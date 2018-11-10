Reuters утверждает: приватизация "Роснефти" катарским QIA шла на деньги РФ
Информационное агентство Reuters, ссылаясь на некие анонимные источники, выдаёт материал, в котором утверждается, что якобы приватизация части пакета активов «Роснефти» проводилась в том числе на российские государственные средства. Речь идёт о приобрететении катарским инвестиционным фондом (QIA) и швейцарской «Гленкор» 19%-ного пакета акций нефтяной компании РФ. Так, катарский фонд QIA в итоге стал обладателей 14,16% акций «Роснефти».
О ситуации со ссылкой на «Рейтер» рассказывает РБК. Заявлено (со ссылкой на те самые неназванные источники, «пожелавшие остаться неизвестными), что якобы финансирование сделки со стороны зарубежных компаний произошло лишь частично.
Из материала агентства: "Сделка была профинансирована банком ВТБ, который выдал QIA 6 миллиардов долларов в виде кредита".
В самом ВТБ заявили, что банк никаких кредитов катарскому инвестфонду не выделял. Но «неназванные источники» западного информагентства настойчиво утверждают, что российский банк сам взял кредит у ЦБ РФ на сумму в 350 млрд рублей, а в последующей отчётности указал, что дал в долг иностранным заёмщикам 6,7 млрд долларов на трёхлетний срок. О том, кто эти заёмщики, не сообщается.
В Reuters заявлено, что это было сделано для того, чтобы убедить катарцев в целесообразности сделки, от проведения которой те первоначально отказались.
Из материала агентства:
РБК приводит заявление главы пресс-службы «Роснефти» Михаила Леонтьева по этому вопросу:
Компания не отвечает за переговоры своих покупателей с банками по условиям кредитования сделки.
Складывается впечатление, что эти материалы опубликованы в связи с давлением Запада на те финансовые организации, которые решили проигнорировать санкции, и совершить сделки с госкомпаниями России. Тому же QIA понадобилось «алиби» - якобы мы покупали пакет акций «Роснефти», но финансировала покупку сама Россия.
При этом факт остаётся фактом: практика информационных ударов по России со ссылками на «неназванных» и «пожелавших остаться неизвестными» ньюсмейкеров или псевдоньюсмейкеров Западом будет явно сохранена.
О ситуации со ссылкой на «Рейтер» рассказывает РБК. Заявлено (со ссылкой на те самые неназванные источники, «пожелавшие остаться неизвестными), что якобы финансирование сделки со стороны зарубежных компаний произошло лишь частично.
Из материала агентства: "Сделка была профинансирована банком ВТБ, который выдал QIA 6 миллиардов долларов в виде кредита".
В самом ВТБ заявили, что банк никаких кредитов катарскому инвестфонду не выделял. Но «неназванные источники» западного информагентства настойчиво утверждают, что российский банк сам взял кредит у ЦБ РФ на сумму в 350 млрд рублей, а в последующей отчётности указал, что дал в долг иностранным заёмщикам 6,7 млрд долларов на трёхлетний срок. О том, кто эти заёмщики, не сообщается.
В Reuters заявлено, что это было сделано для того, чтобы убедить катарцев в целесообразности сделки, от проведения которой те первоначально отказались.
Из материала агентства:
Кредитование покупки доли в «Роснефти» проводилось вопреки заявленной цели привлечь в Россию иностранные деньги. Основная часть финансирования – российские же капиталы.
РБК приводит заявление главы пресс-службы «Роснефти» Михаила Леонтьева по этому вопросу:
Компания не отвечает за переговоры своих покупателей с банками по условиям кредитования сделки.
Складывается впечатление, что эти материалы опубликованы в связи с давлением Запада на те финансовые организации, которые решили проигнорировать санкции, и совершить сделки с госкомпаниями России. Тому же QIA понадобилось «алиби» - якобы мы покупали пакет акций «Роснефти», но финансировала покупку сама Россия.
При этом факт остаётся фактом: практика информационных ударов по России со ссылками на «неназванных» и «пожелавших остаться неизвестными» ньюсмейкеров или псевдоньюсмейкеров Западом будет явно сохранена.
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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