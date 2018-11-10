Страшные итоги присутствия США и НАТО в Афганистане
Многолетнее комплексное исследование, проведённое научным коллективом американского Brown University и опубликованное в минувший четверг, 8 ноября 2018 года, позволило оценить точные потери афганского народа в ходе глобальной «войны с террором», развязанной США и их союзниками из блока НАТО.
В этом американском научном труде, основываясь на огромном массиве фактологических данных, было с высокой степенью точности оценено число погибших гражданских лиц, число погибших лиц из состава местных военных и полицейских сил, а также число боевиков из различных группировок, погибших непосредственно от прямого военного насилия в период с 2001 по 2018 годы.
Сообщается, что только по чисто военным причинам за 17 лет, по состоянию на октябрь 2018 года, погибло более 139 000 афганцев, включая потери среди нонкомбатантов, потери проправительственных сил и потери боевиков. К этой цифре следует прибавить 6334 американских солдат и контрактных работников из различных связанных с войной структур, а также 1103 солдата и контрактных служащих из других стран НАТО.
Американские исследователи подчёркивают, что озвученные потери местных уроженцев являются минимальными и включают в себя только достоверно известные данные. Количество же смертей, по которым нет точной информации, и смертей по косвенно связанным с боевыми операциями причинам в несколько раз больше, чем число погибших от прямых военных воздействий, и, вероятно, превышает 1 млн. человек.
Всего же, как отмечается в данном исследовании, глобальная война США и НАТО с террором с 2001 по 2018 годы стала причиной гибели 507 000 человек в Афганистане, Ираке и Пакистане (и это без учёта Сирии и ряда иных стран). В частности, в Пакистане погибло 65 000 человек, включая 90 американских солдат, почти 9 000 местных силовиков и 23 000 гражданских лиц; остальные жертвы – боевики. Число лиц, погибших непосредственно от боевых действий в Ираке в 2003-2018 годах, оценивается американским научным коллективом от 268 000 до 295 000 человек.
В докладе также сообщается о том, что беженцами из Афганистана по причине боевых действий стало 2,6 млн. человек, из которых 1,3 млн. проживает в Пакистане, а 0,9 млн. – в Иране.
В этом американском научном труде, основываясь на огромном массиве фактологических данных, было с высокой степенью точности оценено число погибших гражданских лиц, число погибших лиц из состава местных военных и полицейских сил, а также число боевиков из различных группировок, погибших непосредственно от прямого военного насилия в период с 2001 по 2018 годы.
Сообщается, что только по чисто военным причинам за 17 лет, по состоянию на октябрь 2018 года, погибло более 139 000 афганцев, включая потери среди нонкомбатантов, потери проправительственных сил и потери боевиков. К этой цифре следует прибавить 6334 американских солдат и контрактных работников из различных связанных с войной структур, а также 1103 солдата и контрактных служащих из других стран НАТО.
Американские исследователи подчёркивают, что озвученные потери местных уроженцев являются минимальными и включают в себя только достоверно известные данные. Количество же смертей, по которым нет точной информации, и смертей по косвенно связанным с боевыми операциями причинам в несколько раз больше, чем число погибших от прямых военных воздействий, и, вероятно, превышает 1 млн. человек.
Всего же, как отмечается в данном исследовании, глобальная война США и НАТО с террором с 2001 по 2018 годы стала причиной гибели 507 000 человек в Афганистане, Ираке и Пакистане (и это без учёта Сирии и ряда иных стран). В частности, в Пакистане погибло 65 000 человек, включая 90 американских солдат, почти 9 000 местных силовиков и 23 000 гражданских лиц; остальные жертвы – боевики. Число лиц, погибших непосредственно от боевых действий в Ираке в 2003-2018 годах, оценивается американским научным коллективом от 268 000 до 295 000 человек.
В докладе также сообщается о том, что беженцами из Афганистана по причине боевых действий стало 2,6 млн. человек, из которых 1,3 млн. проживает в Пакистане, а 0,9 млн. – в Иране.
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