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Турецкие M60T Sabra оборудуют украинскими комплексами активной защиты

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Турецкие танки M60T Sabra будут модернизированы и оснащены комплексом активной защиты Pulat AKS (Aktif Koruma Sistemleri). При этом сообщается, что работы по модернизации и оснащению КАЗ уже идут и до конца года им подвергнутся 40 турецких тяжелых машин, сообщает турецкое издание Defence Turk

Турецкие M60T Sabra оборудуют украинскими комплексами активной защиты



Установкой КАЗ на танки M60T Sabra займется турецкая компания Aselsan, которая в процессе модернизации до начала нового года оснастит комплексом активной защиты Pulat 40 танков. При этом издание указывает, что КАЗ Pulat AKS (Aktif Koruma Sistemleri) является лицензионной копией украинского КАЗ "Заслон-Л", разработанного киевским ГП БЦКТ "Микротек".

Как пишет издание, вопрос недостаточной защищенности турецких танков остро встал во время операции против запрещенной в России террористической группировки ИГ и отрядов курдов на территории Сирии. Особенно большие потери в бронетехнике ВС Турции понесли от выстрелов противотанковых комплексов. По итогам первой половины компании было принято решение об укомплектовании танков комплексами активной защиты.

Договор о поставках КАЗ "Заслон-Л" Турция и Украина заключили в 2017 году. В Министерстве обороны Турции заявили, что приобретенные комплексы изначально предназначались для установки на танки М60-А3 Sabra. В Турции наладили лицензионное производство украинского КАЗ, который получил название Pulat AKS (Aktif Koruma Sistemleri).

Использованы фотографии:
https://www.defenceturk.net
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