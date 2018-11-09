Авианосец "Шарль де Голль" после ремонта решено отправить "в сторону" Китая

Нам очень важно обеспечить свободу судоходства в международных водах. Франция стояла и продолжает стоять на защите международного морского права, которое не подлежит никаким ограничениям.

Министр обороны Франции (с 2017 года должность звучит как «министр вооружённых сил») Флоранс Парли сделала заявление, которое не осталось без внимания в Китае. По словам г-жи Парли, после ремонта авианосца «Шарль де Голль» ВМС Франции он будет отравлен для несения боевого дежурства в Юго-Восточную Азию, где займётся патрулированием вод востока Индийского океана и «среднего» северо-запада Тихого океана. В Китае решили, что если очертить макрорегион, о котором заявляет Парли, на карте мира, то маршруты «патрулирования» французского авианосца будут во многом повторять контуры Китайской Народной Республики.По словам Флоранс Парли, капитальный ремонта R91 «Шарль де Голль» (уже не первый за последние несколько лет) планируется завершить в 2019 году. Нужно напомнить, что для осуществления ремонтных работ авианосец ВМС Франции был введён в сухой док в порту Тулона в начале февраля прошлого года. В сентябре текущего года он вернулся в море для прохождения необходимых испытаний.Китайские журналисты поинтересовались у министра вооружённых сил Франции, почему бы французскому авианосцу не заняться несением боевого дежурства несколько ближе к французским берегам, на что получили следующий ответ:В китайских СМИ прокомментировали такие планы французского флота, назвав решение Франции о выборе места «патрулирования» странным и добавив, что Франция пытается показать себя как «великую морскую державу, на самом деле таковой давно не являясь».