всему миру, при этом не выделяя денег на перевооружение.