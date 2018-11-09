На "Почте России" перехвачена посылка с компонентом ракетного топлива
Информационная служба РИА Новости публикует материал со ссылкой на представителя «Почты России» о ситуации с перехватом опасной посылки. В материале утверждается, что сотрудники ФГУП перехватили отправление, в котором находился компонент ракетного топлива высокой токсичности.
По некоторым данным, речь идёт о таком веществе как бороводород. При этом нет данных о массе опасного груза. В связи с выявлением наличия опасного вещества в посылке почтовое отправление было задержано до выяснения обстоятельств относительно того, кто и кому направлял столь нестандартный "груз".
Собеседник РИА Новости сообщает, что посылка с содержимым уже передана сотрудникам компетентных органов, и те начали расследование.
В статье говорится об отказе в таможенном оформлении пересылаемого "груза", что говорит о трансграничной пересылке, которую и пытался осуществить отправитель. Кто является этим лицом, - информация уточняется правоохранителями.
Ранее сотрудники «Почты России» пресекали пересылку автомата Калашникова, муляжей гранат и отдельных элементов стрелкового оружия.
По некоторым данным, речь идёт о таком веществе как бороводород. При этом нет данных о массе опасного груза. В связи с выявлением наличия опасного вещества в посылке почтовое отправление было задержано до выяснения обстоятельств относительно того, кто и кому направлял столь нестандартный "груз".
Собеседник РИА Новости сообщает, что посылка с содержимым уже передана сотрудникам компетентных органов, и те начали расследование.
В статье говорится об отказе в таможенном оформлении пересылаемого "груза", что говорит о трансграничной пересылке, которую и пытался осуществить отправитель. Кто является этим лицом, - информация уточняется правоохранителями.
Ранее сотрудники «Почты России» пресекали пересылку автомата Калашникова, муляжей гранат и отдельных элементов стрелкового оружия.
- Использованы фотографии:
- karelinform.ru
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