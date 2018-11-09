Германия приняла решение увеличить расходы на оборону
Германия значительно увеличит расходы на оборонные нужды в следующем году. На заседании бундестага, длившемся 16 часов, комитет по бюджету утвердил проект федерального бюджета на 2019 год, пишет немецкое издание Deutsche Welle.
В новом проекте федерального бюджета на следующий год предполагается значительное увеличение расходов на оборону. В документе прописано, что оборонные расходы будут увеличены до до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. При этом утверждается, что названная цифра запланированных расходов получилась больше, чем планировалось принять. С помощью дополнительных средств удалось включить в оборонные расходы, кроме всего прочего, покупку боевых кораблей для германских ВМС и военно-транспортных вертолетов.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Германия повысит расходы на оборону до 1,3% ВВП. Такое заявление прозвучало после мартовской встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом, который в преддверии саммита НАТО требовал от стран НАТО увеличить расходы на военные нужды до 2% ВВП государства.
Между тем в самом Бундесвере заявляют о плачевном состоянии техники и вооружений, достигнутом немецкими вооруженными силами за последние годы. Немецкие военные обвиняют в этом правительство Германии, которое потакая "хотелкам" США, направляет немецкие части "на затыкание" конфликтов по всему миру, при этом не выделяя денег на перевооружение.
В новом проекте федерального бюджета на следующий год предполагается значительное увеличение расходов на оборону. В документе прописано, что оборонные расходы будут увеличены до до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. При этом утверждается, что названная цифра запланированных расходов получилась больше, чем планировалось принять. С помощью дополнительных средств удалось включить в оборонные расходы, кроме всего прочего, покупку боевых кораблей для германских ВМС и военно-транспортных вертолетов.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Германия повысит расходы на оборону до 1,3% ВВП. Такое заявление прозвучало после мартовской встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом, который в преддверии саммита НАТО требовал от стран НАТО увеличить расходы на военные нужды до 2% ВВП государства.
Между тем в самом Бундесвере заявляют о плачевном состоянии техники и вооружений, достигнутом немецкими вооруженными силами за последние годы. Немецкие военные обвиняют в этом правительство Германии, которое потакая "хотелкам" США, направляет немецкие части "на затыкание" конфликтов по всему миру, при этом не выделяя денег на перевооружение.
- Использованы фотографии:
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