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РФ поставит Индии С-400 в предельно сжатые сроки

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Россия завершит поставки зенитных систем С-400 в Индию в предельно сжатые сроки – к весне 2023 года, передает ТАСС сообщение военно-дипломатического источника.




По условиям подписанного в начале октября контракта российская сторона должна поставить Вооруженным силам Индии 5 полковых комплектов С-400 «Триумф» (в каждом – командный пункт полка и два дивизиона из восьми пусковых установок).

Источник сообщил, что первый полковой комплект, по условиям договора, должен быть передан осенью 2020 года. Срок поставки пятого комплекта – весна 2023 года.

То есть, пять полков «четырехсоток» Россия поставит за 2,5 года, а это очень сжатые сроки, добавил он.

Собеседник подтвердил, что стоимость сделки составила $5,43 млрд.

Ранее глава Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев отмечал, что выполнение индийского заказа с точки зрения производства систем трудностей не вызовет, так как мощности концерна «Алмаз-Антей» позволяют одновременно выполнять все заказы – и для Минобороны, и для иностранных покупателей.

Напомним, контракт был подписан 5 октября в Нью-Дели во время визита в Индию Владимира Путина. Как позднее сообщил вице-премьер Юрий Борисов, из-за угрозы американских санкций, сделка была заключена в рублях.

Ракетная система «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных воздушно-космических средств нападения, включая самолеты, баллистические и крылатые ракеты. По мнению западных экспертов, С-400 наряду с такими комплексами как «Искандер» и «Бастион» играет ключевую роль в концепции ВС РФ, известной на Западе как «Зона запрета доступа» (A2/AD).
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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