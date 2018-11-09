Турецкий ОБТ Altay пошёл в серию, контракт подписан
Турция начинает серийное производство отечественных танков Altay. Соответствующий контракт на производство первых 250 турецких танков подписан представителями секретариата оборонной промышленности, генштаба ВС Турции и компании BMC, сообщает агентство Anadolu.
Присутствовавший на церемонии подписания контракта глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что производство собственных танков позволит Турции значительно снизить зависимость от поставок техники из-за рубежа. В вооруженных силах танк Altay должен со временем заменить устаревшую и зарубежную технику, тем самым став основной боевой единицей турецкой армии. Планируется, что за 20 лет оборонная промышленность Турции поставит в ВС 1000 ОБТ Altay, что позволит значительно модернизировать танковые части. Проект оценивается в 25-30 млрд. долларов.
Напомним, что первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле, а весной этого года был завершен процесс разработки и испытаний танка и выбран победитель тендера на его серийное производство. Им стала турецко-катарская компания BMC, ранее выигравшая контракт на разработку двигателя для танка Altay.
Масса танка составляет 60 т, при этом он может развивать скорость до 70 км/ч. На машине установлена система бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём, разработанные компанией Aselsan. Помимо этого, танки Altay будут оборудованы системами обнаружения радиационной и химической угрозы.
Присутствовавший на церемонии подписания контракта глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что производство собственных танков позволит Турции значительно снизить зависимость от поставок техники из-за рубежа. В вооруженных силах танк Altay должен со временем заменить устаревшую и зарубежную технику, тем самым став основной боевой единицей турецкой армии. Планируется, что за 20 лет оборонная промышленность Турции поставит в ВС 1000 ОБТ Altay, что позволит значительно модернизировать танковые части. Проект оценивается в 25-30 млрд. долларов.
Напомним, что первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле, а весной этого года был завершен процесс разработки и испытаний танка и выбран победитель тендера на его серийное производство. Им стала турецко-катарская компания BMC, ранее выигравшая контракт на разработку двигателя для танка Altay.
Масса танка составляет 60 т, при этом он может развивать скорость до 70 км/ч. На машине установлена система бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём, разработанные компанией Aselsan. Помимо этого, танки Altay будут оборудованы системами обнаружения радиационной и химической угрозы.
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