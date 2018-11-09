Новости

Германия приняла решение увеличить расходы на оборону

20
Германия значительно увеличит расходы на оборонные нужды в следующем году. На заседании бундестага, длившемся 16 часов, комитет по бюджету утвердил проект федерального бюджета на 2019 год, пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Германия приняла решение увеличить расходы на оборону



В новом проекте федерального бюджета на следующий год предполагается значительное увеличение расходов на оборону. В документе прописано, что оборонные расходы будут увеличены до до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. При этом утверждается, что названная цифра запланированных расходов получилась больше, чем планировалось принять. С помощью дополнительных средств удалось включить в оборонные расходы, кроме всего прочего, покупку боевых кораблей для германских ВМС и военно-транспортных вертолетов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Германия повысит расходы на оборону до 1,3% ВВП. Такое заявление прозвучало после мартовской встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом, который в преддверии саммита НАТО требовал от стран НАТО увеличить расходы на военные нужды до 2% ВВП государства.

Между тем в самом Бундесвере заявляют о плачевном состоянии техники и вооружений, достигнутом немецкими вооруженными силами за последние годы. Немецкие военные обвиняют в этом правительство Германии, которое потакая "хотелкам" США, направляет немецкие части "на затыкание" конфликтов по всему миру, при этом не выделяя денег на перевооружение.
Использованы фотографии:
http://winterwonderslam.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти