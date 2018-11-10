Новости

В МО РФ объяснили появление Е.Пригожина на переговорах с маршалом Хафтаром

48
Состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром. Ещё несколько лет назад Хафтар просил у России помощи для освобождения Ливии от террористической оккупации и восстановления целостности и суверенитета страны. В течение последнего времени ливийский маршал неоднократно посещал российскую столицу и встречался с представителями Минобороны и членами Совета безопасности РФ.

Внимание на сей раз привлекли не только непосредственно переговоры Сергея Шойгу с Халифой Хафтаром, но и появление в одном из кадров на этой встрече представителя ресторанного бизнеса Евгения Пригожина. При этом находился Пригожин за одним столом – на кресле между представителями генералитета. Видео было опубликовано ливийской стороной.




В военном ведомстве объяснили появление этого человека в кадре.

Заявлено, что Евгений Пригожин занимался организацией обеда, на который были приглашены ливийские гости. Также добавлено, что Пригожин принял участие в обсуждении культурной программы для Халифы Хафтара и сопровождающих его лиц.

По ливийской тематике: Ливия разделена на территории, подконтрольные террористами и кланам, многие из которых контролируются западными спецслужбами. В стране как минимум два правительства, каждое из которых не признаёт легитимности других. В Тобруке - парламент с избранными народом депутатами, в Триполи - так называемое правительство национального согласия. Восток Ливии нередко вступает в противостояние с Западом той же страны. При этом лидером восточной части и является маршал Хафтар, который ведёт борьбу с радикальными исламистами, включая ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Хафтар: Поставкам российского оружия в Ливию мешает эмбарго ООН
Хроника ливийской войны
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти