Болтон: У США пока нет планов размещать РСМД в Европе

Это вопрос глобальной стратегии для альянса и для США. Мы проводим тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении выработки общей позиции.

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Джон Болтон поделился американскими планами в связи с выходом Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам Болтона, в ближайшем будущем Вашингтон не планирует размещать на территории Европы ракеты, которые запрещены ДРСМД. РИА Новости цитирует американского чиновника:С таким заявление Болтон выступил в Париже, где начинаются мероприятия в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.При этом советник американского президента в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора РСМД. Ранее Болтон заявлял о том, что Россия сама «разместила на европейской территории запрещённые ракеты». Речь идёт об ОТРК «Искандер», ракеты которого в США считают «запрещёнными». Не предоставляя никаких доказательств и конкретных аргументов, Вашингтон постоянно говорит о том, что дальность ракет «Искандера» более 500 км.Находясь в Париже, Болтон добавил, что сегодня у многих стран мира есть ракеты средней и меньшей дальности, но самих этих стран до сих пор нет в договоре. В качестве конкретных примеров чиновник из США назвал такие страны как Индия, Китай, Иран, КНДР, Пакистан. При этом почему-то Болтон забыл упомянуть об Израиле.