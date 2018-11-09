Новости

На "Почте России" перехвачена посылка с компонентом ракетного топлива

56
Информационная служба РИА Новости публикует материал со ссылкой на представителя «Почты России» о ситуации с перехватом опасной посылки. В материале утверждается, что сотрудники ФГУП перехватили отправление, в котором находился компонент ракетного топлива высокой токсичности.

На "Почте России" перехвачена посылка с компонентом ракетного топлива



По некоторым данным, речь идёт о таком веществе как бороводород. При этом нет данных о массе опасного груза. В связи с выявлением наличия опасного вещества в посылке почтовое отправление было задержано до выяснения обстоятельств относительно того, кто и кому направлял столь нестандартный "груз".

Собеседник РИА Новости сообщает, что посылка с содержимым уже передана сотрудникам компетентных органов, и те начали расследование.

В статье говорится об отказе в таможенном оформлении пересылаемого "груза", что говорит о трансграничной пересылке, которую и пытался осуществить отправитель. Кто является этим лицом, - информация уточняется правоохранителями.

Ранее сотрудники «Почты России» пресекали пересылку автомата Калашникова, муляжей гранат и отдельных элементов стрелкового оружия.
Использованы фотографии:
karelinform.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
56 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти