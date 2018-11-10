Британские эксперты: Что скажете, если РФ начнёт учения близ Шотландии?

А вы в курсе, что именно Великобритания первой использовала химоружие в России, проводя свою операцию на стороне Белой армии. Тогда это было названо «лекарством для России». А сегодня все только и говорят об угрозе со стороны России БОВ «Новичок».

Вы представьте на секунду: из состава Соединённого королевства выходит Шотландия. А русские войска тут же начинают маневры у шотландских берегов, заявляя, что так они будут сдерживать Лондон от попыток захвата Шотландии. Мы сейчас то же самое делаем на Украине... А представьте, если Россия проведёт свои учения, например, в Мексике. Да мы же сами сразу объявим, что она нарушает устав ООН, не меньше этого...

Запад ненавидит Россию только потому, что она не делает то, что ей говорят.