Трампа оскорбило предложение Макрона о создании европейской армии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп счел предложение французского президента Эммануэля Макрона о создании "общеевропейской армии" для защиты от России, Китая и США "очень оскорбительным", о чем сделал соответствующую запись на своей странице в в Twitter.В частности американский лидер заявил, что предложение президента Франции Макрона о создании в Европе собственных вооруженных сил для защиты от России, Китая и США, является "очень оскорбительным". При этом Трамп не забыл напомнить Макрону, что большую часть расходов по содержанию вооруженных сил Североатлантического альянса несут США, и перед тем, как заявлять о создании своей армии, Европе необходимо возместить все американские расходы, потраченные на ее защиту.Французский президент Эммануэль Макрон ранее предложил создать общеевропейскую армию, которая не будет подчинена НАТО и США, для защиты объединенной Европы не только от российской и китайской угрозы, но и от Соединенных Штатов, в том числе и в киберпространстве.Президент США Дональд Трамп ранее не раз негативно высказывался в отношении европейских "партнеров НАТО" в связи с тем, что основную нагрузку по содержанию альянса несут именно Соединенные Штаты. Он не раз призывал Европу к увеличению расходов на оборонные нужды.