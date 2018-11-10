В Сербии начались крупнейшие в истории страны военные учения
В Сербии начались крупнейшие в современной истории страны военные учения, в которых задействованы несколько тысяч военнослужащих и сотни единиц боевой техники, передает РИА Новости со ссылкой на сербские телеканалы.
Военные учения сербской армии приурочены к 100-летию окончания Первой мировой войны и носят название "Век победителя". Министр обороны страны Александр Вулин заявил, что последние учения, которые можно сравнить по размеру и сложности с проводимыми, были "Свобода" и "Единство" в давних 1971 и 1975 годах, а в последующие года ни одно военное учение даже близко не было похоже на "Век победителя".
Как сообщили в сербском военном ведомстве, военные маневры проходят в 10 различных районах страны. В учениях принимают участие 8 тысяч военнослужащих, 100 танков М-84, 100 БТР и БМП, 100 различных артиллерийских и ракетных орудий. С воды сухопутные части будут поддерживать суда речной флотилии в количестве около 60 единиц, а с воздуха 24 самолета и вертолета. Для учений приготовлено 125 тонн боеприпасов. В ходе учений будут продемонстрированы новейшие образцы сербского ВПК: БТР "Лазар", самоходная гаубица "Нора", дистанционно управляемый модуль "Маленький Милош".
Помимо вооруженных сил Сербии, в учениях примет участие и батальон военной полиции специального назначения "Кобры" - наиболее подготовленное сербское подразделение, предназначенного для противодействия терроризму и охраны высших государственных лиц.
Необходимо отметить, что Сербия проводит свои учения на фоне создания албанскими властями самопровозглашенного Косово полноценных вооруженных сил.
Военные учения сербской армии приурочены к 100-летию окончания Первой мировой войны и носят название "Век победителя". Министр обороны страны Александр Вулин заявил, что последние учения, которые можно сравнить по размеру и сложности с проводимыми, были "Свобода" и "Единство" в давних 1971 и 1975 годах, а в последующие года ни одно военное учение даже близко не было похоже на "Век победителя".
Как сообщили в сербском военном ведомстве, военные маневры проходят в 10 различных районах страны. В учениях принимают участие 8 тысяч военнослужащих, 100 танков М-84, 100 БТР и БМП, 100 различных артиллерийских и ракетных орудий. С воды сухопутные части будут поддерживать суда речной флотилии в количестве около 60 единиц, а с воздуха 24 самолета и вертолета. Для учений приготовлено 125 тонн боеприпасов. В ходе учений будут продемонстрированы новейшие образцы сербского ВПК: БТР "Лазар", самоходная гаубица "Нора", дистанционно управляемый модуль "Маленький Милош".
Помимо вооруженных сил Сербии, в учениях примет участие и батальон военной полиции специального назначения "Кобры" - наиболее подготовленное сербское подразделение, предназначенного для противодействия терроризму и охраны высших государственных лиц.
Необходимо отметить, что Сербия проводит свои учения на фоне создания албанскими властями самопровозглашенного Косово полноценных вооруженных сил.
- Использованы фотографии:
- http://www.vs.rs/
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