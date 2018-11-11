Генерал Ивашов: Кому сейчас служит армия России?
Демонстрация хорошей боевой готовности Вооружённых Сил РФ, о которой наперебой говорят СМИ, может привести к самоуспокоенности граждан, что способно негативно отразиться на безопасности России. Этому способствуют и определённые посылы с Запада, благодаря которым мы воспринимаем нашу страну как исключительно мощную, реальную угрозу в мире с оружием, не имеющим аналогов.
По мнению генерал-полковника, военного аналитика Леонида Ивашова, всё это свидетельствует о некой согласованной операции, целью которой является усыпить нашу бдительность.
Ставит под сомнение Леонид Ивашов и назначение наших ВС. Вместо того, чтобы быть на страже нашей культуры, нашего образования, нашей отечественной экономики, они защищают крупный капитал, интересы крупных компаний.
Говоря о способности наших военных отразить атаку баллистических, крылатых ракеты и других видов вооружений, военный аналитик также обращает внимание на огромные пробелы в плане ведения кибервойны. Генерал-полковник считает, что здесь наше государство здорово отстаёт.
Что ещё может представлять угрозу для безопасности России, на что нужно обратить внимание? Смотрите видео «Кому и как служит армия России?», подготовленное YouTube-каналом «Спец».
По мнению генерал-полковника, военного аналитика Леонида Ивашова, всё это свидетельствует о некой согласованной операции, целью которой является усыпить нашу бдительность.
Ставит под сомнение Леонид Ивашов и назначение наших ВС. Вместо того, чтобы быть на страже нашей культуры, нашего образования, нашей отечественной экономики, они защищают крупный капитал, интересы крупных компаний.
Говоря о способности наших военных отразить атаку баллистических, крылатых ракеты и других видов вооружений, военный аналитик также обращает внимание на огромные пробелы в плане ведения кибервойны. Генерал-полковник считает, что здесь наше государство здорово отстаёт.
Что ещё может представлять угрозу для безопасности России, на что нужно обратить внимание? Смотрите видео «Кому и как служит армия России?», подготовленное YouTube-каналом «Спец».
- Использованы фотографии:
- YouTube/Спец
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