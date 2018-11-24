Самураи. Оружие в графике
Как и на каждом сайте, на «ВО» тоже бывает так, что кто-то приходит и уходит, кто-то перестает посещать сайт по каким-то своим причинам, а кто-то открывает его для себя и становится активным пользователем. Понятно и то, что ранее опубликованные на нем материалы уходят в прошлое и «стареют», в том числе и по объективным причинам, одна из которых – поступление новой информации.
И вот в последнее время многие новые люди стали обращаться ко мне с просьбой вновь вернуться к теме вооружения самураев, и дать его, так сказать, в ретроспективе.
Красочные фотографии доспехов эпохи Сэнгоку мы уже давали. Рассказ об огнестрельном оружии будет обязательно, но пока суд да дело, есть смысл для рассказа о самобытном вооружении средневековой Японии привлечь материалы японского журнала «Армор моделлинг». Журнал, кстати, очень интересный. В нем, правда, нет чертежей, но зато есть замечательные фотографии моделей БТТ, диорам, созданных японскими и иностранными моделистами, описаний новинок модельной бронетехники и технологических приемов работы.
Так уж получилось, что получать его я начал… с 1989 года, и вот так непрерывно все эти годы и получаю. Вернее, начал получать базовый журнал «Модел грэфикс», а затем уж к нему добавился и «Армор». Многим технологическим приемам я научился именно благодаря этому журналу. Печатались там и мои статьи по БТТ, обзоры российских модельных новинок. 10% текста там на английском языке, так что этого вполне хватает разобраться, о чем идет речь.
Сейчас вот опять из номера в номер идет «самурайская графика» — очень точные черно-белые рисунки самураев и их вооружения с детальным рассказом о том, что, как и куда. В общем, этот журнал отличный источник информации и пособие для художников-иллюстраторов.
Итак, начнем с рисунка 1.
1. На этом рисунке два самурая в полном вооружении. Но разного времени, то есть генезис его налицо. Оба одеты в классический доспех всадника – о-ёрой, но только правый самурай эпохи Хэйан (794 – 1185 гг.), а левый – более поздний, – эпохи Муромати (1333 – 1573 гг.). Но не просто Муромати, а входящей в нее эпохи Намбокутё (1336 – 1292 гг.). Поскольку японские воины были конными лучниками, неудивительно, что у них не было щитов и на правой руке сначала не было никакой защиты. Не было защиты для горла, а на макушке шлема было отверстие тэхэн или хатиман-дза, служившее для вентиляции или чтобы выпустить наружу конец шапочки эбоси, игравшей роль подшлемника. Фукигаэси – отвороты по обеим сторонам шлема, были очень велики и не давали ударить самурая мечом по шее или по лицу спереди сбоку. Они сильно пружинили и гасили удар. Доспех был тяжелый, коробчатый и состоял из пластинок, наложенных одна на другую. Кираса тоже была пластинчатая, но всегда обтягивалась шелком, чтобы по нему скользила тетива. Обувь – тяжелые сапоги, обшитые мехом медведя или кабана. Меч – тати, подвешивался к поясу оби на шнурах лезвием клинка вниз. Размер лука от 1.80 до 2 метров, так что стрелять из него можно было на большое расстояние и посылать стрелы с большой силой. Воин слева носит тот же доспех, но защищены у него уже обе руки, появилась лицевая маска хамбо – вариант «сару бо» («морда обоезьяна») и нашейник нодова. Сикоро – назатыльник, приобрел форму «зонтика», на шлеме появились «рога» кувагата (они появились уже в эпоху Хэйан, но тогда еще только входили в моду), причем нередко огромных размеров. Самое интересное на нем это «штаны». На самом деле это не штаны, а панцирный набедренник хайдате, концы которого завязаны сзади на бедрах. Обувь – легкие сандалии, поскольку многим самураям в это время приходится сражаться в столице Киото в качестве пехотинцев. Отсюда и оружие – мечеподобный клинок нагината на длинном древке.
2. На этом рисунке опять-таки показан самурай эпохи Хэйан в доспехе о-ёрой. На вид сзади хорошо видны большие наплечники о-соде, игравшие роль гибких щитов. Крепились они на плечах, а вот сваливаться на грудь им не давали шнуры, завязанные на спине красивым бантом агэмаки. Очень важное место в снаряжении лучника-самурая занимал колчан – эбира, совсем не похожий на европейские. Он напоминал плетеную корзинку (либо она была из дерева и покрыта лаком), в которой вдоль располагалась связка ивовых прутьев или стеблей тростника. Между ними наконечниками вниз как раз и вставлялись стрелы. Носили такой колчан за спиной, но так, чтобы его «корзинка» была справа под рукой. И правой же рукой, но не за оперенный конец, а за древко у наконечника самурай доставал из него стрелу. К колчану полагалось кольцо для запасной тетивы – цурумаки, а тетива называлась цуру. Носить ее было положено на поясе возле меча, причем некоторые эстеты просовывали в его отверстие малый меч сёто, или кинжал танто. У асигару – «легконогих» или пехотинцев из крестьян, колчаны тоже были, но проще – в виде плетеного заплечного короба. См. справа внизу.
3. На этом рисунке очень хорошо видны разновидности колчана эбиру и связку прутьев для крепления наконечников. Благодаря такому креплению острейшие наконечники японских стрел не тупились! Стрела называлась я. Наконечник – я-но-мэ. На рисунке сверху вниз: наконечник – тогари-я, кира-ха-хира-нэ, хира-нэ и самый нижний – ватакуси. Интересно, что луки у самураев были асимметричные и нижний конец был короче верхнего, что было удобно для всадника, стрелявшего из такого лука с коня. Многое в японском искусстве стрельбы кюдо было бы непонятно для европейцев, а уж для понимания современного человека и вовсе недоступно. Например, японцы считали, что стрелок лишь посредник, а сам выстрел происходит без его непосредственного участия. При этом он осуществляется в четыре стадии. Первая – приветствие, вторая – подготовка к прицеливанию, третья – прицеливание и четвертая, последняя, – пуск стрелы. Нужно было войти в определенный ритм дыхания и достичь спокойствия духа и тела – додзикури, после чего он был готов к выстрелу – югумаэ. Но сам выстрел ханарэ производился лишь после того, как лук поднимался над головой и затем опускался на линию прицеливания. Считалось, что целиться не нужно. Вернее, не нужно думать о цели и испытывать желание попасть в нее. Напротив – следовало «слиться с божеством» и думать о пути, по которому пойдет стрела и тогда… она попадет в цель сама! Дальность прицельного выстрела с седла не превышала 10-15 м, хотя стрелять из японского лука можно было и на 200 м. Но речь идет о прицельном выстреле, которым только и можно было поразить самурая в доспехе о-ёрой, попав стрелой не незащищенное место.
О том значении, которое в прошлом придавалось стрельбе из лука, говорит тот факт, что в исторических источниках самурай назывался «человеком, вооруженным луком».
Японский историк Мицуо Курэ сообщает, что самые примитивные луки делали из ветвей адзуса, мэ-юми и кэяки. Их мощность была невелика, поэтому для ее увеличения наращивали длину лука. Даже в конце периода Хэйан большинство луков изготавливали из перечисленных материалов.
Однако уже тогда методы изготовления луков постепенно совершенствовались. Выскабливание округлой передней поверхности («спинки») и приклеивание бамбуковой полосы сделало лук более гибким и мощным (фуэтакэ-юми). Неудивительно, что следующим шагом стало помещение деревянной основы лука между двумя бамбуковыми деталями (санмаи-ути-но-юми). Но процесс совершенствования только начинался. Клееные составные луки сохраняли прочность всего два года, поэтому мастера усиливали их, обматывая волокнами тростника или ротанговой пальмы (томаки-но-юми ши сигэто). Длина лука варьировалась от 180 до 250 см. Лук сигэто был асимметричным, с 36 витками тростника над рукоятью и 28 витками под ней, но в последующий период встречалось и обратное соотношение. Теоретически тростниковый или ротанговый лук предполагалось покрывать лаком и не пользоваться белой тетивой, но на практике встречалось множество разновидностей усиления.
Для большей прочности и мощности составные луки делали из нескольких деревянных и бамбуковых планок, склеенных вместе (хиго-юми). Известно, что дальность стрельбы таких луков составляла 132 м по настильной траектории. Это расстояние равняется длине веранды в храме Рэнгё-огин (Сандзюсангэндо), где каждый год проводились праздники, участники которых стреляли по мишеням, расположенным в конце веранды.
Длину стрелы измеряли в ширине «кулаков и пальцев». Самая большая из известных стрел имела длину, равную двадцати трем кулакам и трем пальцам, средняя — двенадцати кулакам, но, разумеется, ширина кулаков тоже различалась. Рядов оперения могло быть три или четыре. Для каждой разновидности мишеней предназначались разные наконечники стрел: чтобы пробивать доспехи или ручные щиты, рассекать шнуровку доспехов, оставлять рваные раны и т. д. «Свистящие стрелы» ввезли в Японию из Китая; они назывались кабура (кабурая), то есть репа, их наконечник в полете издавал свист. Обычно ими стреляли, объявляя о намерении начать бой. Во всяком случае японцы применяли их во время вторжения монголов, но те этот их обычай высмеивали. Им казалось странным зачем пускать стрелы «просто так», когда все и так уже ясно. В людей надо стрелять… Правда, попадание такой стрелы в шлем противника могло вызывать контузию, но все равно стрелами кабурая пользовались главным образом в церемониальных целях.
4. Смена методов ведения войны в период Сэнгоку повлекла за собой уменьшение длины лука. Самураи возглавляли походы пеших лучников, уже не относящихся к классу самураев, а этим пехотинцам было удобнее управляться с более короткими луками, поэтому их дуга укоротилась до 198 см. Ее усиливали пятью витками тростника, с интервалом в один сяку (30 см) между витками. Колчаны у асигару были плетеные и напоминали узкую корзинку. Командир лучников асигару (ко-гасиру) сам не стрелял, но имел специальную измерительную трость, при помощи которой он определял расстояние до противника и давал команду под каким углом выпускать стрелы. Он также должен был помочь стрелами тому из стрелков, кто все их расстрелял. Но при этом он должен был точно знать, что стреляет он в цель, а не просто тратит стрелы. Вместе с лучниками действовали слуги вакато, таскавшие короба, в которых было сразу по сто стрел. Все это позволяло лучникам поддерживать интенсивную стрельбу в течение продолжительного времени.
5. «Метательные машины» японцев (если так можно назвать приспособления, что вы видите на этом рисунке). Были просты, но функциональны. Камнеметы напоминали монгольские. Их в действие приводила живая сила крестьян. Или еще проще – перед вражеским замком срубил дерево, часть ствола обтесал на конус – вот тебе и «метательная машина» — оттягивай его назад и… бросай что хочешь. В качестве снарядов японцы использовали и вот такие разрывные бомбы с корпусом из железа и фитилем, проходившем через полую трубку с ручкой и колесиками. На стенах замка подвешивали тяжелые камни и площадки с грузом булыжников. Веревку обрубил – вот они сверху и посыпались. А поскольку устанавливались они рядами одна за другой, то лезть в этом месте на стену было смертельно опасно.
6. Только лишь в эпоху Адзути-Момояма (1573 – 1603 гг.) японские всадники начали больше сражаться копьями (на рисунки вы видите копье бисямон-яри, посвященное богу Бисямону), а не луком и носить доспехи (во всяком случае кирасы), приближающиеся по конструкции к кирасам европейцев, хотя и здесь у них были свои оригинальные решения. Например, вот такие цельнокованые кирасы нё-до или нио-до или «торс будды». Почему «будды», а не Будды? Дело в том, что среди самураев большой популярностью пользовалась секта «Чистой земли», последователи которой считали, что будд, что песчинок на берегу реки и что достаточно провозгласить молитвенное обращение к Будде Амиде, чтобы спастись! На самом воине кираса катануги-до или «торс монаха».
7. От всего древнего мастерства конных лучников в Японии до наших дней дожила школа ябусамэ, в которой обучают искусству стрельбы из японского лука с коня. Для состязаний по ябусамэ всадники облачаются в традиционные костюмы охотников – надевают шляпы от солнца и набедренники из шкуры оленя или кабана. Колчаны для стрел используются либо эбира, либо уцубо.
8. На этом фото с состязания ябусамэ хорошо видны наконечники стрел кабурая. Раньше ими стреляли по лисам. Затем лис заменили собаками. Потом собак одели в защитные костюмы… Сегодня и от собак отказались, заменив их мишенями.
9. Всадник проходит дистанцию и должен поразить цель (канат) стрелой с наконечников кира-ха-хира-нэ.
10. Участник состязания ябусамэ стреляет из японского несимметричного лука.
И вот в последнее время многие новые люди стали обращаться ко мне с просьбой вновь вернуться к теме вооружения самураев, и дать его, так сказать, в ретроспективе.
Красочные фотографии доспехов эпохи Сэнгоку мы уже давали. Рассказ об огнестрельном оружии будет обязательно, но пока суд да дело, есть смысл для рассказа о самобытном вооружении средневековой Японии привлечь материалы японского журнала «Армор моделлинг». Журнал, кстати, очень интересный. В нем, правда, нет чертежей, но зато есть замечательные фотографии моделей БТТ, диорам, созданных японскими и иностранными моделистами, описаний новинок модельной бронетехники и технологических приемов работы.
Так уж получилось, что получать его я начал… с 1989 года, и вот так непрерывно все эти годы и получаю. Вернее, начал получать базовый журнал «Модел грэфикс», а затем уж к нему добавился и «Армор». Многим технологическим приемам я научился именно благодаря этому журналу. Печатались там и мои статьи по БТТ, обзоры российских модельных новинок. 10% текста там на английском языке, так что этого вполне хватает разобраться, о чем идет речь.
Сейчас вот опять из номера в номер идет «самурайская графика» — очень точные черно-белые рисунки самураев и их вооружения с детальным рассказом о том, что, как и куда. В общем, этот журнал отличный источник информации и пособие для художников-иллюстраторов.
Итак, начнем с рисунка 1.
1. На этом рисунке два самурая в полном вооружении. Но разного времени, то есть генезис его налицо. Оба одеты в классический доспех всадника – о-ёрой, но только правый самурай эпохи Хэйан (794 – 1185 гг.), а левый – более поздний, – эпохи Муромати (1333 – 1573 гг.). Но не просто Муромати, а входящей в нее эпохи Намбокутё (1336 – 1292 гг.). Поскольку японские воины были конными лучниками, неудивительно, что у них не было щитов и на правой руке сначала не было никакой защиты. Не было защиты для горла, а на макушке шлема было отверстие тэхэн или хатиман-дза, служившее для вентиляции или чтобы выпустить наружу конец шапочки эбоси, игравшей роль подшлемника. Фукигаэси – отвороты по обеим сторонам шлема, были очень велики и не давали ударить самурая мечом по шее или по лицу спереди сбоку. Они сильно пружинили и гасили удар. Доспех был тяжелый, коробчатый и состоял из пластинок, наложенных одна на другую. Кираса тоже была пластинчатая, но всегда обтягивалась шелком, чтобы по нему скользила тетива. Обувь – тяжелые сапоги, обшитые мехом медведя или кабана. Меч – тати, подвешивался к поясу оби на шнурах лезвием клинка вниз. Размер лука от 1.80 до 2 метров, так что стрелять из него можно было на большое расстояние и посылать стрелы с большой силой. Воин слева носит тот же доспех, но защищены у него уже обе руки, появилась лицевая маска хамбо – вариант «сару бо» («морда обоезьяна») и нашейник нодова. Сикоро – назатыльник, приобрел форму «зонтика», на шлеме появились «рога» кувагата (они появились уже в эпоху Хэйан, но тогда еще только входили в моду), причем нередко огромных размеров. Самое интересное на нем это «штаны». На самом деле это не штаны, а панцирный набедренник хайдате, концы которого завязаны сзади на бедрах. Обувь – легкие сандалии, поскольку многим самураям в это время приходится сражаться в столице Киото в качестве пехотинцев. Отсюда и оружие – мечеподобный клинок нагината на длинном древке.
2. На этом рисунке опять-таки показан самурай эпохи Хэйан в доспехе о-ёрой. На вид сзади хорошо видны большие наплечники о-соде, игравшие роль гибких щитов. Крепились они на плечах, а вот сваливаться на грудь им не давали шнуры, завязанные на спине красивым бантом агэмаки. Очень важное место в снаряжении лучника-самурая занимал колчан – эбира, совсем не похожий на европейские. Он напоминал плетеную корзинку (либо она была из дерева и покрыта лаком), в которой вдоль располагалась связка ивовых прутьев или стеблей тростника. Между ними наконечниками вниз как раз и вставлялись стрелы. Носили такой колчан за спиной, но так, чтобы его «корзинка» была справа под рукой. И правой же рукой, но не за оперенный конец, а за древко у наконечника самурай доставал из него стрелу. К колчану полагалось кольцо для запасной тетивы – цурумаки, а тетива называлась цуру. Носить ее было положено на поясе возле меча, причем некоторые эстеты просовывали в его отверстие малый меч сёто, или кинжал танто. У асигару – «легконогих» или пехотинцев из крестьян, колчаны тоже были, но проще – в виде плетеного заплечного короба. См. справа внизу.
3. На этом рисунке очень хорошо видны разновидности колчана эбиру и связку прутьев для крепления наконечников. Благодаря такому креплению острейшие наконечники японских стрел не тупились! Стрела называлась я. Наконечник – я-но-мэ. На рисунке сверху вниз: наконечник – тогари-я, кира-ха-хира-нэ, хира-нэ и самый нижний – ватакуси. Интересно, что луки у самураев были асимметричные и нижний конец был короче верхнего, что было удобно для всадника, стрелявшего из такого лука с коня. Многое в японском искусстве стрельбы кюдо было бы непонятно для европейцев, а уж для понимания современного человека и вовсе недоступно. Например, японцы считали, что стрелок лишь посредник, а сам выстрел происходит без его непосредственного участия. При этом он осуществляется в четыре стадии. Первая – приветствие, вторая – подготовка к прицеливанию, третья – прицеливание и четвертая, последняя, – пуск стрелы. Нужно было войти в определенный ритм дыхания и достичь спокойствия духа и тела – додзикури, после чего он был готов к выстрелу – югумаэ. Но сам выстрел ханарэ производился лишь после того, как лук поднимался над головой и затем опускался на линию прицеливания. Считалось, что целиться не нужно. Вернее, не нужно думать о цели и испытывать желание попасть в нее. Напротив – следовало «слиться с божеством» и думать о пути, по которому пойдет стрела и тогда… она попадет в цель сама! Дальность прицельного выстрела с седла не превышала 10-15 м, хотя стрелять из японского лука можно было и на 200 м. Но речь идет о прицельном выстреле, которым только и можно было поразить самурая в доспехе о-ёрой, попав стрелой не незащищенное место.
О том значении, которое в прошлом придавалось стрельбе из лука, говорит тот факт, что в исторических источниках самурай назывался «человеком, вооруженным луком».
Японский историк Мицуо Курэ сообщает, что самые примитивные луки делали из ветвей адзуса, мэ-юми и кэяки. Их мощность была невелика, поэтому для ее увеличения наращивали длину лука. Даже в конце периода Хэйан большинство луков изготавливали из перечисленных материалов.
Однако уже тогда методы изготовления луков постепенно совершенствовались. Выскабливание округлой передней поверхности («спинки») и приклеивание бамбуковой полосы сделало лук более гибким и мощным (фуэтакэ-юми). Неудивительно, что следующим шагом стало помещение деревянной основы лука между двумя бамбуковыми деталями (санмаи-ути-но-юми). Но процесс совершенствования только начинался. Клееные составные луки сохраняли прочность всего два года, поэтому мастера усиливали их, обматывая волокнами тростника или ротанговой пальмы (томаки-но-юми ши сигэто). Длина лука варьировалась от 180 до 250 см. Лук сигэто был асимметричным, с 36 витками тростника над рукоятью и 28 витками под ней, но в последующий период встречалось и обратное соотношение. Теоретически тростниковый или ротанговый лук предполагалось покрывать лаком и не пользоваться белой тетивой, но на практике встречалось множество разновидностей усиления.
Для большей прочности и мощности составные луки делали из нескольких деревянных и бамбуковых планок, склеенных вместе (хиго-юми). Известно, что дальность стрельбы таких луков составляла 132 м по настильной траектории. Это расстояние равняется длине веранды в храме Рэнгё-огин (Сандзюсангэндо), где каждый год проводились праздники, участники которых стреляли по мишеням, расположенным в конце веранды.
Длину стрелы измеряли в ширине «кулаков и пальцев». Самая большая из известных стрел имела длину, равную двадцати трем кулакам и трем пальцам, средняя — двенадцати кулакам, но, разумеется, ширина кулаков тоже различалась. Рядов оперения могло быть три или четыре. Для каждой разновидности мишеней предназначались разные наконечники стрел: чтобы пробивать доспехи или ручные щиты, рассекать шнуровку доспехов, оставлять рваные раны и т. д. «Свистящие стрелы» ввезли в Японию из Китая; они назывались кабура (кабурая), то есть репа, их наконечник в полете издавал свист. Обычно ими стреляли, объявляя о намерении начать бой. Во всяком случае японцы применяли их во время вторжения монголов, но те этот их обычай высмеивали. Им казалось странным зачем пускать стрелы «просто так», когда все и так уже ясно. В людей надо стрелять… Правда, попадание такой стрелы в шлем противника могло вызывать контузию, но все равно стрелами кабурая пользовались главным образом в церемониальных целях.
4. Смена методов ведения войны в период Сэнгоку повлекла за собой уменьшение длины лука. Самураи возглавляли походы пеших лучников, уже не относящихся к классу самураев, а этим пехотинцам было удобнее управляться с более короткими луками, поэтому их дуга укоротилась до 198 см. Ее усиливали пятью витками тростника, с интервалом в один сяку (30 см) между витками. Колчаны у асигару были плетеные и напоминали узкую корзинку. Командир лучников асигару (ко-гасиру) сам не стрелял, но имел специальную измерительную трость, при помощи которой он определял расстояние до противника и давал команду под каким углом выпускать стрелы. Он также должен был помочь стрелами тому из стрелков, кто все их расстрелял. Но при этом он должен был точно знать, что стреляет он в цель, а не просто тратит стрелы. Вместе с лучниками действовали слуги вакато, таскавшие короба, в которых было сразу по сто стрел. Все это позволяло лучникам поддерживать интенсивную стрельбу в течение продолжительного времени.
5. «Метательные машины» японцев (если так можно назвать приспособления, что вы видите на этом рисунке). Были просты, но функциональны. Камнеметы напоминали монгольские. Их в действие приводила живая сила крестьян. Или еще проще – перед вражеским замком срубил дерево, часть ствола обтесал на конус – вот тебе и «метательная машина» — оттягивай его назад и… бросай что хочешь. В качестве снарядов японцы использовали и вот такие разрывные бомбы с корпусом из железа и фитилем, проходившем через полую трубку с ручкой и колесиками. На стенах замка подвешивали тяжелые камни и площадки с грузом булыжников. Веревку обрубил – вот они сверху и посыпались. А поскольку устанавливались они рядами одна за другой, то лезть в этом месте на стену было смертельно опасно.
6. Только лишь в эпоху Адзути-Момояма (1573 – 1603 гг.) японские всадники начали больше сражаться копьями (на рисунки вы видите копье бисямон-яри, посвященное богу Бисямону), а не луком и носить доспехи (во всяком случае кирасы), приближающиеся по конструкции к кирасам европейцев, хотя и здесь у них были свои оригинальные решения. Например, вот такие цельнокованые кирасы нё-до или нио-до или «торс будды». Почему «будды», а не Будды? Дело в том, что среди самураев большой популярностью пользовалась секта «Чистой земли», последователи которой считали, что будд, что песчинок на берегу реки и что достаточно провозгласить молитвенное обращение к Будде Амиде, чтобы спастись! На самом воине кираса катануги-до или «торс монаха».
7. От всего древнего мастерства конных лучников в Японии до наших дней дожила школа ябусамэ, в которой обучают искусству стрельбы из японского лука с коня. Для состязаний по ябусамэ всадники облачаются в традиционные костюмы охотников – надевают шляпы от солнца и набедренники из шкуры оленя или кабана. Колчаны для стрел используются либо эбира, либо уцубо.
8. На этом фото с состязания ябусамэ хорошо видны наконечники стрел кабурая. Раньше ими стреляли по лисам. Затем лис заменили собаками. Потом собак одели в защитные костюмы… Сегодня и от собак отказались, заменив их мишенями.
9. Всадник проходит дистанцию и должен поразить цель (канат) стрелой с наконечников кира-ха-хира-нэ.
10. Участник состязания ябусамэ стреляет из японского несимметричного лука.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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