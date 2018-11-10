Джихадисты добрались до Австралии?
В минувшую пятницу, 9 ноября 2018 года, как сообщает издание «Times of Israel», уроженец Сомали, проживавший в Австралии с 1990-х годов, в центре Мельбурна во время часа пик поджёг свой автомобиль, загруженный газовыми баллонами, с целью вызвать большой взрыв, а потом бросился с разделочным ножом на прохожих.
Преступник успел ударить ножом троих граждан (один из которых скончался), прежде чем столкнулся с вооружённым полицейским патрулём. Полицейские попытались обезоружить его, однако в итоге были вынуждены применить табельное оружие.
По данным Австралийского антитеррористического центра, выходец из Сомали, совершивший данное нападение, был известен как участник ряда экстремистских сообществ, а также как лицо, имевшее родственные связи с радикальными мусульманами. Однако до этого он не совершал никаких насильственных действий или преступлений и поэтому не считался австралийскими правоохранительными органами опасным лицом.
Вчера же запрещённая в России и многих других странах мира джихадистская группировка «Исламское государство» объявила о том, что преступник вступил в их организацию и провёл нападение с благословения своего куратора в этом экстремистском сообществе.
«Мы однозначно рассматриваем случившееся как акт терроризма», — заявил комиссар полиции Грэм Эштон.
Напомним, что произошедшее террористическое нападение в Мельбурне коррелируется с нападением, совершённом в этом же городе в 2017 году, когда Джеймс Гаргасулас совершил наезд на своём автомобиле на толпу, в результате чего погибло 6 человек.
Преступник успел ударить ножом троих граждан (один из которых скончался), прежде чем столкнулся с вооружённым полицейским патрулём. Полицейские попытались обезоружить его, однако в итоге были вынуждены применить табельное оружие.
По данным Австралийского антитеррористического центра, выходец из Сомали, совершивший данное нападение, был известен как участник ряда экстремистских сообществ, а также как лицо, имевшее родственные связи с радикальными мусульманами. Однако до этого он не совершал никаких насильственных действий или преступлений и поэтому не считался австралийскими правоохранительными органами опасным лицом.
Вчера же запрещённая в России и многих других странах мира джихадистская группировка «Исламское государство» объявила о том, что преступник вступил в их организацию и провёл нападение с благословения своего куратора в этом экстремистском сообществе.
«Мы однозначно рассматриваем случившееся как акт терроризма», — заявил комиссар полиции Грэм Эштон.
Напомним, что произошедшее террористическое нападение в Мельбурне коррелируется с нападением, совершённом в этом же городе в 2017 году, когда Джеймс Гаргасулас совершил наезд на своём автомобиле на толпу, в результате чего погибло 6 человек.
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