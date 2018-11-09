В ДНР заподозрили Киев в подготовке к диверсиям против гражданских судов

По нашим данным, руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности в азовской акватории и на этом фоне попытке вооружённого вторжения с моря на территорию Республики. Рассматриваются варианты вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного. Провокации готовятся на первое полугодие 2019 года.

Официальный представитель военного командования Донецкой народной республики полковник Басурин сделал заявление, в котором обвинил Украину в вынашивании планов по осуществлению диверсий относительно гражданских судов. По словам Эдуарда Басурина, Киев намеревается привлечь максимальное внимание к внутреннему морю двух стран – России и Украины. Речь идёт об Азовском море.В ходе очередного брифинга Басурин сказал:С одной стороны заявления полковника Басурина могут показаться явным преувеличением возможностей Украины, но с другой не стоит забывать, что за Украиной все последние годы стоят силы с куда более широким спектром возможностей. Кроме того, не прекращается подготовка диверсионно-разведывательных групп иностранными офицерами. Вылазки таких дрг неоднократно себя проявляли на территории ДНР, часто и в виде террористических актов на гражданских объектах. В этой связи заявление полковника Басурина по поводу готовности пускать на дно коммерческие суда в азовской акватории не выглядит чем-то откровенно неправдоподобным.В ходе брифинга представитель военного командования ДНР отметил, что за период с 3 по 9 ноября украинские силовики обстреляли территорию республики не менее 106 раз.