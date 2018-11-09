Главный конструктор ОКБ Сухого: Су-57 превосходит и F-22, и F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американские F-22 Raptor и F-35, причем первого - по возможностям нанесения ударов по наземным целям, а второго - в воздушном бою, заявил в эксклюзивном интервью ТК "Звезда" главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.Михаил Стрелец рассказал, что истребитель Су-57 является многофункциональным и предназначен для решения задач по уничтожению как воздушных, так и наземных целей и успешно с этим справляется, а кроме этого по многим показателям превосходит американские самолеты F-22 и F-35, созданные под решение определенных задач.Он пояснил, что F-22, созданный первоначально как самолет завоевания превосходства в воздухе, был перепрофилирован и под нанесение ударов по земле, но из существующей конфигурации ничего в этом направлении существенного сделать не удалось, поэтому по возможностям уничтожения наземных целей он уступает Су-57.То же самое и в отношении F-35, который наоборот создан для уничтожения наземных целей и по своим маневренным, разгонным характеристикам уступает не только Су-57, и российским истребителям четвертого поколения.Стрелец подчеркнул, что Су-57 по объему и массе номенклатуры средств поражения, размещенных во внутренних отсеках не имеет равных среди самолетов пятого поколенияРанее сообщалось, что длина пробега новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 будет меньше, чем у Су-35, примерно вдвое.