Проект CIFS. Перспективная САУ для европейских армий



Предложенный облик танка MGCS, на основе которого может быть построена САУ CIFS



САУ AuF 1 французской армии



Современная французская самоходка CAESAR



PzH 2000 Бундесвера

По материалам сайтов:

https://defensenews.com/

https://armyrecognition.com/

https://eda.europa.eu/

https://defpost.com/

https://globalsecurity.org/

Несколько лет назад Германия и Франция сделали важный шаг в деле развития своих сухопутных войск. Было решено объединить две ведущие оборонные компании в новое предприятие, способное создавать и производить различные образцы техники и вооружения. В будущем компания KNDS должна представить ряд новых разработок разного рода. Вместе с другими программами запущен проект по созданию перспективной самоходной артиллерийской установки под обозначением CIFS или Common Indirect Fire System.Запуску перспективного проекта Common Indirect Fire System («Общая система для стрельбы с закрытых позиций») предшествовал ряд важнейших событий, влияющих на перевооружение двух армий в целом. Еще в 2012 году немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann и французская Nexter Defense Systems решили объединить усилия для разработки основного боевого танка нового типа. Предполагалось, что эта машина в отдаленном будущем поступит на вооружение Германии и Франции, заменив имеющиеся образцы. Впоследствии это предложение было одобрено военными ведомствами друг стран. Сейчас новый танк разрабатывается в рамках проекта под обозначением MGCS (Main Ground Combat System – «Основная наземная боевая система»).Для разработки перспективного танка компании-участники проекта были объединены в организацию под названием KNDS. Такое объединение, состоявшееся в 2015 году, должно было упростить проектирование и строительство техники. Кроме того, новая компания получила большую свободу действий на международном рынке, поскольку поиск клиентов и продажи продукции теперь могут осуществляться без оглядки на ограничения немецкого законодательства.В начале 2016 года, через несколько месяцев после образования новой компании, были опубликованы новые данные по танку MGCS. Публике и специалистам рассказали об основных его особенностях, а кроме того, показали предполагаемое изображение, отражающее актуальные взгляды на облик боевой машины. Кроме того, было объявлено, что вместе с танком будет разрабатываться новая самоходная артиллерийская установка. САУ на базе MGCS получила собственное название Common Indirect Fire System / CIFS.В июле 2018 года было объявлено, что проект CIFS получает официальную поддержку министерств обороны Германии и Франции. Компания KNDS и военные ведомства двух стран договорились о сотрудничестве в рамках новых программ создания бронетехники. Предполагается, что танки MGCS и САУ CIFS поступят на вооружение немецкой и французской армии, и потому они должны разрабатываться в соответствии с их требованиями и пожеланиями.К сожалению, компания-разработчик или будущие эксплуатанты пока не спешат раскрывать подробности нового проекта и оглашают лишь самую общую информацию. Указывается, что самоходка нового типа будет создана с учетом наработок по перспективному танку или даже на его базе. Кроме того, сообщается, что развертывание новой САУ в войсках начнется в 2040 году. Прочие сведения того или иного рода пока не публиковались. Возможно, в ближайшем будущем KNDS и заказчики обрадуют общественность новыми данными, но пока приходится полагаться на доступные сведения и делать выводы, опирающиеся на них.Прежде всего, необходимо учесть, что САУ нового типа будет максимально унифицирована с перспективным танком или даже создаваться на базе его шасси. Некоторые особенности этого шасси уже известны, а другие можно установить, зная особенности другой современной техники. По всей видимости, в рамках проекта CIFS будет создана боевая бронированная машина с размещением орудия во вращающейся башне. Подобная техника существующих моделей используется армиями-заказчиками и неплохо зарекомендовала себя.Предлагаемый облик танка MGCS предусматривает использование классической компоновки с центральным боевым отделением и кормовым моторным отсеком. Вполне возможно, что самоходку создадут путем замены штатной танковой башни на новый агрегат с иным оснащением. Тем не менее, возможна и перестройка шасси со сменой компоновки. Стоит напомнить, что современная французская САУ AuF 1 была построена на танковом шасси AMX-30 и имеет башню центрального расположения. Немецкая самоходка PzH 2000, в свою очередь, использует собственное шасси переднемоторной компоновки.Проект танка предлагает использование мощного бронирования корпуса и башни, дополненного накладными элементами. САУ, предназначенная для работы на закрытых позициях, не нуждается в такой защите. Для CIFS будет достаточно противопульного бронирования. Впрочем, более старый немецкий проект PzH 2000 предусматривал дополнение такой брони динамической защитой.Танк нового типа нуждается в силовой установке высокой мощности, но точные требования к двигателю пока не публиковались. Можно предполагать, что шасси MGCS нуждается в моторе мощностью не менее 1500 л.с. Какой будет трансмиссия – тоже остается лишь гадать. Основной танк может получить шестикатковое шасси с подвеской того или иного типа, в том числе управляемой. Есть основания считать, что танковая силовая установка может быть использована в составе САУ даже при серьезной перестройке корпуса.Современные САУ армий Германии и Франции оснащены нарезными орудиями калибра 155 мм и способны использовать все выстрелы, соответствующие стандартам НАТО. Ранее предлагавшиеся проекты самоходной артиллерии тоже использовали этой калибр. Поводы для смены калибра на данный момент отсутствуют. Вероятнее всего, они не появятся и в ближайшем будущем. Таким образом, боевая машина CIFS может сохранить калибр существующих образцов разных типов.По ряду понятных причин, компания KNDS планирует разработать для будущего танка совершенно новое орудие. Возможно, и в составе САУ не будет использоваться существующее вооружение. Целью проекта будет повышение основных характеристик огня, для чего, в первую очередь, необходимо использовать полностью новое орудие либо модернизированный вариант существующего.Следует ожидать применение длинноствольного орудия, способного решать основные задачи пушек и гаубиц. Название проекта оговаривает только стрельбу с большими углами возвышения с закрытых позиций, но очевидно, что машина смотреть стрелять и прямой наводкой – в зависимости от поставленной боевой задачи. При использовании активно-реактивных снарядов современная самоходка PzH 2000 способна поражать цели на дальностях до 45-50 км. Перспективный образец должен показывать, как минимум, схожие характеристики.Франция и Германия имеют определенный опыт в деле создания орудий с автоматами заряжания. Вполне возможно, что в проекте CIFS тоже будет использоваться подобное оборудование. С его помощью удастся разгрузить экипаж, а также повысить основные характеристики. Рост скорострельности, связанный с применением автоматики, обеспечит определенное повышение живучести.В рамках проекта MGCS планируется создать не только пушку, но и новые боеприпасы к ней. Прежде всего, рассматривается возможность разработки и выпуска управляемых снарядов с теми или иными функциями. Программа CIFS тоже может сопровождаться созданием тех или иных выстрелов разного назначения с характерными особенностями. Роль САУ на поле боя такова, что она может нуждаться в управляемых снарядах с наведением по координатам или по отраженному лазерному лучу. Подобные изделия уже существуют, а в будущем могут появиться новые выстрелы с улучшенными характеристиками.Система управления огнем является ключевым компонентом современной артиллерийской самоходки, и в будущем – на фоне развития контрбатарейных средств – ее значимость будет только расти. Таким образом, СУО для CIFS должна обеспечивать максимально быструю привязку на местности с последующей выдачей данных для стрельбы. При этом СУО должна быть соединена со средствами связи и управления для получения целеуказания со стороны или для передачи данных другим потребителям. Возможно, САУ CIFS и танк MGCS будут частично унифицированы по радиоэлектронному оборудованию.Согласно недавно оглашенным планам, серийное производство перспективных самоходок типа Common Indirect Fire System начнется в конце тридцатых годов, и ориентировочно в 2040 году войска двух стран-заказчиков начнут освоение этой техники. Можно предполагать, что в составе Бундесвера эта техника сначала дополнит, а затем заменит современные машины PzH 2000. Французская армия, соответственно, получит усиление и замену для колесных самоходок CAESAR. Более старые AuF 1, вероятнее всего, к тому времени будут сняты с вооружения.Оглашенные сроки принятия на вооружение позволяют предполагать, что разработка самоходки будет идти с некоторым запозданием относительно проекта танка MGCS. Напомним, проектирование танка стартует в 2019 году и продолжится до 2024-го. Далее около десяти лет уйдет на испытания, доводку и подготовку серийного производства. Поставка танков в войска начнется в 2035 году. Машины CIFS поступят на службу на пять лет позже, что позволяет представить возможный график работ. По всей видимости, проектирование самоходки начнется только через несколько лет – например, после завершения основных работ по танковому шасси.Есть основания считать, что самоходки CIFS будут выпускаться не только в интересах Франции и Германии. Существующие образцы подобного рода, выпускаемые этими странами, показывают определенные успехи на международном рынке вооружений. Перспективные изделия тоже могут заинтересовать иностранных заказчиков. Впрочем, до появления готовой техники еще далеко, и сейчас невозможно даже угадать, кто именно пожелает купить новые САУ.Германия и Франция в очередной раз решили создавать перспективные боевые бронированные машины в рамках совместного проекта и для этого даже объединили две крупные компании. Согласно сообщениям последних лет, такое сотрудничество должно привести к появлению совершенно нового танка и унифицированной самоходной артиллерийской установки. Опытно-конструкторские работы по первому из проектов стартуют уже в следующем году, а поставки готовых машин начнутся только через полтора десятилетия.Два новых проекта выглядят интересно, хотя дефицит информации пока не позволяет в полной мере оценить их. К настоящему времени – в самом лучшем случае – были определены только общие положения будущих проектов и сформирован только примерный облик техники. При этом в достаточной мере раскрыли информацию только по танку, тогда как подробные сведения о самоходке отсутствуют.Предлагаемый облик новых образцов, в целом, соответствует ожиданиям от техники отдаленного будущего. Однако этого недостаточно для успешного завершения проекта. Стоит вспомнить, что предыдущие совместные европейские проекты разработки бронетанковой техники завершались без желаемых результатов. К примеру, результатом провала одной из таких программ стало появление отдельных проектов Leclerc и Leopard 2. Смогут ли новые проекты MGCS и CIFS пройти через все необходимые стадии и дать старт перевооружению – пока не вполне ясно. На данный момент ситуация располагает к оптимизму, но в дальнейшем может измениться с печальными результатами.Разработка нового танка для европейских армий стартует в следующем году. Позже начнется и создание самоходки на его базе. Таким образом, до появления реальной машины – если проект дойдет до этой стадии – остается несколько лет. Это означает, что у интересующейся общественности и специалистов достаточно времени для выдвижения своих версий и обсуждения перспективных проектов.