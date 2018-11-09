Десантный Ми-38Т совершил первый полёт
В начале ноября транспортно-десантный вертолет Ми-38Т совершил свой первый полет, приводит Российская газета сообщение главы объединения «Вертолеты России» Андрея Богинского.
По словам Богинского, в субботу, 3 ноября, было «первое висение борта Ми-38, сделанного для военного ведомства».
Ранее сообщалось, что опытный образец винтокрылой машины создан компанией за свой счет по техническому заданию Минобороны РФ.
Военная версия вертолета значительно отличается от базового Ми-38. Все установленные на нем агрегаты и комплектующие имеют исключительно российское происхождение. Машина оснащена новым экономичным двигателем ТВ7-117В и цифровым пилотажно-навигационным комплексом. Возможна установка специальных средств связи и дополнительных топливных баков.
По данным газеты, на борту вертолета могут разместиться до 30 десантников или около 5 тонн груза в кабине и 6 тонн на внешней подвеске.
На данный момент разработано несколько вариантов Ми-38. Первый полет базовой машины состоялся в декабре 2003 года.
В октябре пресс-служба холдинга также сообщала о начале испытаний модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Обновленный вертолет получил цифровой пилотажный комплекс, новый комплекс обороны «Витебск» и интегрированный комплекс радиоэлектронного оборудования, позволяющий в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выходить в заранее заданную точку, заходить на посадку.
По словам Богинского, в субботу, 3 ноября, было «первое висение борта Ми-38, сделанного для военного ведомства».
Ранее сообщалось, что опытный образец винтокрылой машины создан компанией за свой счет по техническому заданию Минобороны РФ.
Военная версия вертолета значительно отличается от базового Ми-38. Все установленные на нем агрегаты и комплектующие имеют исключительно российское происхождение. Машина оснащена новым экономичным двигателем ТВ7-117В и цифровым пилотажно-навигационным комплексом. Возможна установка специальных средств связи и дополнительных топливных баков.
По данным газеты, на борту вертолета могут разместиться до 30 десантников или около 5 тонн груза в кабине и 6 тонн на внешней подвеске.
На данный момент разработано несколько вариантов Ми-38. Первый полет базовой машины состоялся в декабре 2003 года.
В октябре пресс-служба холдинга также сообщала о начале испытаний модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Обновленный вертолет получил цифровой пилотажный комплекс, новый комплекс обороны «Витебск» и интегрированный комплекс радиоэлектронного оборудования, позволяющий в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выходить в заранее заданную точку, заходить на посадку.
- Использованы фотографии:
- Ренат Закиев/РГ
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