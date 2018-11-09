Клуб любителей пятницы: Т-34 снова идут в бой
Так называемая саудовская коалиция уже который год подряд утюжит Йемен ковровыми бомбардировками. Бьёт без разбору, не особенно заботясь об информировании международного сообщества о том, что вообще видится Эр-Рияду в качестве конечной цели военного вторжения в независимое государство. При этом крайне возмущается, когда прилетает ответка.
Да и международное сообщество явно не горит желанием спросить с саудовской монархии о том, когда та собирается свою операцию завершать, и кто ответит за колоссальный ущерб, нанесённый за годы войны Йемену.
Чтобы международное сообщество ещё и поддержало действие коалиции, та использует главный «ужас» Ближнего Востока: заявления о страшных намерениях Ирана о тотальном порабощении, нарушении прав человека, вторжении и прочих кошмарах. Остаётся только догадываться, что в понимании всех уверовавших в эти заявления может сотворить иранский режим, если для режима саудовского ковровые бомбардировки городов соседней страны и зверское убийство журналиста в собственном консульстве на территории натовской Турции оказались близкими к норме. в отношении международного сообщества, кстати, тоже вопрос... О санкциях в отношении Эр-Рияда тишина.
В такой ситуации йеменские повстанцы, которые находятся на своей земле, пытаются противостоять саудовскому вторжению любыми путями и средствами. Перевес в оснащённости, в деньгах, в военной технике, в информационной составляющей у коалиции многократный. Однако это не мешает хуситам жечь саудовские «Абрамсы» и без особого труда устраивать диверсии на территории саудовских военных объектов.
Воюют, чем и на чём придётся. Так, на днях в Твиттере издания Yemen Observer была опубликована фотография с заметкой о применении хуситами настоящего танка Т-34-85. ХХI век, но машина на ходу и в деле.
Танк сфотографирован на дороге близ города Дамт (провинция Дали/Дхали). И это далеко не первый случай, когда Т-34-85 попадает на фото в Йемене. В свою очередь свежие снимки такой бронетехники позволяют говорить о том, что танки не просто «позируют», но ещё и эффективно противостоят вторжению, оставаясь в строю, несмотря на применение коалицией новейших средств ведения боя.
Можно себе представить, как воевали бы йеменские повстанцы, окажись у них в распоряжении по-настоящему современное вооружение. И что бы ждало в таком случае саудовскую коалицию...
Да и международное сообщество явно не горит желанием спросить с саудовской монархии о том, когда та собирается свою операцию завершать, и кто ответит за колоссальный ущерб, нанесённый за годы войны Йемену.
Чтобы международное сообщество ещё и поддержало действие коалиции, та использует главный «ужас» Ближнего Востока: заявления о страшных намерениях Ирана о тотальном порабощении, нарушении прав человека, вторжении и прочих кошмарах. Остаётся только догадываться, что в понимании всех уверовавших в эти заявления может сотворить иранский режим, если для режима саудовского ковровые бомбардировки городов соседней страны и зверское убийство журналиста в собственном консульстве на территории натовской Турции оказались близкими к норме. в отношении международного сообщества, кстати, тоже вопрос... О санкциях в отношении Эр-Рияда тишина.
В такой ситуации йеменские повстанцы, которые находятся на своей земле, пытаются противостоять саудовскому вторжению любыми путями и средствами. Перевес в оснащённости, в деньгах, в военной технике, в информационной составляющей у коалиции многократный. Однако это не мешает хуситам жечь саудовские «Абрамсы» и без особого труда устраивать диверсии на территории саудовских военных объектов.
Воюют, чем и на чём придётся. Так, на днях в Твиттере издания Yemen Observer была опубликована фотография с заметкой о применении хуситами настоящего танка Т-34-85. ХХI век, но машина на ходу и в деле.
Танк сфотографирован на дороге близ города Дамт (провинция Дали/Дхали). И это далеко не первый случай, когда Т-34-85 попадает на фото в Йемене. В свою очередь свежие снимки такой бронетехники позволяют говорить о том, что танки не просто «позируют», но ещё и эффективно противостоят вторжению, оставаясь в строю, несмотря на применение коалицией новейших средств ведения боя.
Можно себе представить, как воевали бы йеменские повстанцы, окажись у них в распоряжении по-настоящему современное вооружение. И что бы ждало в таком случае саудовскую коалицию...
- Автор:
- Володин Алексей
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