Нардеп ВРУ Геращенко на российских федеральных каналах - как это было

Вчера провёл ликбез для граждан России относительно закона об уголовной ответственности за нарушение государственной границы Украины. Особенно ведущих телеканала ОРТ беспокоил вопрос о том, подпадут ли под уголовную ответственность семьи россиян, которые решат оздоровить своих детей в оккупированном Крыму.



Я просто и ясно разъяснил нескольким миллионам россиян, что ждёт их самих и их знакомых, если они будут ездить на территорию оккупированного Крыма.



Думаю, что после моего выступления в Крым станут ездить ещё реже.

На днях украинский нардеп Антон Геращенко, в формате телемоста стал гостем нескольких российских федеральных каналов. Так, на Первом канале выступление Геращенко свелось к пояснению украинского законодательства относительно уголовного преследования россиян и граждан иностранных государств в случае посещения ими Крымского полуострова «без разрешения Украины».Нардепу был задан вопрос о том, подпадает ли под уголовное преследование Украиной, например, российская семья, которая вместе с детьми прилетела на отдых в Крым?Геращенко заявил, что для Украины нет никакой разницы, кто именно «нарушает границы Украины», будь то взрослые люди или дети. Уголовное наказание распространяется на всех.В студии г-ну Геращенко напомнили, что с 2014 года Крым и Севастополь посетили десятки миллионов россиян и граждан других стран. При этом был задан вопрос: где Украина собирается «брать» столько тюрем, чтобы всех подвергнуть заключению, как это прописано в УК майданной Украины? По поводу ответа на этот вопрос Геращенко не нашёлся.Зато в Фейсбуке рассказал, как он «проводил ликбез для россиян».Геращенко:После этого он опубликовал на своей странице кадры из эфира Первого канала, фактически подчеркнув, что сам нарушает украинское законодательство и предлагает другим украинцам его нарушать, так как Первый канал на Украине официально попал под запрет.Куда менее многословным оказался Геращенко в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1». Ему был задан вопрос о том, как менять ситуацию к лучшему на Украине, в том числе и по Донбассу, при учёте того, что сам Геращенко называл дончан и луганчан "бомжами".Геращенко тут же «сбежал» из эфира, который также был организован в формате видеосвязи (телемоста), объявив, что всё это ложь, и он такого никогда не говорил. Но в эфире были предоставлены материалы, где Геращенко позволяет себе в адрес жителей Донбасса те самые оскорбительные высказывания.Сбежав из эфира, Геращенко свой прокол в Фейсбуке решил не прокомментировать. Единственно, пожалуй, ценное сообщение Геращенко в эфире «России 1» - то, что он сам признал факт кураторства экстремистского сайта «Миротворец», после публикации личных данных на страницах которого в Киеве был убит журналист и писатель Олесь Бузина.