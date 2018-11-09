США увеличили продажи вооружений за рубеж
В 2018 финансовом году Соединенные Штаты увеличили продажу вооружений за границу на 13 процентов, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Госдепа.
По данным ведомства, за последний финансовый год зарегистрирован рост экспорта вооружений на 13%. Итоговая сумма составила $192,3 млрд. Увеличение продаж положительно сказалось на экономике США: в стране появилось несколько тысяч новых рабочих мест, еще несколько тысяч мест было сохранено.
В пресс-службе пояснили, что приведенная сумма объединяет поставки, осуществленные как в рамках межправительственных соглашений, так и по контрактам, заключенным непосредственно с американскими компаниями.
Там уточнили, что межправительственных сделок было заключено на сумму $55,66 млрд. (на 33% больше, чем в 2017 финансовом году). Стоимость частных оружейных контрактов составили $136,6 млрд. (рост на 6,6%).
Самой крупной межправительственной сделкой за 2018 финансовый год назван контракт с Саудовской Аравией на поставку кораблей прибрежной зоны LCS на сумму $6,5 млрд. Далее идут продажи истребителей FA-18 Кувейту ($6,5 млрд.), зенитных комплексов «Патриот» Румынии ($4,6 млрд.), Польше ($4,6 млрд.) и Саудовской Аравии ($1,6 млрд.), вертолетов AH-64 Apache Эмиратам ($1,9 млрд.), истребителей F-16 Бахрейну ($2,1 млрд.). Упоминается также покупка Нигерией турбовинтовых самолетов А-29 на сумму $500 млн.
Детали контрактов не раскрываются.
По данным ведомства, за последний финансовый год зарегистрирован рост экспорта вооружений на 13%. Итоговая сумма составила $192,3 млрд. Увеличение продаж положительно сказалось на экономике США: в стране появилось несколько тысяч новых рабочих мест, еще несколько тысяч мест было сохранено.
В пресс-службе пояснили, что приведенная сумма объединяет поставки, осуществленные как в рамках межправительственных соглашений, так и по контрактам, заключенным непосредственно с американскими компаниями.
Там уточнили, что межправительственных сделок было заключено на сумму $55,66 млрд. (на 33% больше, чем в 2017 финансовом году). Стоимость частных оружейных контрактов составили $136,6 млрд. (рост на 6,6%).
Самой крупной межправительственной сделкой за 2018 финансовый год назван контракт с Саудовской Аравией на поставку кораблей прибрежной зоны LCS на сумму $6,5 млрд. Далее идут продажи истребителей FA-18 Кувейту ($6,5 млрд.), зенитных комплексов «Патриот» Румынии ($4,6 млрд.), Польше ($4,6 млрд.) и Саудовской Аравии ($1,6 млрд.), вертолетов AH-64 Apache Эмиратам ($1,9 млрд.), истребителей F-16 Бахрейну ($2,1 млрд.). Упоминается также покупка Нигерией турбовинтовых самолетов А-29 на сумму $500 млн.
Детали контрактов не раскрываются.
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