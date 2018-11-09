РФ поставит Индии С-400 в предельно сжатые сроки
Россия завершит поставки зенитных систем С-400 в Индию в предельно сжатые сроки – к весне 2023 года, передает ТАСС сообщение военно-дипломатического источника.
По условиям подписанного в начале октября контракта российская сторона должна поставить Вооруженным силам Индии 5 полковых комплектов С-400 «Триумф» (в каждом – командный пункт полка и два дивизиона из восьми пусковых установок).
Источник сообщил, что первый полковой комплект, по условиям договора, должен быть передан осенью 2020 года. Срок поставки пятого комплекта – весна 2023 года.
То есть, пять полков «четырехсоток» Россия поставит за 2,5 года, а это очень сжатые сроки, добавил он.
Собеседник подтвердил, что стоимость сделки составила $5,43 млрд.
Ранее глава Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев отмечал, что выполнение индийского заказа с точки зрения производства систем трудностей не вызовет, так как мощности концерна «Алмаз-Антей» позволяют одновременно выполнять все заказы – и для Минобороны, и для иностранных покупателей.
Напомним, контракт был подписан 5 октября в Нью-Дели во время визита в Индию Владимира Путина. Как позднее сообщил вице-премьер Юрий Борисов, из-за угрозы американских санкций, сделка была заключена в рублях.
Ракетная система «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных воздушно-космических средств нападения, включая самолеты, баллистические и крылатые ракеты. По мнению западных экспертов, С-400 наряду с такими комплексами как «Искандер» и «Бастион» играет ключевую роль в концепции ВС РФ, известной на Западе как «Зона запрета доступа» (A2/AD).
По условиям подписанного в начале октября контракта российская сторона должна поставить Вооруженным силам Индии 5 полковых комплектов С-400 «Триумф» (в каждом – командный пункт полка и два дивизиона из восьми пусковых установок).
Источник сообщил, что первый полковой комплект, по условиям договора, должен быть передан осенью 2020 года. Срок поставки пятого комплекта – весна 2023 года.
То есть, пять полков «четырехсоток» Россия поставит за 2,5 года, а это очень сжатые сроки, добавил он.
Собеседник подтвердил, что стоимость сделки составила $5,43 млрд.
Ранее глава Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев отмечал, что выполнение индийского заказа с точки зрения производства систем трудностей не вызовет, так как мощности концерна «Алмаз-Антей» позволяют одновременно выполнять все заказы – и для Минобороны, и для иностранных покупателей.
Напомним, контракт был подписан 5 октября в Нью-Дели во время визита в Индию Владимира Путина. Как позднее сообщил вице-премьер Юрий Борисов, из-за угрозы американских санкций, сделка была заключена в рублях.
Ракетная система «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных воздушно-космических средств нападения, включая самолеты, баллистические и крылатые ракеты. По мнению западных экспертов, С-400 наряду с такими комплексами как «Искандер» и «Бастион» играет ключевую роль в концепции ВС РФ, известной на Западе как «Зона запрета доступа» (A2/AD).
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter