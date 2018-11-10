«Гроза» Атлантики и русских

Популярное норвежское издание «AldriMer», специализирующееся на темах по обороне и безопасности, опубликовало интервью Себастьяна Брунса, специалиста из Центра военно-морской стратегии и безопасности при немецком университете в городе Киле. В нем эксперт заявил о том, что США вынуждено восстановить свой Второй флот «из-за дерзкого поведения России на севере Атлантики».По мнению знатока американского флота, после окончания «холодной войны» НАТО утратила опыт военно-морского превосходства, и в связи с этим альянсу, прежде всего США, предстоит заново его получить. Начать приобретать этот опыт члены североатлантического братства решили, похоже, на учениях НАТО «Единый трезубец 2018», которые закончились на днях в Норвегии.Брунс выразил предположение, что привлечение к маневрам американского авианосца «Гарри Трумэн» в Норвежском море может стать хорошим подспорьем для начала установления военно-морского превосходства на Севере. Кроме того, он заявил, что этот авианосец может стать флагманом обновленного Второго американского флота, который будет отвечать за контроль над севером Атлантики. Кстати, такое же мнение неоднократно высказывали американские адмиралы и другие военные.Однако их мечтам едва ли суждено сбыться. Через два дня после выхода материала стало известно, что авиационная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» покинула учения «Единый трезубец» раньше запланированного времени из-за надвигающегося шторма. А контр-адмирал Джин Блэк, командующий этой группой, даже заявил, что «в ходе учений приходилось все время беспокоиться из-за погоды».Конечно же, американский командующий, чтобы не прослыть трусом, испугавшимся качки, все же заявил, что самому авианосцу шторм нипочем, а вот сопровождающие его крейсеры и эсминцы могли пострадать. Но о том, что без них авианосец останется беззащитным и станет легкой мишенью для ракетных комплексов «Калибр», крылатой ракеты «Гранит» или для «Кинжала», он что-то не упомянул. А ведь достаточно сделать небольшой крен судна или чуть испортить взлетно-посадочную полосу авианосца, чтобы он стал просто грудой старого и бесполезного металлолома.Несомненно, что появление АУГ ВМС США на учениях НАТО на Севере призвано «запугать русских» и показать, кто тут в регионе главный. Впрочем, об этом натовцы открыто и заявляют. Но этот трюк здесь не удался, как и в другом регионе – на Ближнем Востоке. В мае эта же авиационная ударная группа прибыла в Средиземное море, чтобы бороться с террористами, хотя удары США начали наносить еще апреле, и то вместе с французами и британцами. Поэтому и здесь авианесущий крейсер должен был запугать, и совсем не Асада или боевиков, а Россию. Такое себе морское пугало получается.Поэтому флагманом американского Второго флота, вероятнее всего, станет корабль покрупнее, который не испугается шторма. И увидеть мы его сможем на Севере на каких-нибудь учениях уже в следующем году, тем более что на тот же период и запланировано воссоздание американского Второго флота – «грозы Севера и русских».