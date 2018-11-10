США наращивают закупки истребительной авиации

Соединенные Штаты планируют в следующем финансовом году выделить дополнительные 4,8 млрд долларов на закупку военных самолетов и вертолетов. Таким образом, с учетом дополнительного финансирования, общая сумма, выделяемая на закупки боевой авиации достигнет 43 млрд долларов, сообщает "ВП" со ссылкой Combat Aircraft Magazine.Как поясняет издание, из дополнительных средств, выделенных на закупку самолетов, 1,7 млрд долларов будут потрачены на закупку сверх плана 16 истребителей F-35, из них восемь F-35A, два F-35B и шесть F-35C. Кроме этого предусмотрен опцион на еще шесть самолетов F-35 (по два каждой версии, с расходованием 5 млн долл на испытания). В отношении дополнительных закупок самолетов четвертого поколения подробных данных нет.Начиная с 2020 года ВВС США (USAF) рассматривают возможность размещения дополнительных F-35A (в том числе до 24 вариантов Block 3F) с дислокацией на базе Эглин. Самолеты данной версии, находящиеся на вооружении 58-й эскадрильи, считаются самыми старыми среди F-35, их количество 25 машин (версии ПО Block 2B).Ранее заявлялось о планах размещения на авиабазе в Эглине 59 истребителей F-35 всех трех версий в учебных целях, но Корпус морской пехоты перевел свои самолеты F-35B на авиабазу Бофорт в Южной Каролине. Кроме этого, в 2019 году в Эглине закрывают программу обучения летчиков истребителей F-35C ВМС США, тем самым открывая возможность разместить там дополнительно 34 F-35A ВВС США.