В МО РФ объяснили появление Е.Пригожина на переговорах с маршалом Хафтаром

Состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром. Ещё несколько лет назад Хафтар просил у России помощи для освобождения Ливии от террористической оккупации и восстановления целостности и суверенитета страны. В течение последнего времени ливийский маршал неоднократно посещал российскую столицу и встречался с представителями Минобороны и членами Совета безопасности РФ.Внимание на сей раз привлекли не только непосредственно переговоры Сергея Шойгу с Халифой Хафтаром, но и появление в одном из кадров на этой встрече представителя ресторанного бизнеса Евгения Пригожина. При этом находился Пригожин за одним столом – на кресле между представителями генералитета. Видео было опубликовано ливийской стороной.В военном ведомстве объяснили появление этого человека в кадре.Заявлено, что Евгений Пригожин занимался организацией обеда, на который были приглашены ливийские гости. Также добавлено, что Пригожин принял участие в обсуждении культурной программы для Халифы Хафтара и сопровождающих его лиц.По ливийской тематике: Ливия разделена на территории, подконтрольные террористами и кланам, многие из которых контролируются западными спецслужбами. В стране как минимум два правительства, каждое из которых не признаёт легитимности других. В Тобруке - парламент с избранными народом депутатами, в Триполи - так называемое правительство национального согласия. Восток Ливии нередко вступает в противостояние с Западом той же страны. При этом лидером восточной части и является маршал Хафтар, который ведёт борьбу с радикальными исламистами, включая ИГИЛ (*запрещено в РФ).