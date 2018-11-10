WP: Беспрецедентная конференция по Афганистану возвращает РФ в большую игру

Россия провела беспрецедентную конференцию по Афганистану. Это на фоне того, что коалиции во главе с Соединёнными Штатами никак не удаётся установить мир на афганской земле и поспособствовать внутриафганскому примирению.

Американская пресса активно обсуждает внешнеполитический ход России, связанный с попытками урегулирования политического кризиса в Афганистане. На данный момент в этой стране центральное правительство контролирует далеко не всю территорию. Существенная часть Афганистана управляется представителями движения «Талибан»*, на севере страны растёт влияние террористической группировки ИГИЛ*, запрещённой в России.В газете Washington Post вышел материал, в котором говорится, что Россия окончательно возвратилась в глобальную политику. В качестве факта приводится встреча Сергея Лаврова с представителями официальных лиц Афганистана и членами верхушки движения «Талибан». То, что две, фактически враждующие, стороны удалось усадить за стол переговоров, отдельные американские СМИ называют «феноменальным успехом» России.Из материала:Отмечено, что Москва продемонстрировала готовность к диалогу ради того, чтобы разрубить афганский узел, даже с теми лицами, которые состоят в организации, запрещённой Верховным судом.Нужно отметить, что речь идёт о московской встрече пятерых талибов и шестерых членов Высшего совета мира Афганистана, контактирующего с правительством страны. Афганские представители после завершения переговоров заявили, что московский формат консультаций по вопросам урегулирования афганского конфликта необходимо продолжить.Обращает на себя внимание, что в качестве посредников на встрече в Москве выступали не только представители МИД РФ, но внешнеполитических ведомств таких стран как Пакистан, Китай, Индия и Иран.У официальных властей США московская встреча вызвала болезненную реакцию. Значит, стоит ожидать новых провокаций. Объявят об обнаружении «российского шпиона» в Нью-Дели или Исламабаде по аналогии с ситуацией в Австрии?