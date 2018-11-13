В Новороссии постепенно отстраивают инфраструктуру и жилье
9 ноября ознаменовалось позитивной новостью: в ДНР, на въезде в Енакиево, завершили восстановление автомобильного моста, уничтоженного еще в 2014 году. Объект сильно пострадал, поэтому его пришлось отстраивать практически заново.
Накануне, 27 октября, был открыт мост под Дебальцевом. Сообщение между ЛНР и ДНР стало почти комфортным. До этого оно было сильно затруднено в связи с разрушениями дорожной инфраструктуры, а после уничтожения украинскими диверсантами моста недалеко от г. Красный Луч стало чрезвычайно неприятным мероприятием. Чтобы добраться из Луганска в Донецк, приходилось либо ехать с пересадками, либо трястись около получаса по невероятно разбитой объездной трассе.
Вообще за четыре с половиной года гражданской войны было повреждено 16 мостов и путепроводов только на территории ДНР. Понемногу стратегически важные объекты восстанавливают, но работа предстоит колоссальная. Еще сложнее обстоят дела с жильем – от боевых действий повреждения получили 4,5 тыс. многоквартирных объектов и 21 000 частных жилых домов. Были уничтожены полторы тысячи социальных объектов. В августе этого года власти ДНР отчитались о восстановлении около 30% от всех разрушенных объектов.
Аналогичная ситуация в ЛНР. Тут только в Славяносербском районе пострадало 1124 дома. Всего в республике было уничтожено более 9 тыс. индивидуальных жилых домов. В республике действуют различные программы по восстановлению инфраструктуры и жилья; также в ЛДНР действуют программы по предоставлению гражданам строительных материалов для восстановления своих жилищ (в том случае, если нанесенные повреждения некритичны и могут быть восстановлены силами собственников). Люди, находящиеся в очереди и ожидающие, пока их дома отстроят, бесплатно проживают в пунктах временного размещения и получают ежемесячную компенсацию (около 2,9 тыс. рублей).
К сожалению, несмотря на положительную динамику, ситуация остается достаточно сложной. Обстрелы вдоль линии разграничения практически не прекращаются (хотя и не могут сравниваться с 2014-2015 годами). Некоторые поселки или отдельные районы городов практически стерты с лица земли или обезлюдели, как это произошло с поселками Золотое, Доломитное и т. д.
Другие населенные пункты, хоть и остались глубоко в тылу, во время активных боевых действий были разрушены столь сильно, что и сегодня в них практически никто не живет. Местные жители погибли или разъехались – соответственно, некому обращаться в комиссию по разрушениям и требовать от чиновников активных действий. Яркий тому пример – находящееся между ЛНР и ДНР Никишино, в котором по сей день нет даже сносного магазина. Жаловаться некому, а потому инфраструктура тут восстанавливается крайне медленно.
В глубинке не всегда можно понять, с чем именно связаны отсутствие дорог и разруха – то ли с обстрелами, то ли с действиями украинской власти. Если отъехать от основных транспортных артерий на несколько километров, можно найти брошенные села, пришедшие в полное запустение поселки, на которые не упало ни одной мины. Это наглядный результат политики Киева, последовательно грабившего богатый шахтерский край. Попадаются села, в которых никогда не было и по сей день нет интернета и мобильной связи, газификации и т. д.
Тем не менее, работы по восстановлению инфраструктуры республик продолжаются. Газ тянут в населенные пункты, в которых его никогда не было, ЗАО «ВТС» выделяет от своих прибылей суммы для восстановления объектов образования и медицины; вдали от «прилетов» украинских орудий жизнь понемногу возвращается в нормальное русло.
Накануне, 27 октября, был открыт мост под Дебальцевом. Сообщение между ЛНР и ДНР стало почти комфортным. До этого оно было сильно затруднено в связи с разрушениями дорожной инфраструктуры, а после уничтожения украинскими диверсантами моста недалеко от г. Красный Луч стало чрезвычайно неприятным мероприятием. Чтобы добраться из Луганска в Донецк, приходилось либо ехать с пересадками, либо трястись около получаса по невероятно разбитой объездной трассе.
Вообще за четыре с половиной года гражданской войны было повреждено 16 мостов и путепроводов только на территории ДНР. Понемногу стратегически важные объекты восстанавливают, но работа предстоит колоссальная. Еще сложнее обстоят дела с жильем – от боевых действий повреждения получили 4,5 тыс. многоквартирных объектов и 21 000 частных жилых домов. Были уничтожены полторы тысячи социальных объектов. В августе этого года власти ДНР отчитались о восстановлении около 30% от всех разрушенных объектов.
Аналогичная ситуация в ЛНР. Тут только в Славяносербском районе пострадало 1124 дома. Всего в республике было уничтожено более 9 тыс. индивидуальных жилых домов. В республике действуют различные программы по восстановлению инфраструктуры и жилья; также в ЛДНР действуют программы по предоставлению гражданам строительных материалов для восстановления своих жилищ (в том случае, если нанесенные повреждения некритичны и могут быть восстановлены силами собственников). Люди, находящиеся в очереди и ожидающие, пока их дома отстроят, бесплатно проживают в пунктах временного размещения и получают ежемесячную компенсацию (около 2,9 тыс. рублей).
К сожалению, несмотря на положительную динамику, ситуация остается достаточно сложной. Обстрелы вдоль линии разграничения практически не прекращаются (хотя и не могут сравниваться с 2014-2015 годами). Некоторые поселки или отдельные районы городов практически стерты с лица земли или обезлюдели, как это произошло с поселками Золотое, Доломитное и т. д.
Другие населенные пункты, хоть и остались глубоко в тылу, во время активных боевых действий были разрушены столь сильно, что и сегодня в них практически никто не живет. Местные жители погибли или разъехались – соответственно, некому обращаться в комиссию по разрушениям и требовать от чиновников активных действий. Яркий тому пример – находящееся между ЛНР и ДНР Никишино, в котором по сей день нет даже сносного магазина. Жаловаться некому, а потому инфраструктура тут восстанавливается крайне медленно.
В глубинке не всегда можно понять, с чем именно связаны отсутствие дорог и разруха – то ли с обстрелами, то ли с действиями украинской власти. Если отъехать от основных транспортных артерий на несколько километров, можно найти брошенные села, пришедшие в полное запустение поселки, на которые не упало ни одной мины. Это наглядный результат политики Киева, последовательно грабившего богатый шахтерский край. Попадаются села, в которых никогда не было и по сей день нет интернета и мобильной связи, газификации и т. д.
Тем не менее, работы по восстановлению инфраструктуры республик продолжаются. Газ тянут в населенные пункты, в которых его никогда не было, ЗАО «ВТС» выделяет от своих прибылей суммы для восстановления объектов образования и медицины; вдали от «прилетов» украинских орудий жизнь понемногу возвращается в нормальное русло.
- Автор:
- Егор Махов
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