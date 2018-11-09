Турецкие M60T Sabra оборудуют украинскими комплексами активной защиты

Турецкие танки M60T Sabra будут модернизированы и оснащены комплексом активной защиты Pulat AKS (Aktif Koruma Sistemleri). При этом сообщается, что работы по модернизации и оснащению КАЗ уже идут и до конца года им подвергнутся 40 турецких тяжелых машин, сообщает турецкое издание Defence TurkУстановкой КАЗ на танки M60T Sabra займется турецкая компания Aselsan, которая в процессе модернизации до начала нового года оснастит комплексом активной защиты Pulat 40 танков. При этом издание указывает, что КАЗ Pulat AKS (Aktif Koruma Sistemleri) является лицензионной копией украинского КАЗ "Заслон-Л", разработанного киевским ГП БЦКТ "Микротек".Как пишет издание, вопрос недостаточной защищенности турецких танков остро встал во время операции против запрещенной в России террористической группировки ИГ и отрядов курдов на территории Сирии. Особенно большие потери в бронетехнике ВС Турции понесли от выстрелов противотанковых комплексов. По итогам первой половины компании было принято решение об укомплектовании танков комплексами активной защиты.Договор о поставках КАЗ "Заслон-Л" Турция и Украина заключили в 2017 году. В Министерстве обороны Турции заявили, что приобретенные комплексы изначально предназначались для установки на танки М60-А3 Sabra. В Турции наладили лицензионное производство украинского КАЗ, который получил название Pulat AKS (Aktif Koruma Sistemleri).