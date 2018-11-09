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Турчинов пригрозил "сроком" организаторам и участникам выборов в Донбассе

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Киевские власти пригрозили уголовной ответственностью всем причастным к организации выборов в Донбассе, а также выбранным депутатам и главам Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов пригрозил "сроком" организаторам и участникам выборов в Донбассе



По словам Турчинова, все участники организации и проведения выборов глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будут привлечены на Украине к уголовной ответственности. Он заявил, что согласно украинского законодательства организация и проведение выборов в республиках подпадает под четыре статьи уголовного кодекса: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "госизмена" и "воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил Украины".

Турчинов подчеркнул, что выборы на территории "псевдореспублик" Киевом признаны не будут, а "временно оккупированные территории Крыма и Донбасса были и будут неотъемлемой частью Украины". Также он пригрозил организаторам и участникам выборов тем, что правоохранительные органы Украины их "все равно найдут и привлекут к уголовной ответственности".

Ранее с требованием запретить выборы в республиках к России обратился Евросоюз, на что получил ответ, что Москва не может запретить свободных выборов в народных республиках, так как они не противоречат минским соглашениям.

Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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