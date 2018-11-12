Благодаря усилиям России в Афганистане приблизился мир?

Встреча участников московского саммита по Афганистану

Группа афганских талибов

Хамид Карзай, экс-президент Афганистана.

9 ноября, в минувшую пятницу, в Москве прошёл международный саммит по вопросам установления мира в Афганистане – поистине судьбоносное событие для этого многострадального государства Среднего Востока.В этих переговорах приняли участие делегации представителей 10 стран, включая США, и даже делегация радикального исламистского движения «Талибан» (запрещённого в РФ). Всего в переговорах по афганскому мирному урегулированию приняли участие делегации России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Катара и США.Напомним, что первоначально переговоры в Москве с целью установления мира в Афганистане были запланированы на 4 сентября 2018 года, однако они сорвались в немалой степени по причине отказа от участия в них официального Кабула, который заявил, что любые подобные мероприятия должны проходить исключительно на территории этой страны и под руководством юридически законных афганских властей. Однако на сей раз саммит в Москве всё же состоялся.Открывая встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров среди прочего выразил надежду на то, что данное мероприятие послужит основой для реального установления мира в Афганистане и позволит в перспективе наладить прямые переговоры между официальным Кабулом и талибами. Отдельно российский министр иностранных дел подчеркнул, что Афганистан ни при каких условиях не должен снова превратиться в поле противоборства между ведущими державами.Кроме того, Сергей Лавров заявил, что все участники саммита согласились с тем, что у них есть как минимум один общий враг – глобальная террористическая организация джихадистов, известная как «Исламское государство» (запрещено в РФ). И этот враг, утративший свои позиции в Сирии и Ираке, в настоящее время активно стремится расширить своё влияние в Афганистане и соседних с ним странах Центральной Азии. Соответственно, единой целью всех внешних игроков является помощь афганскому народу от этого варианта исламского радикализма.При этом представители движения «Талибан» сразу же заявили, что их главной целью, как и целью всех «настоящих мусульман Афганистана», является полный и безоговорочный вывод всех интернациональных сил с территории их страны, что является, по их мнению, единственным способом вернуть мир и стабильность на афганскую землю.Делегация талибов во главе с Мохаммедом Станикзаем предложила достаточно бескомпромиссный вариант урегулирования: на первом этапе осуществляется полный вывод сил НАТО из Афганистана, а на втором этапе уже сам афганский народ самостоятельно определит свою судьбу. Как можно заметить, это в целом сходная схема с той, которая была применена в 90-е годы, когда СССР вывел свои войска из этой страны, и через некоторое время светская местная власть рухнула, а радикальные исламистские группировки установили свой контроль над всей территорией Афганистана.Делегаты Высшего афганского совета по мирному урегулированию заявили, что иностранное военное присутствие должно сохраняться в Афганистане до установления мира и спокойствия в стране и проведения всеобщих выборов. После же, по мнению этой делегации, необходимости в неафганских военных контингентов на территории этого государства отпадёт.Главной же целью Высшего афганского совета по мирному урегулированию является (по крайней мере, по их официальным заявлениям) начало включения талибов в активный переговорный процесс, даже пока без участия высших лиц из числа официального афганского правительства. «Если этого не произойдёт, то это будет однозначный показатель того, что талибы просто не готовы к миру или не хотят его», — сказал представитель этой делегации. Насколько это получилось, покажет время; пока, по предварительной информации, представители движения «Талибан» заняли на переговорах в Москве крайне жёсткую и фактически непримиримую позицию.При этом следует сказать, что да, на переговорах московского формата, к сожалению, не было одной из ключевых сил, от которой напрямую зависит дальнейшая судьба Афганистана, — делегации официального кабульского правительства. Лишь афганский МИД ограничился рядом заявлений, в том числе о том, что «законно избранное правительство приветствует усилия любых стран, которые направлены на установление мира в нашей стране».При этом также было отмечено, что Высший совет по мирному урегулированию не имеет полномочий представлять кабульские власти и принимает участие в московском саммите исключительно по собственной инициативе и «своём собственном качестве». Правда, отметим при этом, что бывший посол этой страны в РФ Абдул Кочи, известный своей весьма неоднозначной позицией по отношению к России и при этом состоящий в родстве с высшими руководителями Афганистана, всё же находился среди участников переговоров.Отдельного внимания заслуживает также тот факт, что перед началом московской встречи пресс-секретарь МИД Афганистана Себгат Ахмади заявил, что «на основе соглашений между США и Россией этот саммит может стать дорогой к прямым переговорам между законным афганским правительством и руководством радикальных антидемократических сил. Также мы требуем, чтобы Россия не позволила талибам использовать эту встречу в качестве инструмента для легитимизации данного экстремистского движения».Соединённые Штаты, со своей стороны, заявили, что усилия всех внешних игроков должны быть направлены на установление и поддержание прямого диалога между законным кабульским правительством и радикальным исламским движением «Талибан». Главной же целью для всех стран, по мнению представителя государства, до сих пор содержащего крупнейший иностранный контингент на территории Афганистана, является установление долгосрочного мира в этой стране.Однако при этом американцы достаточно ясно дали понять, что ни одно правительство, в том числе и Россия, по их мнению, не может заменять законно избранную афганскую власть в прямых переговорах с талибами.В итоге представитель США на московском саммите занял скорее позицию отстранённого стороннего наблюдателя, нежели активного участника переговоров, хотя и официально открытого к сотрудничеству в заинтересованными сторонами.В целом представители талибов оценили прошедшую встречу в московском формате как успешную, однако они явно не ставят своей целью и не имеют особого желания вести прямые переговоры с кабульским правительством, так как не признают его легитимность.По инициативе России на московский саммит по Афганистану был приглашён также ряд очень известных афганских лидеров, в частности, своё участие на переговорах подтвердили бывший президент этой страны Хамид Карзай и руководитель движения «Джамаат и ислами» Аттар Мухаммед Нур.Поскольку эта встреча была лишь первым шагом на пути к установлению мира на многострадальной афганской земле, многого от неё никто не ожидал. Участвующие стороны обозначили свои позиции и обрисовали планы возможного мирного урегулирования ситуации, устраивающий лично их. Однако принять какой-то общий документ по итогам саммита оказалось невозможно: изначально было понятно, что путь к миру в Афганистане крайне сложен. Но, главное, первый шаг на этом пути всё же был сделан.При этом Россия постаралась, по-видимому, обеспечить спокойное существование для соседей Афганистана из числа бывших среднеазиатских республик СССР. С этой целью делегация талибов получила предупреждение со стороны Москвы, а также со стороны Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, о необходимости контроля над действиями всех группировок, входящих в их движение. А также и о том, что в случае любых попыток агрессивных действий сторонников данного движения вне границ Афганистана подобные поползновения будут пресекаться силами во главе с Россией с максимальной жёсткостью.Насколько это вообще реально и насколько это предупреждение воспримут талибы, покажет время. Пока со стороны делегации представителей этого исламистского движения (сформированной, напомним, не из боевиков, а из участников политического крыла «Талибан») было выражено понимание позиции России и её союзников в Средней Азии, а также было подтверждено согласие на следующую встречу.Однако предложение со стороны Высшего совета по мирному урегулированию, согласно которому сторонникам «Талибана» предлагается начать прямые переговоры с кабульской властью без предварительных условий и в любом месте по их выбору, делегация талибов отклонила, заявив о необходимости продолжения многосторонних переговоров в московском формате.Таким образом, подводя некий промежуточный итог, можно сказать: начало мирному урегулированию афганской проблемы положено, и даже столь непримиримые силы, как «Талибан» и США, наконец оказались в одном зале переговоров, причём в первую очередь благодаря усилиям России.