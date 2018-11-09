Китай представил экспортный вариант своего ударного вертолёта - Z-10ME

Китай впервые представил улучшенную версию ударного вертолета Zhishengji-10ME (Z-10ME), разработанную Changhe Aircraft Industries Corporation. Презентация прошла в рамках аэрокосмической выставки Airshow China 2018 в Чжухае, сообщает портал "ВП" со ссылкой на janes.com.Представленная корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC) версия ударного вертолета Zhishengji-10ME (Z-10ME) предназначена для поставок на экспорт и является модификацией базового варианта Z-10K, состоящего на вооружении ВВС Китая. В отличии от базового варианта, на экспортной версии применено несколько улучшений, включающих в себя: бортовой комплекс обороны (БКО), состоящий из разработанной в Китае системы предупреждения о ракетном нападении (MAWS), и приемника радиолокационного предупреждения (RWR). Пассивные меры живучести вертолета включают улучшенную компоновку сопел двигателей, которые отводят горячие выхлопные газы вверх для уменьшения ИК сигнатуры, силовая установка также имеет систему пылеуловителей, что особенно важно для эксплуатации в странах с жарким климатом (в районах пустынь).На вертолете установлен дополнительный пакет брони из графена, что позволяет увеличить защищенность вертолета при снижении массы за счет применения новых материалов.Z-10МЕ предназначен для борьбы с бронетехникой и живой силой противника. Максимальная скорость - до 350 километров в час, максимальное расстояние полета - 825 километров. Экипаж - два человека. Вооружение вертолёта состоит из обзорно-прицельной системы, размещённой в носовой части и управляемой поворотной пушки калибра 23-мм. Управляемые ракеты могут крепиться на 4 точках подвески крыльев.