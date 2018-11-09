В Китае создали первую РЛС с АФАР с воздушным охлаждением

В Китае заявили о создании первого в мире авиационного бортового радара с активной ФАР с воздушным охлаждением. Соответствующий радар производства китайской корпорации AVIC был продемонстрирован на авиакосмическом салоне в Чжухае, сообщает блог bmpd.Продемонстрированный на выставке бортовой радар LKF601E разработан НИИ 607 (Ченду), входящим в состав Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC) и предназначен, по заявлению разработчиков, для оснащения истребителей J-10A в ходе плановой модернизации этих самолетов. Кроме этого, данный радар может быть установлен на легкие истребители JF-17 Block 3, созданные в интересах ВВС Пакистана и на экспорт.Необходимо напомнить, что с 90-х годов прошлого века бортовые радары самолетов стали оснащать системой водяного оснащения. Это было связано с том, что увеличением мощности радаров повышалось их энергопотребление, что в свою очередь приводило к из перегреву, так как воздушное охлаждение уже не справлялось. С установкой жидкостного охлаждения проблему перегрева радаров удалось решить, но возникла другая - увеличилась масса РЛС.Создание авиационной РЛС с АФАР с эффективным воздушным охлаждением позволит уменьшить массу бортового радара, что позволит устанавливать его на легкие модели самолетов.