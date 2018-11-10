Индонезия может отказаться от покупки Су-35 под давлением США

Тот факт, что контракт (с Россией) уже подписан, роли не сыграет.

В Индонезии заявили о высокой вероятности срыва контракта на поставку российских истребителей Су-35. Заявление о возможном отказе от приобретения этих истребителей сделал представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега.По его словам, сложности возникают в связи с пакетом американских санкций CAATSA. Речь идёт о санкциях, которыми США угрожают странам, сотрудничающим с Россией в военно-технической сфере, в частности – в сфере приобретения вооружений. Ранее Индонезия уже получила от Вашингтона соответствующее предупреждение.Из заявления коммодора индонезийской военной авиации Новьяна Самьеги для издания Jane's:В Джакарте отмечают, что при необходимости вместо контрактов на поставку российских Су-35 будут заключены контракты с США на поставку американских F-16 Viper.Здесь важен ещё и вопрос о том, предусмотрены ли штрафные санкции за отказ от исполнения своих обязательств в рамках контракта.Напомним, что ранее индонезийцы подписали контракт на приобретение 11 истребителей Су-35. Свои подписи они поставили в феврале 2018.Пакет санкций CAATSA был принят ранее. Теперь США оказывают давление на Джакарту, угрожая целым рядом экономических мер. И Джакарта, судя по всему, готова смириться с тем, что «предлагает» Большой Брат.Как видно, ситуация скатывается к классическому варианту недобросовестной конкуренции под предлогом "противодействия российской угрозе". Как по классике советского кинематографа: «А не будут брать, отключим газ».