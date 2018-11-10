День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников МВД России. До 2011 года данный праздник назывался Днём российской милиции, а еще раньше, вплоть до 1991 года, — Днём советской милиции.
В 2018 году данный праздник пересекается с другим очень важным событием: российской полиции исполнилось 300 лет. Знаменательный юбилей (три века полицмейстерской канцелярии) пронизывает собой многие мероприятия, которые проводятся МВД России в 2018 году.
На основании проведенных российским экспертным сообществом историков научных изысканий было установлено, что 25 мая (5 июня по новому стилю) 1718 года императором Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии во главе с генерал-полицмейстером царским денщиком Антоном Дивиером. Тогда же был издан руководящий документ под названием «Пункты, данные санкт-петербургскому генерал-полицмейстеру». Данный документ содержал сформулированную программу деятельности полиции, а также определял ее роль и место в государстве. Именно с 1718 года следует вести историю российской полиции, как особого учреждения, которое было включено в систему государственных органов.
Непосредственно дата 10 ноября, как официальная дата праздника, возникла уже после революции 1917 года. 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года Народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Начиная с 1962 года, именно эта дата стала отмечаться, как профессиональный праздник сотрудников МВД, это произошло после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года. Сегодня аналогичные праздники существуют во многих государствах мира. К примеру, с российской датой совпадает День полиции на Кубе, где его также отмечают 10 ноября. А в США существует Национальная неделя полиции, которая посвящена сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении своих обязанностей, а также тем, кто фактически ежедневно рискует своей жизнью на службе. В России День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел отмечается 8 ноября.
В момент своего образования милиция в нашей стране находилась в ведении местных Советов, затем перешла в структуру Наркомата внутренних дел, а с 1946 года – в Министерство внутренних дел. Исторические перемены, произошедшие в нашей стране за последние десятилетия, потребовали по-новому взглянуть на место и принципы деятельности органов внутренних дел, особенно с учетом меняющегося общественно-политического устройства страны. Все более очевидной стала необходимость в создании новой правовой платформы, которая отвечала бы современным требованиям. В результате действовавший закон «О милиции» несколько раз подвергали корректировкам, однако это не давало желаемых результатов. К тому же в XXI веке все более явно стали проявлять себя новые вызовы и угрозы, стоящие перед МВД – терроризм, экстремистская деятельность, коррупция в органах власти, распространение транснациональной организованной преступности, а также преступления, совершаемые в сфере высоких технологий. С учетом всего сказанного перед МВД России все явственнее проявлялась задача – реорганизация ведомства таким образом, чтобы система работала с использованием современных технологий, в соответствии с международно-правовыми стандартами, профессионально и эффективно реагируя на новые вызовы и угрозы сегодняшнего дня.
Начало процессу реформирования системы МВД было дано в конце 2009 года, когда президент России подписал указ от 24 декабря «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел РФ». Активная фаза преобразований началась в России с 1 марта 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, который среди прочего привел к переименованию милиции в полицию. Тогда же в 2011 году была сформирована необходимая законодательная база деятельности полиции России, были проведены мероприятия по оптимизации организационно-штатного построения и функций всей системы. Основой нового российского полицейского законодательства стали федеральные законы «О полиции», «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Главными направлениями реформирования системы МВД страны стали обновление нормативно-правовой базы, избавление от излишних управленческих звеньев, повышение роли оперативных служб, проведение организационно-штатных мероприятий, направленных на освобождение полиции от несвойственных ей функций. Важным направлением реформирования системы стала гуманизация методов и форм работы российской полиции, попытка приведения взаимоотношений органов правопорядка и общества к партнерской модели.
На сегодняшний день в задачи российской полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений различной степени тяжести, розыск совершивших преступление и пропавших людей, борьба с террористической угрозой и проявлениями экстремизма, борьба с распространением наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения. По данным на 2018 год официальная численность сотрудников МВД Российской Федерации установлена в размере чуть менее 900 тысяч человек.
Вне зависимости от исторического периода большое количество сотрудников МВД встречает свой профессиональный праздник, находясь на посту, обеспечивая надежную охрану и спокойствие жизни простых граждан и защищая их созидательный труд. Каждый год сотрудники МВД России успешно решают свои повседневные задачи по защите страны и общества от различных видов преступных посягательств.
У сотрудников органов внутренних дел много работы как в будни, так и в праздничные дни. Только за январь-сентябрь 2018 года в России было зарегистрировано 1490,9 тысячи различных преступлений (на 3,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Рост регистрируемых преступлений был отмечен в 27 регионах России, снижение преступности – в 58 субъектах Российской Федерации. 92,7 процента зарегистрированных преступлений выявляется сотрудниками органов внутренних дел, причем, 4,6 процента из них – на стадии приготовления и покушения. За первые девять месяцев 2018 года сотрудниками органов внутренних дел России было раскрыто 833,5 тысячи преступлений (на 2,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Не раскрыто 579,5 тысяч преступлений (на 2,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года), из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 21,9 процента, сообщает официальный сайт МВД России.
6 ноября 2018 года в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев провел торжественный прием ветеранов ведомства. На мероприятие были приглашены ветераны центрального аппарата МВД России, а также руководители наиболее крупных ветеранских организаций органов внутренних дел из 21 региона страны. Владимир Колокольцев напомнил собравшимся, что 2018 год – особенный, так как проходит под знаком 300-летия российской полиции. По словам главы МВД России, ветераны органов внутренних дел вносят существенный вклад в результаты, которые достигнуты ведомством в борьбе с преступностью, а также принимают активное участие в подготовке профессиональных полицейских кадров.
10 ноября «Военное обозрение» поздравляет действующих сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, а также ветеранов ведомства с профессиональным праздником!
По материалам из открытых источников.
В 2018 году данный праздник пересекается с другим очень важным событием: российской полиции исполнилось 300 лет. Знаменательный юбилей (три века полицмейстерской канцелярии) пронизывает собой многие мероприятия, которые проводятся МВД России в 2018 году.
На основании проведенных российским экспертным сообществом историков научных изысканий было установлено, что 25 мая (5 июня по новому стилю) 1718 года императором Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии во главе с генерал-полицмейстером царским денщиком Антоном Дивиером. Тогда же был издан руководящий документ под названием «Пункты, данные санкт-петербургскому генерал-полицмейстеру». Данный документ содержал сформулированную программу деятельности полиции, а также определял ее роль и место в государстве. Именно с 1718 года следует вести историю российской полиции, как особого учреждения, которое было включено в систему государственных органов.
Непосредственно дата 10 ноября, как официальная дата праздника, возникла уже после революции 1917 года. 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года Народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Начиная с 1962 года, именно эта дата стала отмечаться, как профессиональный праздник сотрудников МВД, это произошло после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года. Сегодня аналогичные праздники существуют во многих государствах мира. К примеру, с российской датой совпадает День полиции на Кубе, где его также отмечают 10 ноября. А в США существует Национальная неделя полиции, которая посвящена сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении своих обязанностей, а также тем, кто фактически ежедневно рискует своей жизнью на службе. В России День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел отмечается 8 ноября.
В момент своего образования милиция в нашей стране находилась в ведении местных Советов, затем перешла в структуру Наркомата внутренних дел, а с 1946 года – в Министерство внутренних дел. Исторические перемены, произошедшие в нашей стране за последние десятилетия, потребовали по-новому взглянуть на место и принципы деятельности органов внутренних дел, особенно с учетом меняющегося общественно-политического устройства страны. Все более очевидной стала необходимость в создании новой правовой платформы, которая отвечала бы современным требованиям. В результате действовавший закон «О милиции» несколько раз подвергали корректировкам, однако это не давало желаемых результатов. К тому же в XXI веке все более явно стали проявлять себя новые вызовы и угрозы, стоящие перед МВД – терроризм, экстремистская деятельность, коррупция в органах власти, распространение транснациональной организованной преступности, а также преступления, совершаемые в сфере высоких технологий. С учетом всего сказанного перед МВД России все явственнее проявлялась задача – реорганизация ведомства таким образом, чтобы система работала с использованием современных технологий, в соответствии с международно-правовыми стандартами, профессионально и эффективно реагируя на новые вызовы и угрозы сегодняшнего дня.
Начало процессу реформирования системы МВД было дано в конце 2009 года, когда президент России подписал указ от 24 декабря «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел РФ». Активная фаза преобразований началась в России с 1 марта 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, который среди прочего привел к переименованию милиции в полицию. Тогда же в 2011 году была сформирована необходимая законодательная база деятельности полиции России, были проведены мероприятия по оптимизации организационно-штатного построения и функций всей системы. Основой нового российского полицейского законодательства стали федеральные законы «О полиции», «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Главными направлениями реформирования системы МВД страны стали обновление нормативно-правовой базы, избавление от излишних управленческих звеньев, повышение роли оперативных служб, проведение организационно-штатных мероприятий, направленных на освобождение полиции от несвойственных ей функций. Важным направлением реформирования системы стала гуманизация методов и форм работы российской полиции, попытка приведения взаимоотношений органов правопорядка и общества к партнерской модели.
На сегодняшний день в задачи российской полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений различной степени тяжести, розыск совершивших преступление и пропавших людей, борьба с террористической угрозой и проявлениями экстремизма, борьба с распространением наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения. По данным на 2018 год официальная численность сотрудников МВД Российской Федерации установлена в размере чуть менее 900 тысяч человек.
Вне зависимости от исторического периода большое количество сотрудников МВД встречает свой профессиональный праздник, находясь на посту, обеспечивая надежную охрану и спокойствие жизни простых граждан и защищая их созидательный труд. Каждый год сотрудники МВД России успешно решают свои повседневные задачи по защите страны и общества от различных видов преступных посягательств.
У сотрудников органов внутренних дел много работы как в будни, так и в праздничные дни. Только за январь-сентябрь 2018 года в России было зарегистрировано 1490,9 тысячи различных преступлений (на 3,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Рост регистрируемых преступлений был отмечен в 27 регионах России, снижение преступности – в 58 субъектах Российской Федерации. 92,7 процента зарегистрированных преступлений выявляется сотрудниками органов внутренних дел, причем, 4,6 процента из них – на стадии приготовления и покушения. За первые девять месяцев 2018 года сотрудниками органов внутренних дел России было раскрыто 833,5 тысячи преступлений (на 2,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Не раскрыто 579,5 тысяч преступлений (на 2,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года), из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 21,9 процента, сообщает официальный сайт МВД России.
Вручение новой техники полиции в Екатеринбурге, 12 февраля 2018 года
6 ноября 2018 года в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев провел торжественный прием ветеранов ведомства. На мероприятие были приглашены ветераны центрального аппарата МВД России, а также руководители наиболее крупных ветеранских организаций органов внутренних дел из 21 региона страны. Владимир Колокольцев напомнил собравшимся, что 2018 год – особенный, так как проходит под знаком 300-летия российской полиции. По словам главы МВД России, ветераны органов внутренних дел вносят существенный вклад в результаты, которые достигнуты ведомством в борьбе с преступностью, а также принимают активное участие в подготовке профессиональных полицейских кадров.
10 ноября «Военное обозрение» поздравляет действующих сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, а также ветеранов ведомства с профессиональным праздником!
По материалам из открытых источников.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter