Так ли надёжны немецкие варианты автоматов Калашникова?
Принято считать, что немцы являются профессионалами в изготовлении оружия. По праву. Изготовление немецкого варианта автомата Калашникова не является исключением.
Производство лицензионных копий советских автоматов Калашникова было запущено на двух заводах в Германской Демократической Республике в 1958 году. Эти автоматы у немцев назывались MPi-K (Mashinenpistole-Kalaschnikow), что с немецкого в виде расшифровки аббревиатуры означало: пистолет-пулемёт Калашникова. Многие эксперты утверждают, что это оружие относилось к разряду крайне надёжного, качественного и практически лишённого недостатков.
Так ли это было на самом деле? В этом вопросе пытаются разобраться технический эксперт «Калашников Media» Владимир Онокой вместе со специалистом по истории АК Константином Подгорновым.
По мнению технического эксперта, немецкие автоматы не так идеальны, как могут показаться. К недостаткам, которые у них всё-таки имеются, он отнёс отсутствие коррозийной стойкости, а также хрупкость пластика, который используется на цевье и ствольной накладке.
Все остальные характеристики немецкого автомата Калашникова говорят о высоком качестве этого оружия. Более подробно о гэдээровских "Калашах" в ролике «Калашников Вокруг Света: Немецкие АК из ГДР».
Производство лицензионных копий советских автоматов Калашникова было запущено на двух заводах в Германской Демократической Республике в 1958 году. Эти автоматы у немцев назывались MPi-K (Mashinenpistole-Kalaschnikow), что с немецкого в виде расшифровки аббревиатуры означало: пистолет-пулемёт Калашникова. Многие эксперты утверждают, что это оружие относилось к разряду крайне надёжного, качественного и практически лишённого недостатков.
Так ли это было на самом деле? В этом вопросе пытаются разобраться технический эксперт «Калашников Media» Владимир Онокой вместе со специалистом по истории АК Константином Подгорновым.
По мнению технического эксперта, немецкие автоматы не так идеальны, как могут показаться. К недостаткам, которые у них всё-таки имеются, он отнёс отсутствие коррозийной стойкости, а также хрупкость пластика, который используется на цевье и ствольной накладке.
Все остальные характеристики немецкого автомата Калашникова говорят о высоком качестве этого оружия. Более подробно о гэдээровских "Калашах" в ролике «Калашников Вокруг Света: Немецкие АК из ГДР».
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