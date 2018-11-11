Адмирал Рожественский. Виновник Цусимы или жертва обстоятельств?

11 ноября (30 октября по старому стилю) 1848 года, 170 лет назад, родился Зиновий Петрович Рожественский – известный русский флотоводец, вице-адмирал, доблестная служба которого в российском императорском флоте была, однако, поставлена под сомнение после печально знаменитого Цусимского сражения.До начала русско-японской войны карьера Зиновия Петровича Рожественского складывалась весьма успешно. В 1902 году, 54 лет от роду, контр-адмирал Зиновий Рожественский получил назначение на должность начальника Главного морского штаба. Почему выбор при назначении пал именно на него? К этому времени Зиновий Петрович фактически уже сорок лет служил на флоте – в 1864 году он поступил в Морской кадетский корпус, который закончил в 1868 году, а в 1873 году закончил Михайловскую артиллерийскую академию по специальности «морская артиллерия».Молодой офицер-артиллерист командовал ротой в Учебном отряде Балтийского флота, затем работал в составе Комиссии морских артиллерийских опытов, а в 1876 г. принимал участие в подготовке артиллерии Черноморского флота к действиям в случае войны с Османской империей. В июле 1877 г. именно Рожественский заменил погибшего подполковника Чернова в качестве начальника артиллерии на пароходе «Веста». Орудия под командованием Рожественского нанесли серьезнейшие повреждения османскому броненосцу «Фетхи-Буленд», после чего этот корабль был вынужден прекратить сражаться. По итогам боя Рожественский получил чин капитан-лейтенанта и был награжден орденами Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Святого Георгия 4-й степени.То есть, как мы видим, карьера молодого морского офицера складывалась в то время очень удачно – в 29 лет получить чин капитан-лейтенанта на царском флоте считалось весьма неплохим продвижением. Впрочем, свой чин, как и ордена, Зиновий Рожественский действительно заслужил в одном из ожесточенных морских сражений.Интересно, что после окончания русско-турецкой войны 1877-1878 гг., морской офицер не побоялся выступить в популярной тогда газете «Биржевые ведомости» с разоблачительной статьей «Броненосцы и купцы-крейсера», в которой рассказывал о технической отсталости российского императорского флота. Критикуя флот, офицер не побоялся «разбить в пух и прах» даже подвиг парохода «Веста», к которому он лично был причастен. Рожественский назвал его не иначе как «постыдным бегством», чем смутил читающую публику. Посыл статьи заключался в том, что России пора приступить к строительству броненосцев и отказаться от устаревших практик.Статья «Броненосцы и купцы-крейсера» вызвала настоящий ажиотаж в морском ведомстве. В конце концов, Морское министерство даже возбудило судебный процесс, а морской министр вице-адмирал Степан Лисовский даже угрожал капитан-лейтенанту Рожественскому всевозможными плохими последствиями за разгромную статью. Но ничего не случилось. Когда была провозглашена независимость Болгарии, Рожественского даже откомандировали в распоряжение болгарского руководства – помогать в создании военно-морского флота новой независимой страны.Более того, с 1883 по 1885 годы русский офицер Рожественский исполнял обязанности начальника Флотилии и морской части Княжества и командира княжеской болгарской яхты «Александр I». Он же руководил и созданием первых болгарских военно-морских регламентов, при Рожественском были созданы военно-морские музей и библиотека болгарского флота.Служба в Болгарии еще в большей степени способствовала военно-морской карьере офицера. В 1886-1891 гг. он служил старшим офицером броненосной батареи «Кремль», затем фрегата «Герцог Эдинбургский», командовал клипером «Наездник» и канонерской лодкой «Грозящий». В 1891 г. капитан 1-го ранга Зиновий Рожественский был назначен на очень ответственный пост российского военно-морского атташе в Лондоне. Учитывая, что в то время именно Великобритания заслуженно считалась «королевой морей», в обязанности Рожественского входили контакты по линии военно-морского флота с самой сильной морской державой мира.Прослужив два года в Лондоне, Рожественский вернулся в Россию, где командовал крейсером «Владимир Мономах», затем – броненосцем «Первенец». В 1898 году 50-летний Рожественский получил звание контр-адмирала и был назначен командиром Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. Именно руководил спасательными работами по вызволению севшего на камни в районе острова Гогланд броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». Три месяца длились спасательные работы, после чего корабль сам смог вернуться на базу в Кронштадт.В 1902 году контр-адмирал Зиновий Рожественский был назначен начальником Главного морского штаба. На этой должности он приступил к реализации плана по перевооружению и укреплению Тихоокеанского флота. В той политической ситуации это было очень актуально, поскольку соседняя Япония не просто наращивала свою военно-морскую мощь, а уже вполне открыто угрожала России.Однако добиться реализации своих планов Рожественскому не удалось. Но руководство страны сделало определенные выводы и направило его на Тихий океан. В апреле 1904 года контр-адмирал был назначен командиром Второй тихоокеанской эскадры, создаваемой для перехода из балтийских портов в Тихий океан – на помощь Порт-Артуру. В состав эскадры включили 7 броненосцев, 8 крейсеров, 9 миноносцев и вспомогательные суда. В сентябре 1904 года Рожественскому был присвоен чин вице-адмирала.Еще до начала похода Рожественский был убежден в его неудаче. Это отразилось и на содержании беседы командующего с морским министром генерал-адъютантом Федором Авеланом и великим князем Александром Михайловичем, который впоследствии назвал Рожественского не иначе как человеком «с психологией самоубийцы». Формально главным начальником флота и Морского ведомства России считался великий князь Алексей Александрович – родной дядя Александра Михайловича. С ним последний и попытался вступить в переговоры по поводу будущего похода и личности его командующего, но не нашел поддержки.В октябре 1904 года Вторая тихоокеанская эскадра вышла в дальний поход. С самого начала поход сопровождали инциденты. Так, 22 октября 1904 года эскадра, шедшая в Северном море, обстреляла собственный крейсер «Аврора» и потопила траулер «Крэйн», принадлежавший Великобритании. Кроме того, были повреждены пять рыболовецких судов, которые моряки эскадры приняли за японские торпедные катера. Но на дальнейшую судьбу похода этот инцидент никакого влияния не оказал.Командовавший эскадрой Рожественский продолжал считать поход пагубным и во время плавания неоднократно обращался к вышестоящему начальству с рапортом об отставке, с просьбой вернуть эскадру назад – на Балтийское море. Уже затем адмирал корил сам себя в том, что позволил уничтожить «последние ресурсы флота», как он называл Вторую тихоокеанскую эскадру.14 (27) мая 1905 года в проливе между Кореей и Японией Вторая тихоокеанская эскадра встретилась с японским флотом. К этому моменту в состав эскадры входили 8 эскадренных броненосцев и 3 броненосца береговой обороны, 1 броненосный крейсер, 5 крейсеров 1 ранга, 3 крейсера 2 ранга, 1 вспомогательный крейсер, 9 миноносцев, 2 госпитальных судна и 6 вспомогательных судов. Командовал эскадрой вице-адмирал Рожественский, а младшим флагманом был контр-адмирал Николай Иванович Небогатов – ровесник Зиновия Рожественского (на фото), прежде командовавший Учебным отрядом Черноморского флота.Крейсерским отрядом командовал контр-адмирал Оскар Адольфович Энквист – бывший командир Николаевского порта и градоначальник Николаева. Оскар Энквист был скорее «сухопутным адмиралом» - большую часть службы он провел во флотских экипажах, затем вообще занимался градоуправлением и не выходил в море. Командовать крейсерским отрядом Второй тихоокеанской эскадры его поставили по протекции морского министра вице-адмирала Авелана, которому Энквист доводился родственником.Японский флот, с которым предстояло вступить в сражение эскадре, состоял из 4 броненосцев 1 класса, 8 броненосных крейсеров, 2 броненосцев 2 класса и 1 броненосца 3 класса, 15 крейсеров, 21 эскадренного миноносца и 44 миноносцев, 21 вспомогательного крейсера, 4 канонерских лодок, 3 авизо и 2 госпитальных судов. Командовал Объединенным флотом Японии адмирал Того Хэйхатиро, а 2-й японский флот находился под командованием вице-адмирала Камимура Хиконодзё.Уже через двадцать минут после начала боя управление российской эскадрой было потеряно. Сам командующий эскадрой вице-адмирал Рожественский получил тяжелое ранение в голову и потерял способность командовать. Оскар Энквист увел свои крейсера с места сражения, поддавшись на уговоры командовавшего крейсером «Олег» капитана 1 ранга Леонида Добротворского. Миноносец с характерным названием «Бедовый», на котором находился раненый вице-адмирал Рожественский и офицеры штаба, был сдан японцам.В Цусимском сражении русский флот был полностью разгромлен. Погибли 5045 человек, включая 209 офицеров, 75 кондукторов и 4761 нижних чинов. Еще 172 офицера, 13 кондукторов и 178 нижних чинов получили ранения, а в плен к японцам попали 7282 человека, в том числе и два адмирала российского флота – контр-адмирал Небогатов и сам вице-адмирал Зиновий Рожественский. Такого поражения русский флот не знал давно. Захваченные японцами русские корабли были включены в состав Объединенного японского флота. Что касается пленных, то они содержались в Японии и получили возможность вернуться на родину лишь после подписания Портсмутского мирного договора.Среди вернувшихся пленных были и флотоводцы вице-адмирал Рожественский и контр-адмирал Небогатов. Зиновия Рожественского сразу же восстановили в должности и на службе. Так, 16 января 1906 года в «Полный послужной список» вице-адмирал Зиновий Рожественский был внесен как «начальник Главного морского штаба, генерал-адъютант, вице-адмирал». Там же подчеркивалось, что каких-либо обстоятельств, которые могли бы лишить флотоводца права на получение знака отличия безупречной службы, найдено не было.Но Зиновий Рожественский, человек сложный и нервный, начал сам настаивать на своем привлечении к суду. В феврале 1906 года он подал в отставку с занимаемой должности. Но и уход с поста начальника Главного морского штаба не прекратил общественную критику в адрес флотоводца, которая становилась все более резкой. В конце концов, Рожественский смог добиться, чтобы его привлекли к суду в качестве обвиняемого и сам настаивал на своей смертной казни. Одновременно он пытался всеми силами оправдать своих подчиненных, особенно младших офицеров и матросов.Суд, изучив обстоятельства Цусимского сражения, принял решение оправдать вице-адмирала, поскольку Рожественский в самом начале боя получил тяжелое ранение головы и уже не мог осуществлять командование эскадрой. Зато «по полной» пришлось ответить младшему флагману эскадры контр-адмиралу Небогатову. 11 декабря 1906 года Особое присутствие военно-морского суда Кронштадтского порта приговорило бывшего контр-адмирала Небогатова и командиров сдавшихся броненосцев Смирнова, Григорьева и Лишина к смертной казни. Но высочайшим указом смертная казнь всем четверым была заменена заточением в крепость на срок десять лет. Правда, Небогатов по состоянию здоровья был освобожден из заключения через два года.Что касается вице-адмирала Рожественского, то он очень тяжело переживал Цусимское сражение и судебный процесс. Хотя суд оправдал флотоводца, он, уйдя в отставку, стал вести затворнический образ жизни – практически перестал выходить из своей квартиры, считая, что навсегда опозорен сдачей японцам русского флота. В ночь на Новый 1909 год Зиновий Петрович Рожественский скончался от сердечного приступа. Было ему всего 59 лет.Сейчас, спустя время, понятно, что вице-адмирал Рожественский действительно не был виновен в Цусимской трагедии. Свою роль в том страшном поражении русской эскадры сыграла и общая неготовность флота Российской империи к войне с Японией, и роковые обстоятельства. К тому же, Рожественский был ранен и вряд ли мог отвечать за последствия сдачи флота японцам. Получилось, что Цусима не просто перечеркнула все прежние жизненные и служебные достижения русского адмирала по обстоятельствам, которые толком от него и не зависели, но и подвела его к столь бесславным и трагичным последним годам жизни и безвременному концу.