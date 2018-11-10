СМИ Японии: Абэ ускорит переговоры по передаче "Северных территорий"
Японское издание «Майнити» выходит с заметкой, в которой говорится о планах премьер-министра страны Синдзо Абэ на встречу с Владимиром Путиным. В материале утверждается, что Абэ намерен «ускорить интенсивность переговоров по передаче» Курильских островов Японии. Такой информацией «Майнити» делится со ссылкой на некие правительственные источники.
Заявлено, что тема «передачи Северных территорий» будет подниматься Синдзо Абэ в Сингапуре на следующей неделе. Там запланирован саммит АСЕАН.
В материале говорится о том, что упор в переговорах будет сделан на советско-японскую декларацию от 1956 года, в которой говорится о готовности СССР передать Токио два острова Южных Курил – Хабомаи и Шикотан. При этом в Японии предпочитают не говорить о том, что передача предусматривалась после заключения мирного договора. А этот договор Япония игнорирует, заявляя, что сначала Россия «должна передать» острова.
Некоторое время назад президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ подписать мирный договор между двум странами без каких-либо предварительных условий. В Токио эту идею отвергли.
Не нужно забывать, что Япония является страной, которая присоединилась к антироссийским санкциям. И на этом фоне Абэ продолжает разговоры о том, что собирается «интенсифицировать переговоры».
Остаётся надеяться, что у российских властей хватит воли для отстаивания национальных интересов и сдерживания слова по поводу того, что у России никаких спорных территорий нет, а если у кого-то такие территории есть, то это их проблемы.
Заявлено, что тема «передачи Северных территорий» будет подниматься Синдзо Абэ в Сингапуре на следующей неделе. Там запланирован саммит АСЕАН.
В материале говорится о том, что упор в переговорах будет сделан на советско-японскую декларацию от 1956 года, в которой говорится о готовности СССР передать Токио два острова Южных Курил – Хабомаи и Шикотан. При этом в Японии предпочитают не говорить о том, что передача предусматривалась после заключения мирного договора. А этот договор Япония игнорирует, заявляя, что сначала Россия «должна передать» острова.
Некоторое время назад президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ подписать мирный договор между двум странами без каких-либо предварительных условий. В Токио эту идею отвергли.
Не нужно забывать, что Япония является страной, которая присоединилась к антироссийским санкциям. И на этом фоне Абэ продолжает разговоры о том, что собирается «интенсифицировать переговоры».
Остаётся надеяться, что у российских властей хватит воли для отстаивания национальных интересов и сдерживания слова по поводу того, что у России никаких спорных территорий нет, а если у кого-то такие территории есть, то это их проблемы.
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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