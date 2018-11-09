Минпромторг: требование США о гарантиях неприменения химоружия – издевательство
Россия считает категорически неприемлемым требование Госдепа предоставить к определенному сроку гарантии неиспользования химического оружия в будущем, говорится в ответе Минпромторга РФ на запрос агентства Интерфакс-АВН.
Такое требование со стороны США выглядит неприкрытым издевательством, говорится в комментарии.
В ведомстве подчеркнули, что ни до вступления в силу Конвенции о запрещении химоружия, ни после принятия на себя обязательств по этому договору Россия не применяла отравляющих веществ. Мало того, в стране создана жесткая законодательная база, наказывающая за нарушения в этой области.
Россия готова работать с любыми партнерами по проблеме незаконного использования химоружия, но только на равных правах, а не в режиме «отчета о выполнении чьих-то внутренних актов» и расследований без участия ее представителей, добавили в министерстве.
Напомним, ранее Вашингтон потребовал от РФ представить к 6 ноября заверение в отсутствии планов использовать ОВ в будущем, а также дать возможность международным экспертам провести инспекцию своих химических объектов. В противном случае против Москвы будут введены дополнительные санкции.
Шестого ноября председатель международного комитета американского Конгресса Эд Ройс заявил, что правительство установило факт несоблюдения Россией закона США о контроле над химическим оружием от 1991 года.
По его словам, в этой ситуации президенту Трампу необходимо действовать быстро и решительно, поскольку колебания лишь способствуют разрастанию «российской агрессии».
Ройс также упрекнул администрацию Трампа за то, что она до сих пор не имеет четкого плана введения обязательных санкций второго этапа, которые предусмотрены упомянутым законом.
В свою очередь госдепартамент заявил, что в ближайшее время обязательно обсудит с конгрессменами расширение антироссийских санкций, связанных с «делом Скрипалей».
Такое требование со стороны США выглядит неприкрытым издевательством, говорится в комментарии.
В ведомстве подчеркнули, что ни до вступления в силу Конвенции о запрещении химоружия, ни после принятия на себя обязательств по этому договору Россия не применяла отравляющих веществ. Мало того, в стране создана жесткая законодательная база, наказывающая за нарушения в этой области.
Россия готова работать с любыми партнерами по проблеме незаконного использования химоружия, но только на равных правах, а не в режиме «отчета о выполнении чьих-то внутренних актов» и расследований без участия ее представителей, добавили в министерстве.
Напомним, ранее Вашингтон потребовал от РФ представить к 6 ноября заверение в отсутствии планов использовать ОВ в будущем, а также дать возможность международным экспертам провести инспекцию своих химических объектов. В противном случае против Москвы будут введены дополнительные санкции.
Шестого ноября председатель международного комитета американского Конгресса Эд Ройс заявил, что правительство установило факт несоблюдения Россией закона США о контроле над химическим оружием от 1991 года.
По его словам, в этой ситуации президенту Трампу необходимо действовать быстро и решительно, поскольку колебания лишь способствуют разрастанию «российской агрессии».
Ройс также упрекнул администрацию Трампа за то, что она до сих пор не имеет четкого плана введения обязательных санкций второго этапа, которые предусмотрены упомянутым законом.
В свою очередь госдепартамент заявил, что в ближайшее время обязательно обсудит с конгрессменами расширение антироссийских санкций, связанных с «делом Скрипалей».
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