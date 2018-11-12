KNDS Main Ground Combat System: новая попытка создания «международного» танка
Ряд зарубежных танков последних моделей отличается достаточно большим возрастом. Самые новые образцы появились еще в восьмидесятых годах, и с тех пор лишь проходили модернизацию. Создание совершенно новой боевой машины связано с известными трудностями, и не все страны могут разработать такой проект самостоятельно. В связи с этим им приходится объединять усилия и организовывать совместные работы ряда организаций. Результатом новой попытки создания совместного проекта должен стать перспективный танк, пока известный под названием Main Ground Combat System.
В настоящее время бронетанковые войска Германии строятся на основе танков Leopard 2 нескольких модификаций. Армия Франции располагает основными танками Leclerc. Первые модификации этих машин появились в семидесятых и восьмидесятых годах соответственно, и позже регулярно проводилась модернизация этой техники. Попытки разработки совершенно новых танков не предпринимались в связи с отсутствием необходимости и нужного финансирования.
Облик танка MGCS, предложенный в 2016 г.
Впрочем, со временем ситуация изменилась. В 2012 году появилось предложение о создании совместного французско-германского проекта перспективного танка, отвечающего современным требованиям и способного оставаться на службе в отдаленном будущем. Тогда же появился договор о сотрудничестве, подписанный компаниями Krauss-Maffei Wegmann (Германия) и Nexter Defense Systems (Франция). В ближайшие годы эти организации планировали проработать облик нового «международного» танка, а затем приступить к проектированию.
Следует напомнить, что договор о создании совместного танка подписывался на фоне сообщений о разработке перспективного российского проекта. В тот период Россия занималась разработкой универсальной платформы «Армата» и танка на ее базе, впоследствии ставшего известным как Т-14. Точные сведения о будущем российском танке тогда отсутствовали, но было очевидно, что по своим характеристикам он будет превосходить «Леопарда-2» и «Леклерка». Таким образом, европейские страны должны были найти достойный ответ на потенциальную угрозу в виде Т-14.
Следующие несколько лет специалисты двух стран потратили на различные исследования и изучение будущего сухопутной бронетехники. Новый шаг в деле создания общего танка был сделан в 2015 году. Появилось и вскоре было выполнено предложение б объединении двух компаний-участниц проекта. Новое предприятие, соединяющее KMW и Nexter, изначально получило название KANT. Позже его переименовали в KNDS. Предполагалось, что организация такой компании оптимизирует разработку проекта, а также упростит продвижение готовой продукции на международном рынке.
В начале 2016 года объединенное французско-немецкое предприятие представило первые сведения о перспективном проекте основного танка. Концепция новой машины разрабатывалась в рамках проекта под названием Main Ground Combat System – «Наземная основная боевая система». KNDS огласили основные требования к перспективному танку, а также продемонстрировали предполагаемый облик такой машины. При этом отмечалось, что предложенный облик бронетехники не является окончательным. В течение ближайших лет совместное предприятие должно было продолжать проработку проекта, вплоть до формирования оптимальной конфигурации.
С 2016 по 2018 годы предприятие KNDS неоднократно публиковало новые материалы по перспективному проекту. При этом существующая картина серьезно не изменялась. Из официальных сообщений следовало, что конструкторы продолжают проработку ранее предложенного облика техники. Кардинальная его переработка не предполагалась. В то же время, были внесены различные предложения в сфере вооружения, систем управления, связи и т.д.
В июне 2018 года было объявлено о расширении списка участников программы MGCS. К совместному предприятию, образованному фирмами двух стран, присоединились военные ведомства Германии и Франции. Теперь разработка будущего танка и других образцов бронетехники будет осуществляться при поддержке и под надзором потенциальных эксплуатантов. Предполагается, что в отдаленном будущем танк MGCS заменит существующие машины Leopard 2 и Leclerc, и потому их нынешние хозяева должны иметь возможность влиять на перспективный проект.
Согласно сообщениям последних месяцев, предлагаемая концепция MGCS версии 2016 года не подвергалась кардинальной доработке, но заметно изменилась. Появились предложения разного рода, затрагивающие отдельные составляющие машины и влияющие на ее возможности. Кроме того, сравнительно недавно появилось предложение о дальнейшем развитии танка MGCS и создании на его базе новой самоходной артиллерийской установки Common Indirect Fire System. Впрочем, новая САУ должна появиться гораздо позже танка.
Согласно официальным сообщениям KNDS, новый проект MGCS в его нынешнем состоянии предусматривает строительство основного боевого танка классической компоновки, основывающегося на ряде освоенных решений. В то же время, предлагается использование новых концепций и идей, пока не применявшихся в европейском танкостроении. В результате должна появиться боевая бронированная машина, имеющая преимущества перед существующими «Леклерками» и «Леопардами».
Указывается, что новый танк должен иметь ряд средств защиты разного рода, способных противостоять всем основным угрозам. Комбинированное бронирование корпуса и башни будет дополняться динамической защитой. Броня и накладные элементы должны будут обеспечивать защиту как от снарядов разных типов, так и от мин или взрывных устройств. Оптические приборы будут иметь специальную защиту от лазерного излучения, предотвращающую «ослепление» танка и его экипажа.
Танк MGCS сможет получить расширенный набор датчиков и средств обнаружения, способствующих повышению живучести на поле боя. Для этого могут использоваться оптические, инфракрасные, акустические и иные сенсоры. Предлагается разработать новый комплекс оптико-электронного подавления на основе лазера. С его помощью можно будет бороться с оптикой противника, в первую очередь с прицельными устройствами бронетехники противотанковых комплексов.
Изначально проект Main Ground Combat System предусматривал использование в качестве основного вооружения перспективной гладкоствольной пушки калибра 130 мм. Уже в 2016 году компания Rheinmetall продемонстрировала опытный образец такого орудия. Впрочем, позже отмечалось, что по ряду причин танк MGCS может сохранить стандартный для нынешних времен калибр 120 мм. Также не исключалась возможность последовательного создания разных модификаций танка с отличающимся вооружением. Более новая модификация могла бы получить усиленное оружие большего калибра.
Вне зависимости от калибра будущего орудия, перед его разработчиками стоит несколько основных задач. Прежде всего, требуется увеличить дульную скорость снаряда, что должно привести к росту его энергии и повышению пробивной способности. Одновременно следует сократить рассеивание и повысить точность. В составе снарядов и метательных зарядов планируется использовать новые взрывчатые вещества с повышенными характеристиками. Для получения прироста в основных показателях могут быть использованы современные и перспективные нанотехнологии.
Одним из способов повышения боевого потенциала считается применение перспективных управляемых снарядов. Для этого необходимо проработать вопросы совершенствования и миниатюризации систем наведения, в том числе с двусторонней связью. Самонаводящийся снаряд в сочетании с пушкой повышенной точности понятным образом повлияет на боевые качества танка.
В сфере систем управления огнем планируется развивать уже существующие и освоенные решения. Поиск целей и наведение вооружения будут осуществляться при помощи оптико-электронных средств. К моменту разработки технического проекта MGCS ожидается появление новой компонентной базы, за счет чего удастся создать улучшенные прицелы. То же касается и электронных компонентов СУО. В связи с появлением новых видов снарядов с особыми возможностями следует ожидать внедрение соответствующих устройств для взаимодействия с ними.
В сфере средств связи и управления немецкие и французские конструкторы предлагают продолжать развитие нынешних актуальных идей и решений. Бортовые средства машины должны обеспечивать как голосовую связь, так и передачу данных. Танк MGCS должен будет работать в рамках сетецентрической системы. Он сможет получать данные от всех доступных источников и передавать информацию разным потребителям. В этой области будет иметь место развитие существующих технологий, направленное на повышение надежности каналов связи, рост скорости передачи данных и т.д.
Как и в других современных проектах, в новой французско-германской программе будут предусмотрены меры, направленные на получение экономии. При всех своих преимуществах, перспективный танк должен иметь минимально возможную стоимость производства и эксплуатации. Для этого планируется использовать только освоенные технологии и компоненты, а также упрощенные конструкции с достаточными характеристиками. Эксплуатация и обслуживание могут упрощаться за счет наличия встроенных систем контроля, следящих за состоянием техники.
Необходимо отметить, что пока совместное предприятие KNDS определило только общие черты будущего основного боевого танка, а также представило несколько изображений, показывающих возможный облик этой машины. В то же время, разработка технического проекта еще не начиналась. Этот этап работ запустят только в средней перспективе, что связано с особыми требованиями к технике и объективными ограничениями разного рода.
Согласно планам KNDS, основные опытно-конструкторские работы по программе Main Ground Combat System стартуют в 2019 году. К середине десятилетия конструкторы завершат проектирование, и затем будет построен опытный танк новой модели. Первая половина тридцатых годов уйдет на испытания, доводку и подготовку к будущему серийному производству. Таким образом, стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общей сложности займет около двух десятилетий, если считать с момента образования совместного предприятия.
Первые серийные танки нового типа поступят в армии Франции и Германии в 2035 году. В первые годы им предстоит дополнять существующую технику типа Leclerc и Leopard 2 поздних модернизированных версий. Однако с определенного времени нынешние танки будут выводиться из эксплуатации в связи с моральным и физическим устареванием. Списание одних танков и поставка других приведет к постепенному изменению баланса, и в итоге танк MGCS станет основным не только по классификации, но и по роли в войсках.
Количество требуемой техники пока не уточнялось. В настоящее время в Бундесвере служит более трех сотен танков «Леопард-2» разных модификаций. Франция располагает 400 танками «Леклерк». Как изменится парк бронетехники двух стран в ближайшие десятилетия – неизвестно. Так же остается под вопросом и метод замены этих машин новыми. Тем не менее, есть все основания считать, что Франция и Германия в будущем закажут по несколько сотен перспективных танков. Впрочем, точная их численность будет определена позже.
Не следует забывать, что бронетехника французского и немецкого производства пользуется определенной популярностью у зарубежных стран. Кроме того, надо учитывать, что одной из целей создания компании KNDS было упрощение экспорта продукции военного назначения «в обход» ограничений законодательства Германии. Таким образом, нельзя исключать, что с определенного времени MGCS будет предлагаться на экспорт. Однако какие именно страны пожелают купить такую технику – большой вопрос.
***
По ряду хорошо известных причин, европейские страны в последние десятилетия не занимались разработкой совершенно новых танков, предпочитая ей модернизацию существующих образцов. Такой подход, в целом, себя оправдал и позволил провести обновление войск с сокращенными затратами. Однако такие методики предусматривают использование уже имеющихся бронемашин, которые не могут служить бесконечно. Угроза физического устаревания, а также появление принципиально нового зарубежного образца привели к старту полноценного проекта.
Программа Main Ground Combat System фактически стартовала еще в начале текущего десятилетия, но до сих пор остается на ранних стадиях. Сначала зарубежные компании определяли необходимость создания нового проекта, затем искали оптимальный порядок сотрудничества и занимались объединением друг с другом. Только после этого должное внимание уделили собственно проработке проекта. Однако и в этом случае успехи программы нельзя назвать выдающимися. За несколько лет удалось только сформировать облик перспективного танка и определить основные его черты.
На создание реальной боевой машины уйдет еще 10-15 лет – при отсутствии серьезных затруднений, способных сорвать график работ. Затем некоторое время понадобится на перевооружение войск и постепенную замену устаревшей техники. Нетрудно представить, когда Германия и Франция смогут похвастать полноценной группировкой новейших танков с высочайшими характеристиками. Кроме того, можно попробовать спрогнозировать развитие бронетехники в других странах и предугадать, какие танки будут у них к моменту появления серийных MGCS.
Специфический риск в контексте программы MGCS связан с взаимодействием стран-разработчиков. Необходимо напомнить, что это уже не первая попытка создать совместный проект основного танка для нескольких стран. Предыдущий подобный проект провалился, в результате чего Франции пришлось создавать свой «Леклерк», а Германия разработала «Леопард-2». Пока нет никаких гарантий, что компания KNDS сможет довести очередную идею «международного» танка до желаемых результатов.
Впрочем, несмотря на все слабые места и специфические сроки выполнения, проект Main Ground Combat System представляет большой интерес с разных точек зрения. Прежде всего, он показывает, что Германия и Франция видят перспективы своих бронетанковых войск и связывают их развитие в отдаленном будущем только с принципиально новыми основными танками. В ближайшие годы машины типа Leopard 2 и Leclerc будут продолжать службу, но в дальнейшем им предстоит уступить свое место более новому и совершенному образцу. Если, конечно, он появится в установленные сроки.
По материалам сайтов:
https://kmweg.com/
http://knds.com/
http://isl.eu/
https://armyrecognition.com/
https://janes.com/
http://dw.com/
https://welt.de/
В настоящее время бронетанковые войска Германии строятся на основе танков Leopard 2 нескольких модификаций. Армия Франции располагает основными танками Leclerc. Первые модификации этих машин появились в семидесятых и восьмидесятых годах соответственно, и позже регулярно проводилась модернизация этой техники. Попытки разработки совершенно новых танков не предпринимались в связи с отсутствием необходимости и нужного финансирования.
Облик танка MGCS, предложенный в 2016 г.
Впрочем, со временем ситуация изменилась. В 2012 году появилось предложение о создании совместного французско-германского проекта перспективного танка, отвечающего современным требованиям и способного оставаться на службе в отдаленном будущем. Тогда же появился договор о сотрудничестве, подписанный компаниями Krauss-Maffei Wegmann (Германия) и Nexter Defense Systems (Франция). В ближайшие годы эти организации планировали проработать облик нового «международного» танка, а затем приступить к проектированию.
Следует напомнить, что договор о создании совместного танка подписывался на фоне сообщений о разработке перспективного российского проекта. В тот период Россия занималась разработкой универсальной платформы «Армата» и танка на ее базе, впоследствии ставшего известным как Т-14. Точные сведения о будущем российском танке тогда отсутствовали, но было очевидно, что по своим характеристикам он будет превосходить «Леопарда-2» и «Леклерка». Таким образом, европейские страны должны были найти достойный ответ на потенциальную угрозу в виде Т-14.
Следующие несколько лет специалисты двух стран потратили на различные исследования и изучение будущего сухопутной бронетехники. Новый шаг в деле создания общего танка был сделан в 2015 году. Появилось и вскоре было выполнено предложение б объединении двух компаний-участниц проекта. Новое предприятие, соединяющее KMW и Nexter, изначально получило название KANT. Позже его переименовали в KNDS. Предполагалось, что организация такой компании оптимизирует разработку проекта, а также упростит продвижение готовой продукции на международном рынке.
В начале 2016 года объединенное французско-немецкое предприятие представило первые сведения о перспективном проекте основного танка. Концепция новой машины разрабатывалась в рамках проекта под названием Main Ground Combat System – «Наземная основная боевая система». KNDS огласили основные требования к перспективному танку, а также продемонстрировали предполагаемый облик такой машины. При этом отмечалось, что предложенный облик бронетехники не является окончательным. В течение ближайших лет совместное предприятие должно было продолжать проработку проекта, вплоть до формирования оптимальной конфигурации.
С 2016 по 2018 годы предприятие KNDS неоднократно публиковало новые материалы по перспективному проекту. При этом существующая картина серьезно не изменялась. Из официальных сообщений следовало, что конструкторы продолжают проработку ранее предложенного облика техники. Кардинальная его переработка не предполагалась. В то же время, были внесены различные предложения в сфере вооружения, систем управления, связи и т.д.
В июне 2018 года было объявлено о расширении списка участников программы MGCS. К совместному предприятию, образованному фирмами двух стран, присоединились военные ведомства Германии и Франции. Теперь разработка будущего танка и других образцов бронетехники будет осуществляться при поддержке и под надзором потенциальных эксплуатантов. Предполагается, что в отдаленном будущем танк MGCS заменит существующие машины Leopard 2 и Leclerc, и потому их нынешние хозяева должны иметь возможность влиять на перспективный проект.
Согласно сообщениям последних месяцев, предлагаемая концепция MGCS версии 2016 года не подвергалась кардинальной доработке, но заметно изменилась. Появились предложения разного рода, затрагивающие отдельные составляющие машины и влияющие на ее возможности. Кроме того, сравнительно недавно появилось предложение о дальнейшем развитии танка MGCS и создании на его базе новой самоходной артиллерийской установки Common Indirect Fire System. Впрочем, новая САУ должна появиться гораздо позже танка.
Согласно официальным сообщениям KNDS, новый проект MGCS в его нынешнем состоянии предусматривает строительство основного боевого танка классической компоновки, основывающегося на ряде освоенных решений. В то же время, предлагается использование новых концепций и идей, пока не применявшихся в европейском танкостроении. В результате должна появиться боевая бронированная машина, имеющая преимущества перед существующими «Леклерками» и «Леопардами».
Указывается, что новый танк должен иметь ряд средств защиты разного рода, способных противостоять всем основным угрозам. Комбинированное бронирование корпуса и башни будет дополняться динамической защитой. Броня и накладные элементы должны будут обеспечивать защиту как от снарядов разных типов, так и от мин или взрывных устройств. Оптические приборы будут иметь специальную защиту от лазерного излучения, предотвращающую «ослепление» танка и его экипажа.
Танк MGCS сможет получить расширенный набор датчиков и средств обнаружения, способствующих повышению живучести на поле боя. Для этого могут использоваться оптические, инфракрасные, акустические и иные сенсоры. Предлагается разработать новый комплекс оптико-электронного подавления на основе лазера. С его помощью можно будет бороться с оптикой противника, в первую очередь с прицельными устройствами бронетехники противотанковых комплексов.
Изначально проект Main Ground Combat System предусматривал использование в качестве основного вооружения перспективной гладкоствольной пушки калибра 130 мм. Уже в 2016 году компания Rheinmetall продемонстрировала опытный образец такого орудия. Впрочем, позже отмечалось, что по ряду причин танк MGCS может сохранить стандартный для нынешних времен калибр 120 мм. Также не исключалась возможность последовательного создания разных модификаций танка с отличающимся вооружением. Более новая модификация могла бы получить усиленное оружие большего калибра.
Вне зависимости от калибра будущего орудия, перед его разработчиками стоит несколько основных задач. Прежде всего, требуется увеличить дульную скорость снаряда, что должно привести к росту его энергии и повышению пробивной способности. Одновременно следует сократить рассеивание и повысить точность. В составе снарядов и метательных зарядов планируется использовать новые взрывчатые вещества с повышенными характеристиками. Для получения прироста в основных показателях могут быть использованы современные и перспективные нанотехнологии.
Одним из способов повышения боевого потенциала считается применение перспективных управляемых снарядов. Для этого необходимо проработать вопросы совершенствования и миниатюризации систем наведения, в том числе с двусторонней связью. Самонаводящийся снаряд в сочетании с пушкой повышенной точности понятным образом повлияет на боевые качества танка.
В сфере систем управления огнем планируется развивать уже существующие и освоенные решения. Поиск целей и наведение вооружения будут осуществляться при помощи оптико-электронных средств. К моменту разработки технического проекта MGCS ожидается появление новой компонентной базы, за счет чего удастся создать улучшенные прицелы. То же касается и электронных компонентов СУО. В связи с появлением новых видов снарядов с особыми возможностями следует ожидать внедрение соответствующих устройств для взаимодействия с ними.
В сфере средств связи и управления немецкие и французские конструкторы предлагают продолжать развитие нынешних актуальных идей и решений. Бортовые средства машины должны обеспечивать как голосовую связь, так и передачу данных. Танк MGCS должен будет работать в рамках сетецентрической системы. Он сможет получать данные от всех доступных источников и передавать информацию разным потребителям. В этой области будет иметь место развитие существующих технологий, направленное на повышение надежности каналов связи, рост скорости передачи данных и т.д.
Как и в других современных проектах, в новой французско-германской программе будут предусмотрены меры, направленные на получение экономии. При всех своих преимуществах, перспективный танк должен иметь минимально возможную стоимость производства и эксплуатации. Для этого планируется использовать только освоенные технологии и компоненты, а также упрощенные конструкции с достаточными характеристиками. Эксплуатация и обслуживание могут упрощаться за счет наличия встроенных систем контроля, следящих за состоянием техники.
Необходимо отметить, что пока совместное предприятие KNDS определило только общие черты будущего основного боевого танка, а также представило несколько изображений, показывающих возможный облик этой машины. В то же время, разработка технического проекта еще не начиналась. Этот этап работ запустят только в средней перспективе, что связано с особыми требованиями к технике и объективными ограничениями разного рода.
Согласно планам KNDS, основные опытно-конструкторские работы по программе Main Ground Combat System стартуют в 2019 году. К середине десятилетия конструкторы завершат проектирование, и затем будет построен опытный танк новой модели. Первая половина тридцатых годов уйдет на испытания, доводку и подготовку к будущему серийному производству. Таким образом, стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общей сложности займет около двух десятилетий, если считать с момента образования совместного предприятия.
Первые серийные танки нового типа поступят в армии Франции и Германии в 2035 году. В первые годы им предстоит дополнять существующую технику типа Leclerc и Leopard 2 поздних модернизированных версий. Однако с определенного времени нынешние танки будут выводиться из эксплуатации в связи с моральным и физическим устареванием. Списание одних танков и поставка других приведет к постепенному изменению баланса, и в итоге танк MGCS станет основным не только по классификации, но и по роли в войсках.
Количество требуемой техники пока не уточнялось. В настоящее время в Бундесвере служит более трех сотен танков «Леопард-2» разных модификаций. Франция располагает 400 танками «Леклерк». Как изменится парк бронетехники двух стран в ближайшие десятилетия – неизвестно. Так же остается под вопросом и метод замены этих машин новыми. Тем не менее, есть все основания считать, что Франция и Германия в будущем закажут по несколько сотен перспективных танков. Впрочем, точная их численность будет определена позже.
Не следует забывать, что бронетехника французского и немецкого производства пользуется определенной популярностью у зарубежных стран. Кроме того, надо учитывать, что одной из целей создания компании KNDS было упрощение экспорта продукции военного назначения «в обход» ограничений законодательства Германии. Таким образом, нельзя исключать, что с определенного времени MGCS будет предлагаться на экспорт. Однако какие именно страны пожелают купить такую технику – большой вопрос.
***
По ряду хорошо известных причин, европейские страны в последние десятилетия не занимались разработкой совершенно новых танков, предпочитая ей модернизацию существующих образцов. Такой подход, в целом, себя оправдал и позволил провести обновление войск с сокращенными затратами. Однако такие методики предусматривают использование уже имеющихся бронемашин, которые не могут служить бесконечно. Угроза физического устаревания, а также появление принципиально нового зарубежного образца привели к старту полноценного проекта.
Программа Main Ground Combat System фактически стартовала еще в начале текущего десятилетия, но до сих пор остается на ранних стадиях. Сначала зарубежные компании определяли необходимость создания нового проекта, затем искали оптимальный порядок сотрудничества и занимались объединением друг с другом. Только после этого должное внимание уделили собственно проработке проекта. Однако и в этом случае успехи программы нельзя назвать выдающимися. За несколько лет удалось только сформировать облик перспективного танка и определить основные его черты.
На создание реальной боевой машины уйдет еще 10-15 лет – при отсутствии серьезных затруднений, способных сорвать график работ. Затем некоторое время понадобится на перевооружение войск и постепенную замену устаревшей техники. Нетрудно представить, когда Германия и Франция смогут похвастать полноценной группировкой новейших танков с высочайшими характеристиками. Кроме того, можно попробовать спрогнозировать развитие бронетехники в других странах и предугадать, какие танки будут у них к моменту появления серийных MGCS.
Специфический риск в контексте программы MGCS связан с взаимодействием стран-разработчиков. Необходимо напомнить, что это уже не первая попытка создать совместный проект основного танка для нескольких стран. Предыдущий подобный проект провалился, в результате чего Франции пришлось создавать свой «Леклерк», а Германия разработала «Леопард-2». Пока нет никаких гарантий, что компания KNDS сможет довести очередную идею «международного» танка до желаемых результатов.
Впрочем, несмотря на все слабые места и специфические сроки выполнения, проект Main Ground Combat System представляет большой интерес с разных точек зрения. Прежде всего, он показывает, что Германия и Франция видят перспективы своих бронетанковых войск и связывают их развитие в отдаленном будущем только с принципиально новыми основными танками. В ближайшие годы машины типа Leopard 2 и Leclerc будут продолжать службу, но в дальнейшем им предстоит уступить свое место более новому и совершенному образцу. Если, конечно, он появится в установленные сроки.
По материалам сайтов:
https://kmweg.com/
http://knds.com/
http://isl.eu/
https://armyrecognition.com/
https://janes.com/
http://dw.com/
https://welt.de/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- KNDS, Wikimedia Commons
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