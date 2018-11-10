В Сейме Литвы заявили о российской "гречневой угрозе"

Мы должны прекратить импорт зерновых из России и начать закупки у дружественных нам стран.

В литовском парламенте заявили о новой угрозе, которая якобы исходит от России. Представители партии «Союз Отечества – Христианские демократы» (СОХД) заявили о том, что Россия поставками сельскохозяйственной продукции наносит удар не только по литовским крестьянам, но и по безопасности государства. Это говорят в стране, которая давно подсажена на европейские квоты по производству той самой сельхозпродукции, потеряв возможность обеспечить ею своё собственное население.По словам литовского депутата Казиса Старкявичюса, в стране сложилась «критическая ситуация» в связи с закупаемыми у России зерновыми. Наибольшую угрозу, судя по всему, таит гречневая крупа, так как объёмы её импорта в Литве выросли в три раза в сравнении с прошлым годом. Основные объёмы «гречневого» импорта – именно из России. За 10 месяцев текущего года Литва также закупила у РФ более 15 тыс. тонн пшеницы. Всё это привело к росту товарооборота между двумя странами, что, с оглядкой на Вашингтон и Брюссель, явно обеспокоило правящие, подконтрольные Западу, элиты в Литве.В литовском Сейме заявили, что так дальше продолжаться не может.Старкявичюс:Собираются возить гречиху из Соединённых Штатов в разы дороже, чем из России? А ведь там (в США) этот вид зерновых особой распространённостью не отличается.В своей русофобии, как видно, власти отдельных стран уже достигли пиковой точки абсурда. Готовы ставить народ в крайне затруднительное положение, предлагая энергоносители и продукты питания по кратно завышенным ценам, «лишь бы не из России». В итоге получится примерно так: российскую гречневую крупу и пшеницу купит европейская компания, наклеит свою этикетку, новый ценник и продаст тому же г-ну Старкявичюсу под видом «дружественной». А Старкявичюс расскажет литовцам, как он обезопасил страну от российской "гречневой угрозы".