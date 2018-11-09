Турецкий ОБТ Altay пошёл в серию, контракт подписан

Турция начинает серийное производство отечественных танков Altay. Соответствующий контракт на производство первых 250 турецких танков подписан представителями секретариата оборонной промышленности, генштаба ВС Турции и компании BMC, сообщает агентство Anadolu.Присутствовавший на церемонии подписания контракта глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что производство собственных танков позволит Турции значительно снизить зависимость от поставок техники из-за рубежа. В вооруженных силах танк Altay должен со временем заменить устаревшую и зарубежную технику, тем самым став основной боевой единицей турецкой армии. Планируется, что за 20 лет оборонная промышленность Турции поставит в ВС 1000 ОБТ Altay, что позволит значительно модернизировать танковые части. Проект оценивается в 25-30 млрд. долларов.Напомним, что первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле, а весной этого года был завершен процесс разработки и испытаний танка и выбран победитель тендера на его серийное производство. Им стала турецко-катарская компания BMC, ранее выигравшая контракт на разработку двигателя для танка Altay.Масса танка составляет 60 т, при этом он может развивать скорость до 70 км/ч. На машине установлена система бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём, разработанные компанией Aselsan. Помимо этого, танки Altay будут оборудованы системами обнаружения радиационной и химической угрозы.