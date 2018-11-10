Британские эксперты: Что скажете, если РФ начнёт учения близ Шотландии?
В Великобритании решили подробно изучить вопрос о том, почему Запад (Британия и США) испытывает неприязнь в отношении России. Неприязнь, которая является некой постоянной составляющей западного мира по отношению к нашей стране и её гражданам. В издании CounterPunch приводятся выдержки из новой книги британских политологов Ти Джея Коулза и Мэттью Элфорда. Книга посвящена премудростям британской внешней политики.
В книге сообщается о том, что в отношении России на самом деле всё просто. Вашингтон пытается распространить своё влияние на весь мир, но Россия отказывается поддаваться гегемонии неолиберализма.
Отмечено, что негатив по отношению к России на Западе родился вовсе не во времена СССР. Авторы книги рассказывают, что коммунизм стал для Запада лишь очередным поводом противостоять России, и это было очень удобно, так как представляло идеологическую платформу. Коулз и Элфорд приводят пример противостояния Британии с Россией в начале 20-го века, когда в России ещё не произошла Октябрьская революция с приходом ко власти большевиков. В частности, рассказывается о «первой холодной войне», когда противостояние шло за торговые пути и ресурсы.
Из книги:
В материале говорится о реакции России на события на Украине.
Выдержка из книги:
Вывод британских экспертов:
В книге сообщается о том, что в отношении России на самом деле всё просто. Вашингтон пытается распространить своё влияние на весь мир, но Россия отказывается поддаваться гегемонии неолиберализма.
Отмечено, что негатив по отношению к России на Западе родился вовсе не во времена СССР. Авторы книги рассказывают, что коммунизм стал для Запада лишь очередным поводом противостоять России, и это было очень удобно, так как представляло идеологическую платформу. Коулз и Элфорд приводят пример противостояния Британии с Россией в начале 20-го века, когда в России ещё не произошла Октябрьская революция с приходом ко власти большевиков. В частности, рассказывается о «первой холодной войне», когда противостояние шло за торговые пути и ресурсы.
Из книги:
А вы в курсе, что именно Великобритания первой использовала химоружие в России, проводя свою операцию на стороне Белой армии. Тогда это было названо «лекарством для России». А сегодня все только и говорят об угрозе со стороны России БОВ «Новичок».
В материале говорится о реакции России на события на Украине.
Выдержка из книги:
Вы представьте на секунду: из состава Соединённого королевства выходит Шотландия. А русские войска тут же начинают маневры у шотландских берегов, заявляя, что так они будут сдерживать Лондон от попыток захвата Шотландии. Мы сейчас то же самое делаем на Украине... А представьте, если Россия проведёт свои учения, например, в Мексике. Да мы же сами сразу объявим, что она нарушает устав ООН, не меньше этого...
Вывод британских экспертов:
Запад ненавидит Россию только потому, что она не делает то, что ей говорят.
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