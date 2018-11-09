На полигоне под Самарой сдетонировал боеприпас - есть пострадавшие
Из Самарской области приходят сообщения об инциденте на одном из полигонов. По сообщению РИА Новости, осуществлялись работы по утилизации боеприпасов различного типа. Один из утилизируемых боеприпасов сдетонировал. По последним данным, пострадавших - четыре человека. У всех четверых диагностированы осколочные ранения. Причём у троих - лёгкие, у одного пострадавшего - ранение тяжёлое. Все раненые экстренно доставлены в медицинские учреждения.
К сожалению, сообщения об инцидентах на полигонах, где проводится утилизация боеприпасов, не являются редкостью. Основными причинами трагических происшествий являются те, которые совокупно именуются человеческим фактором. Нередко боеприпасы детонируют во время транспортировки, нарушающей нормы безопасности. Также взрывы происходят в момент физического воздействия (например, падения) при переноске снарядов и мин. Случаются и вопиющие случаи таких нарушений норм и требований безопасности на полигонах как курение или открытое разведение огня.
В Самарской области причины детонации боеприпаса во время утилизации выясняются. По последним данным, разрыв боеприпаса к возникновению пожара на полигоне не привёл. Об этом сообщают представители местных экстренных служб.
К сожалению, сообщения об инцидентах на полигонах, где проводится утилизация боеприпасов, не являются редкостью. Основными причинами трагических происшествий являются те, которые совокупно именуются человеческим фактором. Нередко боеприпасы детонируют во время транспортировки, нарушающей нормы безопасности. Также взрывы происходят в момент физического воздействия (например, падения) при переноске снарядов и мин. Случаются и вопиющие случаи таких нарушений норм и требований безопасности на полигонах как курение или открытое разведение огня.
В Самарской области причины детонации боеприпаса во время утилизации выясняются. По последним данным, разрыв боеприпаса к возникновению пожара на полигоне не привёл. Об этом сообщают представители местных экстренных служб.
- Использованы фотографии:
- gztslovo.ru
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